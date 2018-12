Audi e-tron quattro 2019 : un nouveau standard pour la recharge rapide

Article par Gabriel Gélinas

La recharge d’un véhicule électrique peut s’opérer sur plusieurs scénarios, dépendamment de la puissance du courant électrique qui est livré au véhicule et de la vitesse à laquelle sa batterie est en mesure d’absorber la charge.

Le nouveau VUS électrique Audi e-tron quattro, qui sera commercialisé au pays dès le deuxième trimestre de 2019 à un prix de départ de 90 000 $, n’échappe pas aux règles de la physique en ce qui a trait à sa recharge et, à l’occasion de la première mondiale du e-tron quattro, Audi a annoncé les spécifications suivantes.

En Amérique du Nord, lorsque le véhicule est branché à une borne de recharge conventionnelle de 220 volts livrant 9 kilowatts, la recharge complète est accomplie en dix heures. En le branchant sur une borne de recharge rapide de 50 kilowatts, il est possible de charger la batterie de 80% en 80 minutes. Si le chargeur livre 100 kilowatts, ce temps est réduit de moitié, soit à 40 minutes. En Europe, il sera possible de se brancher sur une borne de 400 volts et 150 kilowatts pour obtenir une charge de 80% en trente minutes.

Pourquoi une recharge à seulement à 80% et non à 100%? La réponse est que la recharge se fait à intensité maximale au début et diminue vers la fin, alors que les électrons sont stockés dans la batterie.

Pour bien comprendre ce phénomène, imaginez que vous faites partie du public qui entre dans une salle de cinéma qui est vide. Au début, il est facile pour les spectateurs de se trouver une place qui leur convient et de s’y installer. Plus la salle se remplit, plus les nouveaux arrivants doivent prendre du temps pour repérer des places inoccupées et se faufiler entre les spectateurs déjà assis pour les rejoindre. La salle de cinéma, c’est la batterie du véhicule électrique et les spectateurs sont les électrons. Voilà pourquoi la vitesse de recharge s’opère rapidement au début et ralentit vers la fin.

Cependant, lors d’une démonstration de la recharge sur une borne de recharge rapide de 175 kilowatts du réseau FastNed aux Pays-Bas, le e-tron quattro a établi un nouveau standard alors que sa recharge a débuté à un niveau de charge de 29% jusqu’à la recharge complète. Le taux de charge a atteint vite 150 kilowatts et a même atteint un pic de 155 kilowatts à environ 70% de l’état de charge. Le taux de charge s’est ensuite maintenu aux alentours de150 kilowatts alors que la batterie était chargée à 80%, pour être réduit à 50 kilowatts jusqu’à la recharge complète de la batterie. À titre de comparaison, le Tesla Model X plafonne à un taux de recharge de 120 kilowatts, et ce taux baisse bien avant que la batterie n’atteigne 80% de sa charge.

Au Canada, le groupe Volkswagen a créé Electrify Canada, dont le plan initial comprend l’installation d’un réseau de 32 stations de bornes de recharge rapide capables de livrer une puissance de 50, 150 et même 350 kilowatts en prévision de l’arrivée sur notre marché de véhicules comme l’Audi e-tron quattro et la Porsche Taycan, entre autres. L’achat ou la location de l’Audi e-tron quattro au Canada permettra à la clientèle de profiter sans frais d’un abonnement illimité aux bornes de ce réseau.