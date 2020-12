Ayla, la vedette de la semaine

Je suis Ayla, un garçon tranquille de 2 ans. Quand on me flatte sur la tête, je me tourne sur le dos pour vous inviter à continuer. J’ai été abandonné à la SPCA en raison d’un problème de propreté. Au refuge, avec ma nourriture spécialisée « urinaire », tout est sous contrôle.

Un environnement calme, sans jeunes enfants ou autres animaux, serait la clé pour m’aider à rester propre. Le refuge réduit mes frais d’adoption pour laisser la chance à ma future famille d’investir davantage au niveau de ma santé.

Plus d’information et heures d’adoption

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698