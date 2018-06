Babillard du 27 juin 2018

Crédit photo : Archives

Vente de livres au Complexe Le Partage

Tous les livres seront à 50% de rabais, du 27 juin au 11 juillet, sur présentation de la carte de membre. Possibilité de se procurer la carte directement en magasin au coût de 5$.

Cocktail du Parti québécois de La Prairie

Les citoyens sont invités à participer à un cocktail de financement en vue de la campagne électorale de Cathy Lepage, candidate du Parti québécois dans la circonscription de La Prairie, le 27 juin, à 18h30, au Bistro L’Alsacien à La Prairie. L’événement sera l’occasion d’échanger avec la candidate, le député de Sanguinet Alain Therrien et un invité-surprise. Coût: 20$/restaurateur et contribution minimale de 50$ au Parti québécois de La Prairie. Sur réservation: 514 813-9560.

Corne d’abondance de Candiac

La friperie de la Corne d’abondance informe la population qu’elle sera fermée du 27 juin au 6 août. Info: www.facebook.com/CorneAbondanceCandiac.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Escapades photos avec la photographe Anne Bourbeau le samedi 30 juin et le mardi 3 juillet au Centre de nature de Laval, ainsi que le mardi 10 juillet au parc Westmount, de 10h à midi. Inscription auprès de Mme Bourbeau au 514 830-0527. Pour le mois de juillet, le bureau sera ouvert les mercredis et jeudis, de 9h à midi. Fermé le lundi 2 juillet<@$p> en raison du congé de la Fête du Canada. Le scrabble se poursuit tout l’été. L’activité Viactive se tient les lundis et jeudis à 10h au Collège Jean de la Mennais. Relâche les 2, 23 et 26 juillet.

Célibataires 40 ans et plus

Le 30 juin à 18h, souper et danse avec musique DJ de tous genres au restaurant Nobel à Châteauguay. Repas 5 choix et service de bar. Coût: 30$ (10$ après 20h30). Info: Diane 450 373-4581, www.phoenixcelibataires.com ou Facebook.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le 1er juillet, à 12h30, en l’église de Ste-Marguerite d’Youville. Également repas-partage et rencontre au sous-sol. Apporter le plat de son choix. Info: 450 844-4404 ou 450 698-1141.

Découvrez différentes façons d’aider les gens

Plusieurs bénévoles recherchés présentement. Horaire qui respecte leurs disponibilités. Info: Centre de bénévolat Candiac au 450 659-9651.