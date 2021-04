Au tour des femmes enceintes d’accéder au vaccin contre la COVID-19

Les femmes enceintes peuvent prendre rendez-vous à compter du mercredi 28 avril afin de se faire vacciner contre la COVID-19.

Le ministre de la Santé et des Services Sociaux Christian Dubé en a fait l’annonce sur sa page Facebook.

«La Santé publique a pris cette décision à la suite des recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui a analysé les données scientifiques et recommandations de différents pays», dit-il.

La prise de rendez-vous se fait sur le Web (Québec.ca/vaccinCOVID). Il est aussi possible d’appeler 1 877 644-4545, pour ceux qui n’ont pas accès à Internet ou ceux qui éprouvent des difficultés à l’utiliser.

Demande de la SOGC

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) avait d’ailleurs demandé, le 21 avril, à toutes les provinces de «prioriser immédiatement les femmes et les personnes enceintes pour la vaccination contre la COVID-19», en réaction à «la situation alarmante» d’augmentation du nombre de celles-ci dans les unités de soins intensifs en Ontario.

La SOGC avance que les femmes et personnes enceintes «semblent être plus susceptibles de développer des complications respiratoires nécessitant des soins intensifs». Selon la Société, il est également plus difficile d’offrir un soutien aux ventilateurs pendant la grossesse, et les risques sont plus grands pour la mère et l’enfant.

«Les femmes et les personnes enceintes atteintes de la COVID-19 sont également plus susceptibles d’avoir une naissance prématurée et un accouchement césarienne, et leurs bébés sont plus susceptibles d’êtres admis dans une unité néonatale», dit-elle dans sa déclaration.