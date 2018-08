Audi retirerait toutes ses boîtes manuelles aux États-Unis

Article par Olivier Beaulieu

La demande pour les boîtes manuelles s’essouffle à vue d’œil et les manufacturiers retirent graduellement cette option de leur catalogue. Dans le segment des citadines, cette boîte demeure présente, mais on ne peut en dire de même pour les sportives qui voient progressivement les différentes boîtes automatiques gagner du terrain. Dans cet ordre d’idées, les médias Car and Driver, Carscoop et Jalopnik ont annoncé qu’Audi n’offrirait dorénavant plus de boîte manuelle aux États-Unis.

Jusqu’alors, le manufacturier allemand offrait des manuelles sur ses modèles A4 et A5 2018. Mais puisque 95% des acheteurs de A4 aux États-Unis préféraient la boîte automatique à double embrayage à la manuelle, Audi aurait pris la décision de retirer cette option du catalogue 2019 pour ces deux modèles. Cette information a été partagée aux médias américains, mais aucun communiqué officiel n’a été publié à ce sujet. De plus, on ne mentionne rien concernant le futur des boîtes manuelles au Canada.

Certains irréductibles Gaulois offrent toujours des boîtes manuelles, mais leurs ventes n’atteignent guère plus de 5%. Bien souvent, on les fabrique pour appâter les consommateurs avec un prix inférieur à la concurrence. Autrefois, nous pouvions affirmer qu’une boîte manuelle offrait de meilleures performances en matière de consommation, mais aujourd’hui, les boîtes CVT offrent d’excellentes statistiques de consommation et les boîtes à double embrayage sont suffisamment rapides pour offrir un plaisir de conduite plus qu’intéressant.

Plus de détails viendront concernant l’avenir des boîtes manuelles du manufacturier au Canada.