Augmentation de 23 % des interventions pour les pompiers de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté

Les pompiers de La Prairie n’ont pas chômé en 2017. Ces derniers ont effectué 626 interventions. Il s’agit d’une hausse de 23% par rapport à l’année précédente. C’est une des données contenu dans le Rapport annuel 2017 du Service de sécurité incendie de La Prairie.

Cette augmentation s’explique par une plus grande assistance à leurs collègues d’autres municipalités. On y apprend également que 2017 a été marquée par l’incendie de six bâtiments résidentiels et deux du secteur commercial.

«Le service a réussi à limiter la propagation du feu à la pièce d’origine pour 84,6% des incendies de bâtiment, une amélioration de performance de 10% par rapport aux deux dernières années», lit-on dans le rapport accessible sur le site de la Ville.

Ces incendies ont causé des pertes matérielles d’une valeur de 832 800$, lit-on.

«Nous constatons toutefois que 38,5% des incendies sont dus à une erreur humaine, d’où l’importance de continuer le travail d’éducation du public», indique le rapport.

Prévention

Au chapitre de la prévention, les pompiers ont visité 3024 résidences pour vérifier les avertisseurs de fumée, une hausse de 5% par rapport à 2016. Le Service d’incendie a porté une attention particulière aux détecteurs de fumée ayant de plus de 10 ans d’âge afin qu’ils soient changés. Pour ce faire, ils ont ciblé des secteurs résidentiels d’une dizaine d’années et plus.

«Lors de ces visites, 72% des résidences avaient un avertisseur de fumée fonctionnel. Il est cependant important de souligner que 28% de ces résidences avaient au moins un avertisseur de fumée de plus de dix ans pour lequel un remplacement a été demandé, ou aucun avertisseur de fumée», y apprend-t-on.

Présence accrue et budget

En 2017, la présence des pompiers en caserne s’est également accrue. Une équipe supplémentaire de quatre pompiers est présente de 6h à 22h, le samedi et le dimanche.

«Ce nouvel effectif a permis d’améliorer le service aux citoyens, le temps et le mécanisme de réponse de nos intervenants, l’une de nos priorités de l’année», a expliqué le directeur du Service de sécurité incendie de La Prairie, Sylvain Dufresne.

En 2017, le Service a dépensé pour l’ensemble de ses activités 2 571 700$, soit 25 200$ de plus ce qui était prévu. Cette augmentation du budget est toutefois compensée par des revenus découlant d’une augmentation des appels d’entraide et de multicaserne avec des gains de 520 980$.