Audi RS 5 Sportback 2019 : première mondiale au Salon de l’auto de New York

Article par Gabriel Gélinas

La division Audi Sport a profité du Salon de l’auto de New York pour introduire en première mondiale une nouvelle déclinaison de la RS 5, soit la RS 5 Sportback qui présente un profil plus dynamique que le Coupé en raison de la ligne de toit très fuyante et de sa configuration à cinq portes.

Cette RS 5 Sportback émule donc la RS 7 en proposant une version survitaminée d’un modèle existant. Sur le plan technique, la Audi RS 5 Sportback 2019 est virtuellement identique au Coupé RS 5, ce qui nous permet d’anticiper des performances survoltées – courtoisie de son V6 biturbo de 2,9 litres développant 444 chevaux et 443 livres-pied de couple jumelé au rouage intégral quattro.

Tout comme sur le Coupé RS 5, les liaisons au sol sont assurées par une suspension sport RS, laquelle est offerte de série et abaisse la garde au sol de sept millimètres par rapport à la S5 Sportback. Il est également possible d’opter pour le système Dynamic Ride Control qui fait appel à des ressorts en acier ainsi qu’à des amortisseurs dont le tarage est paramétrable par voie hydraulique.

Le look est très sportif, comme en témoignent les ailes élargies qui évoquent la célèbre voiture de course Audi 90 quattro qui écumait les circuits en compétition IMSA GTO à la fin des années 80, ou encore les deux sorties d’échappement ovales positionnées de part et d’autre du diffuseur arrière.

La nouvelle Audi RS 5 Sportback 2019 sera disponible en concession au Canada dans le troisième trimestre de 2018 comme modèle 2019 et son prix ne sera fixé que peu avant son lancement sur notre marché. Parions qu’il avoisinera les 82 500 $ demandés pour le Coupé RS 5.