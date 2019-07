Audi Q7 2020 : à l’essai cette semaine

Article par Gabriel Gélinas

Le Guide de l’auto est en route vers l’Irlande pour un premier contact avec l’Audi Q7 2020 qui émule le Q8 pour ce qui est du style, ainsi que de la présentation intérieure.

Ce Q7 est aussi légèrement plus long que le modèle actuel en plus d’être animé par un nouveau moteur V6. Parions que cette mise à jour a pour but de riposter efficacement à l’arrivée récente des concurrents BMW X7 et Mercedes-Benz GLS.

Premier constat, le Q7 2020 affiche une allure nettement plus dynamique qui est en phase avec celle du Q8, la filiation entre ces deux modèles étant maintenant évidente au premier coup d’œil.

D’ailleurs, en prenant place dans l’habitacle, on remarque que la planche de bord est identique à celle du Q8 avec une instrumentation complètement digitale sur trois écrans, soit le cockpit virtuel, qui remplace le bloc d’instruments conventionnel, ainsi que deux écrans tactiles en couleur, avec feedback haptique et acoustique.

Pour le marché canadien, deux motorisations à rouage intégral et boîte automatique à huit rapports sont au programme. Le modèle de base est animé par le 4 cylindres turbocompressé de 2,0 litres, mais les autres déclinaisons font maintenant appel à un V6 de 3,0 litres qui est suralimenté par turbocompresseur, ce moteur remplaçant le V6 de cylindrée identique suralimenté par compresseur volumétrique.

La commercialisation au pays est prévue pour le premier trimestre de 2020, et le Q7 sera toujours offert en trois déclinaisons avec des prix voisins de ceux des modèles actuels, mais l’échelle de prix ne sera confirmée que peu avant sa commercialisation. Revenez-nous le mardi 30 juillet pour tout savoir sur le nouveau Audi Q7 2020.