Audi e-tron Sportback 2020 : le style coupé adopté par le VUS électrique d’Audi

Article par Gabriel Gélinas

Audi a choisi le Salon de l’auto de Los Angeles pour la première mondiale de son VUS électrique e-tron Sportback.

Celui-ci est essentiellement dérivé du e-tron Quattro à motorisation électrique qui est déjà commercialisé chez nous, mais se démarque par sa ligne de toit plus fuyante vers l’arrière pour émuler le style d’un coupé, tendance actuelle en matière de design oblige.

Tout comme le e-tron Quattro, le e-tron Sportback est animé par deux moteurs électriques refroidis au liquide, soit un pour le train avant et un pour le train arrière. La répartition du couple entre les trains avant est gérée électroniquement et la répartition latérale du couple sur le train arrière est assurée par l’application du freinage sélectif.

Les moteurs électriques sont alimentés par une batterie de 95 kWh refroidie au liquide. Cette batterie est composée de 432 cellules, disposées en 36 modules comptant 12 cellules chacune, dans une configuration qualifiée de « boîtes dans une boîte » afin d’accorder une protection optimale en cas d’impact. Cette batterie, qui pèse 699 kilos et qui a grosso modo la taille d’un lit double, est logée sous le plancher ainsi que sous la banquette arrière du véhicule, et permet une autonomie de 400 kilomètres. Le port de charge est localisé sur le côté gauche du véhicule, juste devant la portière du conducteur, et le e-tron Quattro est équipé de deux ports de recharge, le premier permettant l’alimentation conventionnelle avec courant alternatif et le second permettant l’alimentation par une borne de recharge rapide, le temps de recharge variant en fonction de la source d’énergie électrique.

Performance

Le poids du e-tron Sportback est semblable à celui du e-tron Quattro, soit près de deux et tonnes et demie métriques. Malgré ce poids très élevé, les ingénieurs da la marque avancent un chrono de 6,6 secondes pour le sprint de zéro à cent km/h puisque la motorisation développe une puissance de 265 kilowatts, ce qui correspond à 355 chevaux, et 561 Newton-mètres de couple, ce qui équivaut à 414 livres-pied. Le véhicule comporte également un « boost mode » qui augmente le couple à 490 livres-pied et la puissance à 402 chevaux.

Design

Pour ce qui est du design extérieur, le e-tron Sportback reprend plusieurs éléments du e-tron Quattro, mais ce nouveau modèle est plus aérodynamique puisque sa ligne de toit permet de réduire le coefficient de traînée à 0,25.

Le e-tron Sportback innove avec ses phares Digital Matrix, lesquels peuvent éclairer la route avec une précision sans précédent grâce à un million de micromiroirs. La calandre Singleframe comporte des volets pilotés qui s’ouvrent lorsque nécessaire afin d’assurer le flot d’air pour le refroidissement. De plus, le e-tron Sportback est équipé de caméras et d’écrans OLED qui remplacent les rétroviseurs extérieurs conventionnels, dans les marchés où cette technologie est permise.

L’habitacle présente trois écrans tactiles, un à la gauche du volant et les deux autres sur la console centrale, comme sur les récentes A8/A7/A6 et Q8, en plus du cockpit virtuel qui remplace le traditionnel bloc d’instruments, ce qui donne un look très high-tech. Même le levier de vitesses à été conçu de façon à servir de repose-bras pour faciliter l’interaction avec les écrans tactiles.

Tous ces écrans s’éveillent et s’animent dès la mise en marche du véhicule pour créer ce que les designers qualifient de « cérémonie d’accueil ». L’espace accordé aux jambes des passagers prenant place à l’arrière est plus généreux que celui d’un Q5 et le volume cargo est presque le même que celui d’un Q8.

Le Audi e-tron Sportback 2020 sera commercialisé prochainement dans tous les marchés où le e-tron quattro, déjà écoulé à plus de 20 000 exemplaires, est déjà en vente.