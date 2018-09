Babillard communautaire du 12 septembre 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Club de l’âge d’or La Prairie

Les cours de danse ont débuté le 11 septembre au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à 18h30. Responsables: Huguette Lemieux 450 659-0828 et Lyliane Savard 450 444-4586. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Il reste six places pour l’activité «La magie de Noël». Dernière possibilité de s’inscrire le 18 septembre auprès de Micheline Lauzon au 450 907-1185.

Collecte de sang à Sainte-Catherine

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec la Caisse des Berges de Roussillon et la Ville de Sainte-Catherine, invite la population à la collecte de sang qui se tiendra le 12 septembre, de 13h à 20h, au Centre municipal Aimé-Guérin. Objectif: 100 donneurs.

Épluchette de blé d’Inde de l’Avant-Garde

L’Avant-garde tiendra son épluchette de blé d’Inde annuelle le jeudi 13 septembre, de 11h à 16h. Un spectacle gratuit d’une chanteuse locale aura lieu à 13h. Bienvenue à tous. Pour inscription: administration@agsmlaprairie.org.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. S’inscrire auprès de Marguerite Arseneault au 450 444-6736. Nouveauté aussi: «Affaires de gars» les vendredis 14 et 28 septembre, de 9h30 à 11h30. Groupe de discussion de sujets qui pourraient intéresser les hommes. Également nouveau: cours de dessin à compter du mardi 18 septembre, de 13h à 16h. Huit cours pour 95$. Douze places seulement. Inscription auprès de Marguerite Arseneault au 450 444-6736. Le mercredi 19 septembre, de 19h à 20h30, conférence à la salle Lanctôt sous le thème de «Mémoire, mémoire, dis-moi que tu me seras fidèle». C’est gratuit.

Journée «sécurité sur roues» à Sainte-Catherine

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine invite les familles à une journée «sécurité sur roues», le samedi 15 septembre. C’est gratuit. L’inscription aura lieu au Centre municipal Aimé-Guérin. Le parcours de 4,6 km partira de cet endroit pour se terminer au Parc Optimiste situé boulevard Marie-Victorin. Des hot-dogs et du popcorn seront servis aux participants. Il y aura des jeux gonflables, des prix de présence et des tirages de bicyclettes. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain. Info: 450 845-3618.

Atelier-conférence sur le langage canin

La Ville de Sainte-Catherine invite les propriétaires de chien à rencontrer les spécialistes de Toutanima éducation canine, le samedi 15 septembre, de 13h à 15h, au parc canin situé au parc Fleur-de-Lys. L’atelier-conférence renseignera les participants sur les règles de savoir-faire canin, démystifiera les signaux d’apaisement que les chiens manifestent entre eux ou envers les humains et fournira des trucs pour les sorties au parc à chien. Gratuit. En cas de pluie, remis au lendemain.

Yoga sur chaise pour gens avec déficience physique

DéPhy-moi signature invite les gens qui vivent avec une déficience physique tel que le Parkinson, la fibromyalgie, l’arthrite, une maladie pulmonaire, la sclérose en plaques, des séquelles d’un AVC ou d’un TCC, à une série de cours proposant différentes postures de yoga adaptées à leur condition. En plus de développer des techniques de respiration et de relaxation, ils en tireront de nombreux bénéfices sur plusieurs plans. La session d’automne débutera le 17 septembre. Le coût est de 55$ pour dix semaines pour les membres. Pour inscription et/ou information: 450 718-8058

Toastmasters à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’augmenter leur facilité de parler en public. Pour preuve, le Québécois J.A. Gamache s’est récemment classé parmi les 10 premiers au Championnat du monde des orateurs de Toastmasters International 2018. Plus de 35 000 personnes participent à ce prestigieux concours chaque année. Les réunions ont lieu le lundi soir. La prochaine se tiendra le 17 septembre, à 18h45, à la résidence CHARTWELL Le Montcalmm au 95, boul. Montcalm Nord à Candiac. Info: Francis Ross, vp des relations publiques, au 438 3489-7882, info@toastmasterslemoyne.org ou Facebook.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain souper-bingo aura lieu le mardi 18 septembre. Pour réserver son souper, les membres doivent contacter Louise Lestage au 450 632-3823. Le bingo débute à 19h.

L’AQDR en viste à l’Écomusée

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic (AQRP) section Montérégie-Sud-Ouest invite ses membres à sa première activité qui se tiendra au 21125, Ch. Ste-Marie à Sainte-Anne-de-Bellevue le mardi 18 septembre, à compter de 9h15. Rabais de 6$ pour les membres. Dîner à leurs frais prévu vers 13h au restaurant Patate et Persil à Vaudreuil-Dorion. Réponses attendues au plus tard le 15 septembre auprès de Jocelyne Brousseau au 450 699-3944 ou par courriel au aqrp1101@gmail.com.

