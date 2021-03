Avis de ne pas consommer la sauce rosée Sofia

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Pizzeria Sofia, située au 9200, boul. Leduc, bureau 140, à Brossard, avise la population de ne pas consommer certains pots de sauce rosée qui n’ont pas été préparés de façon à assurer leur innocuité.

Le produit qui fait l’objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu’au 10 mars, et ce, uniquement au restaurant de Brosard. Il était conditionné dans des pots en verre de 1 litre et vendu à température ambiante ou réfrigérés. L’étiquette du produits comporte, outre sa dénomination de Rosée – Sauce tomates et crème, la mention Sofia à la maison.

L’exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer et de le retourner à l’établissement ou de le jeter.

Même si le produit ne présente pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Il est à noter qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ce produit n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent. (G.M.)