Augmentation fulgurante du nombre de voitures électriques au Québec

C’est en Montérégie que sont immatriculés le plus grand nombre de véhicules électriques (11 492). La région de Montréal se place au deuxième rang (6 491 véhicules), suivie de Lanaudière (4 573). La région de Lanaudière est celle où les véhicules électriques sont les plus populaires avec un ratio de 61,7 voitures de ce type par tranche de 10 000 habitants. La moyenne à l’échelle de la province est de 35, soit bien plus qu’il y a cinq ans alors que l’on comptait seulement 4,2 voitures électriques pour 10 000 Québécois.