Bilan de marches exploratoires

Le Centre de femmes l’Éclaircie a effectué deux marches exploratoires ce printemps afin de cibler les endroits où la sécurité des femmes pourrait être compromise à Sainte-Catherine. En suivi, l’organisme souhaite mettre en commun les expériences, les observations et les informations recueillies pour que les participantes trouvent ensemble les recommandations à émettre. Réunion le mardi 18 septembre, à 13h15. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Groupe de méditation à La Prairie

L’organisme G.E.M.E., en collaboration avec L’Avant-garde en santé mentale, invite la population à participer à un groupe de méditation animé par Luc Tousignant. Tous les mercredis, dès le 19 septembre, à 19h, au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour info: 450-332-4463 ou www.groupegeme.com.

Comité «Aime ton centre l’Éclaircie»

Tu es une super négociatrice et personne ne peut résister à ton enthousiasme lorsque tu défends une cause? Le Centre de femmes l’Éclaircie a besoin d’une femme comme toi pour trouver des solutions dans le but d’accroître son financement, en plus d’organiser une campagne de financement. L’argent amassé servira à faire des travaux pour aménager une rampe d’accès pour les femmes à mobilité réduite qui voudraient fréquenter le Centre. Le comité débute le mercredi 19 septembre à 13h15. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Dîners pour les bouquineuses à l’Éclaircie

Les dîners-bouquineuses permettent aux femmes qui aiment la lecture et désirent discuter d’un livre qui les a marqués de se rencontrer le temps d’un diner. L’objectif est d’échanger, de voir la nouveauté littéraire ou de simplement partager son coup de cœur. Les participantes doivent apporter leur bouquin, ainsi qu’un repas chaud ou froid. Le café est fourni. L’activité aura lieu le jeudi 20 septembre, 11h30 à 13h. Pour information et confirmer sa présence: 450-638-1131.

Portes ouvertes au Collège Charles-Lemoyne

Le Collège Charles-Lemoyne ainsi que l’Académie internationale Charles-Lemoyne ouvrent leurs portes aux campus de Longueuil-Saint-Lambert et de Ville de Sainte-Catherine le 23 septembre, de 13h à 16h, pour permettre de rencontrer les enseignements et le personnel de l’école, échanger avec des élèves, connaître les programmes et profils et visiter les installations.

Portes ouvertes de l’Association des femmes diplômées universitaires

L’Association des femmes diplômées des Universités – Rive-Sud organise une soirée portes ouvertes le mercredi 26 septembre, à 19h, au Memorial Hall de l’église St.Barnabas, au 95, Lorne à Saint-Lambert. Ce sera l’occasion de découvrir ce groupe de femmes dynamiques, la programmation et les activités, ainsi que de rencontrer les récipiendaires des bourses d’études remises par l’organisme. Info: ssuwc.ca

Parties de cartes et jeux de société à Saint-Mathieu

0’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de LaPrairie organise des parties de cartes (où chaque table décide de son jeu), le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665 boul. Monette à St-Mathieu. C’est gratuit. Il est possible également de jouer à des jeux de société; les participants doivent les apporter. Des parties ont également lieu le 2e vendredi de chaque mois (avec des bourses). Info: Steve 450 444-0956

Friperie du Complexe le partage

Les vêtements d’automne sont arrivés en magasin. La population est invitée à profiter des nouveautés afin d’équiper sa famille, à faible prix. La carte de membre coûte 5$. Deux adresses pour magasiner: 547, rue Saint-Henri à La Prairie ou 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

L’escadron 783 Roussillon recrute

L’escadron 783 Roussillon est en période de recrutement en septembre et octobre. Les activités ont lieu à l’école Jacques-Leber à Saint-Constant. Pour information: se rendre sur place, appeler au 450 659-3783 ou envoyer un courriel à escadron783roussillon@hotmail.com.

Exercices pour les personnes avec déficience physique

DéPhy-moi signature invite les gens qui vivent avec une déficience physique tel que le Parkinson, la fibromyalgie, l’arthrite, une maladie pulmonaire, la sclérose en plaques, etc. à participer à un groupe d’exercices adaptés à leurs capacités et besoins. Les cours sont offerts les mardis de 14h à 15h par une kinésiologue expérimenté. Les rencontres débuteront le 9 octobre au Centre Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Le coût est de 40$ pour 11 semaines pour les membres. La cotisation est de 20$/année pour être membre. Pour inscription et/ou information: 450 718-8058.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Inscription aux scouts

Le groupe scout 47e de Saint-Constant – Sainte-Catherine, qui œuvre depuis plus de 50 ans, est présentement dans sa période d’inscription. Le scoutisme est un mouvement éducatif qui s’adresse à tous les jeunes de 7 à 21 ans. Son objectif est l’éducation par l’action sur tous les plans. Pour tous renseignements: 514 883-4747 après 18h ou par courriel au contact@scoutstconstantstecatherine.org.