Attroupement record d’oies dans la région

Crédit photo : Gracieuseté - Lucien Lemay

Il n’est pas rare d’apercevoir de grandes oies des neiges le long de la voie maritime dans la région. Cependant, un attroupement de 10 000 têtes est du jamais vu, selon les experts.

Les ornithologues et photographes amateurs s’en sont donné à cœur joie le dimanche 11 novembre ainsi que le lundi 12 novembre. Postés au parc André-J.-Côté à Candiac ou au parc Sainte-Marie à La Prairie, ils ont pu observer des milliers de grandes oies des neiges qui prenaient une pause pendant leur migration de la toundra de l’Extrême-Arctique au nord aux côtes de l’Atlantique aux États-Unis au sud.

«On a déjà vu des petits groupes de 40-50 de grandes oies des neiges, mais c’est la première fois qu’il y en a en aussi grande quantité», a expliqué Lucien Lemay, de Saint-Constant, photographe ornithologue amateur depuis une dizaine d’années.

Selon ses observations et celles d’autres amateurs, il y avait jusqu’à 10 000 oiseaux de cette espèce à Candiac, le 12 novembre, en après-midi. Effrayé par un bateau de plaisancier, un attroupement de 6 000 oies est venu rejoindre un autre de 4000 qui séjournait près de l’amphithéâtre à Candiac.

«J’ai discuté avec un homme qui reste là depuis 40 ans et il n’avait jamais vu ça», rapporte M. Lemay.

Normand Laberge, ancien journaliste au Reflet de 1985 à 2008 et amateur d’oiseaux à ses heures, n’avait lui non plus rien vu de tel dans la région. Il a pris des photos et des vidéos.

Deux raretés

C’est à l’invitation d’un autre ornithologue, Normand Trottier, de Sainte-Catherine, que M. Lemay s’est rendu à Candiac pour prendre des photos, mais également remplir un rapport d’observation pour eBird Canada afin d’aider aux études d’oiseaux au pays.

«En plus, il y avait deux raretés parmi les oies des neiges présentes, explique M. Lemay. Il s’y trouvait deux oies de Ross juvénile. Pour dire à quel point c’est rare, je suis allé au Réservoir Beaudet [à Victoriaville] récemment où il y avait environ 50 000 oies des neiges et une seule oie de Ross.»