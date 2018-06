Audi dévoile son nouveau Q8 dans une télésérie mystérieuse

Article par Olivier Beaulieu

Toujours dans l’objectif d’attirer l’attention des consommateurs, les manufacturiers sont plutôt créatifs en ce qui a trait à la publicité de leur catalogue de voitures. Récemment, Audi a laissé s’échapper une série de capsules web nommée Q8-Déchaîné qui met la table pour la première mondiale de la voiture qui aura lieu au sommet de Shenzhen en Chine.

Sandra et Quentin, un couple fictif puissant et extravagant de la côte ouest américaine, sont mis en scène au travers de ces capsules. « Ils vivent dans un condo luxueux, ils ont une carrière remarquable et ils conduisent la voiture parfaite. Mais soudainement, tout bascule. » Audi a créé cinq capsules qui sont dévoilées de manière périodique jusqu’au dévoilement officiel qui aura lieu le 5 juin prochain.

Les vidéos rappellent drôlement certaines campagnes publicitaires du constructeur BMW qui ont seulement été publiées sur le web. Entre 2001 et 2016, le constructeur bavarois a lancé trois saisons et chacune d’entre elles met en vedette une voiture du manufacturier.

L’Audi Q8 n’a encore été montré qu’à titre de concept. Toutefois, le Guide de l’auto vous fera découvrir ce nouveau VUS dans quelques semaines. Restez des nôtres!