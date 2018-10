Audi R8 LMS GT3 : cette voiture de course présage le nouveau look de la R8

Article par Gabriel Gélinas

PARIS, France – À l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris, la division Audi Sport a introduit la nouvelle R8 LMS GT3 de compétition qui sera vendue à des pilotes et équipes désireux de prendre part à des championnats professionnels et amateurs pour voitures de course de catégorie GT3. Le prix de cette voiture de course est de 398 000 euros et, jusqu’à aujourd’hui, Audi Sport a vendu près de 500 voitures de course à des clients, ce qui représente une opération commerciale significative pour cette division de la marque d’Ingolstadt.

La voiture de course R8 LMS GT3 a été revue en ce qui a trait à l’aérodynamique, au refroidissement et à la durabilité, tous des éléments essentiels pour assurer le succès en course automobile. Mais, surtout, cette voiture de course donne une bonne indication du look qui sera adopté prochainement par la sportive R8 de série qui subira un lifting. Lancée en 2015, la R8 de deuxième génération recevra donc une nouvelle partie avant dont le design sera partagé avec cette LMS GT3. Le Guide de l’auto aura bientôt l’occasion de conduire la R8 de série relookée sur le circuit Ascari, localisé près de Ronda en Espagne. On vous en reparle sous peu…