Au profit de la Fondation du cancer du sein : le Gala d’humour des Événements Victoire rapporte 5 000 $

Crédit photo : Gracieuseté – Christine Giroux

C’est un montant de 5 000 $, destiné à la Fondation du cancer du sein du Québec, qui a été récolté lors de la 3e édition du Gala d’humour Victoire à La Prairie, le 24 janvier. L’événement était animé par Jay Du Temple.

«Je suis infiniment reconnaissante envers Jay. C’est la 3e fois qu’il accepte de présenter bénévolement notre gala. Même si c’est notre famille qui organise l’activité, c’est Jay, qui aux côtés de sa sœur et agente Laurie Du Temple, trouve les humoristes pour notre soirée. Ce n’est pas pour rien que son spectacle s’appelle Bien faire, car Jay est une bonne personne», souligne Danielle Simard, fondatrice et présidente des Événements Victoire.

Selon la principale intéressée, le gala a su divertir le public.

«C’était une belle soirée d’humour comme on les aime. Je dis souvent aux gens que le rire est le meilleur médicament pour l’âme. Rire fait du bien et guérit beaucoup de maux», ajoute-t-elle.

Rappelons que Danielle Simard, survivante du cancer du sein, a créé les Événements Victoire afin de redonner à la Fondation du cancer du sein du Québec. Son mari et vice-président de cet organisme sans but lucratif, Mario Cecchini, ainsi que leurs filles Jessika et Samanta, et la belle-sœur de Mme Simard, Johanne Cecchini, veillent à la bonne marche des Événements Victoire.

10e édition la soirée Victoire

Danielle Simard a rappelé que c’est le 6 avril au Complexe Roméo.-V.-Patenaude à Candiac que se déroulera la 10e édition la soirée Victoire. Le groupe Alter Ego sera l’invité de ce rendez-vous festif. Au fil des éditions, c’est tout près d’un million de dollars qui ont été remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Renseignements: www.evenementsvictoire.org.