Un avion de la Seconde Guerre mondiale exposé à l’aéroport de Saint-Hubert

Crédit photo : Gracieuseté

L’un des plus importants avions de la Seconde Guerre mondiale, le B-25 Mitchell “Maid in the Shade” sera au Hangar-18 de l’aéroport de Saint-Hubert jusqu’au 19 août, dans le cadre de la tournée nord-américaine Flying Legends of Victory Tour, organisée par le musée Arizona Commemorative Air Force.

Lancée en mai, cette tournée met en valeur trois avions de combat restaurés de la guerre de 1939-1945: l’avion de combat C-47/DC-3 Old Number 30; le bombardier B-17; et le bombardier B-25 Maid in the Shade.

Ces avions et leurs équipages suivent des itinéraires différents à travers les États-Unis et le Canada et visiteront en tout près de 50 villes.

La tournée nord-américaine est destinée à faire découvrir aux différentes générations le rôle de ces avions lors des combats durant le conflit mondial.

Le public aura l’opportunité de visiter l’intérieur du bombardier B-25 et de découvrir plusieurs anecdotes sur la bravoure des pilotes américains.

Les personnes intéressées peuvent réserver un siège sur l’un des six vols prévus au cour de la semaine, en visitant le site www.flyinglegendstour.com.