Les athlètes d’Équilibrix en spectacle

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

C’était week-end de fête au Club de gymnastique Équilibrix à Sainte-Catherine, les 8, 9 et 10 juin. rès de 700 athlètes des volets récréatif et compétitif ont procédé à six représentations de leur revue annuelle.

Le spectacle se déroulait sous le thème des années 1980 avec de la musique de circonstance.

«Les enfants n’étaient pas nés à cette époque. Ils trouvent la musique et les coupes de cheveux vraiment bizarres!» a ri la présidente du club, Sonia Bertrand. Saison après saison, Équilibrix fait bouger plus de 1000 jeunes de 18 mois à 18 ans, des débutants aux athlètes internationales.