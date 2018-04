Babillard du 11 avril 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Causerie sur la trousse légale avec Me Julie Benoit-Deschamps, notaire, le vendredi 13 avril à 9h30. Concert «Frénésie printanière» avec Véronique Lussier, chef d’orchestre à l’église La Nativité à La Prairie, le dimanche 15 avril. Rabais pour les membres de la Maison des aînés. Causerie «Trucs et astuces d’une styliste» avec Martine Turcotte, le vendredi 20 avril à 19h. Causerie avec l’auteure Abla Farhoud, en collaboration avec la bibliothèque de La Prairie, le mercredi 25 avril à 19h. Causerie «Fraude sur internet et vol d’identité» avec Robert Demers, le vendredi 27 avril à 9h. Toutes ces activités se font au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Inscriptions: 450 444-6736.

Activités à la Maison des jeunes Sympholie de Delson

Nouveauté: service de navette pour ses membres âgés entre 11 ¾ et 17 ans. L’autorisation est disponible à la maison des jeunes. La MDJ est toujours à la recherche de lieux où faire du bénévolat dans le cadre du projet «Fais ton SAC». Afin d’amasser des fonds, la maison des jeunes recherche des articles en bon état à vendre lors de la fin de semaine des ventes-débarras qui aura lieu cet été. Activités à venir: film d’horreur (13 avril) lunch en folie pour les 11-17 ans (17 avril, inscription au plus tard le samedi précédent), improvisation (18 avril, souper de gang (19 avril), bénévolat (26 avril, projet fais ton S.A.C). Info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120, Facebook: Maison des jeunes Sympholie Delson ou www.mdjsympholie.com

Club de l’âge d’or Kateri

Le samedi 14 avril, spectacle de danse en ligne et chansons country à Saint-Roch-de-l’Achigan. Animateur: Martin Fontaine. Transport, dîner et spectacle: 149$. Aussi, voyage à l’auberge champêtre de la Montagne coupée à Saint-Jean-de-Matha du 10 au 13 juillet (3 nuits). Activités avec animation, spectacle et collation le soir. Tout inclus. Occupation simple 560$, occupation double 440$, occupation triple 418$, occupation quadruple 404$. Info: Rollande Chamberland 450 638-3472.

Assemblée de l’AQRP

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic (AQRP), section Montérégie-Sud-Ouest, invite ses membres à son assemblée annuelle au restaurant le Reggiano, salle La Martinoise au 333, rue St-Joseph à Sainte-Martine le mardi 17 avril à 10h. Après l’assemblée annuelle, les membres sont invités à se joindre à un dîner de groupe. Rabais de 10$ pour les membres. Par la suite, place à la conférence «Verdir son printemps». Réponses attendues auprès de Marcel Normandeau au 514-943-4520 ou par courriel aqrp1101@gmail.comau plus tard le 15 avril, en mentionnant sa présence ou non au dîner.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à une présentation de Mary Lou Roy le 18 avril à 9h15 h à la Maison des Jeunes l’Antidote. Mme Roy parlera de l’Italie. Gardiennage gratuit et disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Club idéal Candiac

L’assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 24 avril à 19h au Centre Frank-Vocino.

Amitié Matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le mercredi 25 avril et aura pour thème «Les couches lavables pour débutants», animée par Caroline Lavallée. Info: page Facebook ou téléphone au 514-925-1808.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à participer à l’activité Bouquinerie et bazar le samedi 28 avril de 8h30 à 16h au 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, casse-tête, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, DVD, petits appareils électriques (rabais sur lampes et luminaires). Information: shplignery@hotmail.com.

Club de l’âge d’or de Delson

Souper de fin de saison le samedi 28 avril à la salle communautaire de Delson. Animation et musique. Au menu: potage, coq au porc, crudités et trempette, pouding chômeur. Apporter votre vin. Billet: 30$/membre et 33$/non-membre. Info: Gérald Belleville au 514 869-6120, Jean-Claude Boisvert au 450 632-2830 ou durant les activités du Club. Tournoi de crible le dimanche 15 avril à 13h, contacter Gérald Belleville. Souper bingo le mardi 20 avril, pour commander son repas Louise Lestage 450 632-3823. Le bingo débute à 18h45.

FADOQ La Prairie

Souper père et mère le vendredi 11 mai à 18h au coût de 25$ pour membre et 33$ non-membre. Au menu: brochette de poulet. Pour information : Cécile Aubry 450 659-1058.

Fête de l’amour

La Paroisse Saint-Constant invite les couples qui célèbrent cette année un anniversaire de mariage par tranches de cinq ans à renouveler leurs voeux de mariage le samedi 26 mai, à 16h30, à l’église de Saint-Constant. L’invitation s’adresse principalement aux résidents de la Paroisse de Saint-Constant (Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant) ainsi qu’à tous les couples qui y ont célébré leur mariage. Cette célébration sera marquée par une bénédiction spéciale pour tous les couples. Après la messe, vin d’honneur pour clore l’événement. Inscription avant le 10 mai auprès de Claude Côté 450 635-1404, poste 20.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.

Repas chauds livrés à domicile

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud (Candiac) offre un service de livraison de repas chauds pour les citoyens de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Ce service s’adresse principalement aux personnes de 65 ans et plus en perte d’autonomie ou en convalescence. Chaque repas est accompagné d’une soupe, d’une salade et d’un dessert, au coût de 6,50$. La livraison est assurée par des bénévoles les lundi, mercredi et vendredi, juste à temps pour le dîner. Possibilité de commander des repas froids supplémentaires. Information et inscription: 450 659-9651.

Groupe de soutien pour gens endeuillés

Les rencontres sont prévues sur une période de 12 rencontres consécutives (à raison d’une par semaine) au presbytère de Saint-Constant. Faire partie d’un groupe aide à briser l’isolement, à rencontrer des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour, à survivre à l’absence de la personne aimée et aux difficultés liées au deuil. Coût:15$ ou contribution volontaire. Les groupes débutent lorsque le nombre de participants est suffisant. Info: Linda au 450 635-1404, poste 10.

Vêtements printemps-été pour toute la famille

C’est un rendez-vous au 8, 2e avenue à Delson (sous-sol du presbytère). Bienvenue à tous. Responsable: Jeannine 450 632-2508. Les dons de vêtements seront très appréciés pour aider la pauvreté dans la paroisse.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.