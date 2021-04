Avenir du golf : le maire de Candiac s’est entretenu avec la ministre des Affaires municipales

La Ville de Candiac fait savoir que le maire Normand Dyotte, ainsi que ses homologues de Mascouche et Terrebonne Guillaume Tremblay et Marc-André Plante, ont eu l’occasion de s’entretenir avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest afin de la sensibiliser sur les enjeux liés à l’avenir de leur terrain de golf respectif.

Ils ont notamment abordé l’importance de doter les municipalités d’outils supplémentaires leur permettant d’assurer la protection et la valorisation de ces espaces verts importants, précisent-ils par voie de communiqué. Les trois maires avaient exprimé en février leur désir de rencontrer la ministre pour lui faire part de leurs solutions.

«Notre objectif était tout d’abord de la sensibiliser aux craintes légitimes d’un grand nombre de nos concitoyens quant à la reconversion des terrains de golf à des fins de développement urbain. Nous lui avons également fait part des limites du cadre législatif actuel pour les municipalités qui souhaitent préserver ces espaces verts, explique M. Dyotte qui salue l’écoute de Mme Laforest et de son équipe, avec qui nous partageons des enjeux communs, dont la mise en valeur de milieux naturels.»

Le maire estime que la rencontre est de bon augure pour la suite de leur démarche. Rappelons que celle-ci vise d’abord à réformer la Loi sur l’expropriation afin d’assurer la prévisibilité des coûts d’acquisition.

«Sa forme actuelle fait en sorte que les indemnités payables sont nettement supérieures à la valeur marchande de l’immeuble et qu’elles sont tributaires de l’interprétation des tribunaux, martèle M. Tremblay qui la qualifie d’archaïque et d’inapte.

Pour sa part, le maire de Terrebonne indique que la ministre leur a assuré que leurs doléances seront transmises à un comité d’experts qui se penche sur la révision de la loi.

«Nous avons bon espoir que nos revendications seront incluses dans leur analyse et feront l’objet de recommandations qui pourront se concrétiser rapidement», conclut-il.

Le maire Normand Dyotte a l’appui du Regroupement des résidents de Candiac dans cette démarche; ce dernier a déposé une pétition sur le site Web de l’Assemblée nationale à ce sujet.