Audi R8 2019 : mise à jour importante

Article par William Clavey

Bien qu’Audi n’ait toujours pas parlé d’une nouvelle génération de son iconique supervoiture, le constructeur lui apporte néanmoins une panoplie de modifications pour l’année modèle 2019.

Agressive

Parmi les changements, on remarque d’ailleurs de subtiles retouches esthétiques, surtout à l’avant et sur les côtés du bolide. Bizarrement, Audi ne montre aucune image de l’arrière de sa R8 rafraîchie.

Toutefois, ces modifications permettent à la superbombe d’être nettement plus agressive que sa devancière, ressemblant de plus en plus à sa cousine, la Lamborghini Huracán. On offrira aussi de nouvelles jantes de 19 pouces, de série, ainsi qu’une jante de 20 pouces incorporant un nouveau design qu’Audi nomme « five-V », offerte en option.

Au niveau mécanique, on parle d’une nouvelle calibration de l’ordinateur responsable de la gestion de l’allumage pour le moteur V10, lui octroyant une augmentation en puissance et en couple. Toutefois, Audi n’a toujours pas présenté de chiffres à ce sujet. Au moment d’écrire ces lignes, l’Audi R8 développe 532 chevaux et la R8 V10 plus en développe 602. Le système de lubrification à carter sec fut également modifié afin de résister à des forces latérales pouvant atteindre 1,5 G.

Audi en a également profité pour remettre à point la suspension et la transmission intégrale de son bébé. Parmi les changements, on compte de nouveaux capteurs capables de mieux gérer les surfaces mouillées et enneigées. La direction fut aussi recalibrée afin d’octroyer au conducteur davantage de rétroaction et de sensibilité dans le volant. Grâce à une reprogrammation du système antipatinage, Audi promet que le freinage 100-0 km/h de sa R8 s’effectuera dans une distance raccourcie de 5 pieds (1,5 m).

Pour finir, on propose également une supervoiture nettement plus légère que sa devancière grâce à l’incorporation de composantes en aluminium et fibre de carbone, comme une barre antiroulis avant qui pèse 4,4 livres (2 kg) de moins que l’ancienne!

Disponible sur les R8 coupé et Spyder, ces mises à jour seront appliquées au début de l’année 2019. Bien qu’aucun prix de vente ne soit encore dévoilé, la nouvelle mouture peut maintenant être commandée.