Audi A3 Quattro 2015 de 54 000 km : bon achat?

Article par Antoine Joubert

Ma blonde et moi avons été séduits par une Audi A3 Quattro 2015 de 54 000 km. Nous apprécions déjà les produits Volkswagen puisque nous possédons une Jetta à moteur 1,8 L turbo. J’aimerais toutefois connaître votre opinion sur une A3 avec moteur 2,0 L turbo.

Bonjour Pierre-Luc,

Hormis sa présentation, son équipement et sa configuration, tout ce qui se cache sous la robe de l’Audi A3 que vous ciblez est identique à une Volkswagen Golf GTI. Même châssis, mêmes suspensions, même moteur et transmission. Vous avez cependant ici l’avantage d’un rouage intégral qui n’est pas offert sur la GTI, mais ce dernier ne cause pas de souci et s’avère au passage très efficace en situation hivernale.

Comprenez que l’A3 est une voiture charmante et dynamique, très bien construite, qui pourra vous durer longtemps si vous ne négligez pas son entretien. Cela signifie donc une attention particulière aux vidanges d’huile (sans excéder les intervalles), un respect des entretiens de la boîte DSG (Direct Shift Gearbox) qui, en cas de bris, vous coûtera très cher, et l’utilisation d’une essence super.

Est-ce qu’une garantie prolongée qui vous protégerait contre des bris mécaniques majeurs pourrait être pertinente? Je ne crois pas. Pas si la voiture a été bien entretenue et que vous faites de même. En revanche, le moteur 2,0 litres turbo est réputé pour sa surconsommation d’huile, un problème aléatoire d’une voiture à l’autre qu’il est difficile d’anticiper. Ainsi, un test de consommation d’huile effectué par le concessionnaire serait pertinent. Sachez qu’en cas de pépin, les concessionnaires sont généralement compréhensifs face à ce problème, et risquent de vous « accommoder » même si vous êtes hors garantie.

Du reste, il s’agit d’une voiture exceptionnelle. Amusante, performante, solide et durable, que vous pouvez apprécier toute l’année durant. Essentiellement, une voiture qui demande un peu plus d’attention qu’une Acura ILX (proche rivale), mais qui vous offre un plaisir de conduire et des avantages qui en valent la chandelle.