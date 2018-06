Babillard communautaire du 13 juin 2018

Complexe Le Partage

Vente d’été les 13 et 14 juin. Rabais de 50% sur tous les vêtements d’été, sandales et accessoires sur présentation de la carte de membre. Celle-ci coûte 5$ et est en vente aux magasins de La Prairie (547, rue Saint-Henri) et Saint-Constant (125, rue Saint-Pierre).

La Maison des jeunes Sympholie de Delson

L’activité «Lunch en folie» fera relâche pour la période estivale. Le 13 juin, soirée de jeux de société. Le 15 juin, jeux extérieurs en soirée. Soirée de filles et de gars suivie d’un feu, le 16 juin, ainsi qu’atelier d’improvisation. Prochain match d’improvisation le 20 juin. Le 26 juin, activité spéciale d’ouverture d’été. Activité spéciale avec Cynthia le 28 juin pour apprendre les rudiments de la boxe. Le conseil des jeunes de la Maison des jeunes est en période d’élection. Les jeunes pourront voter pour leurs candidats préférés. La période du scrutin est du 21 juin au 23 juin. Info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120, ou www.mdjsympholie.com.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Le jeudi 14 juin, il n’y aura pas de Viactive. Escapade-photos avec la photographe Anne Bourbeau le samedi 16 juin et le mardi 19 juin au presbytère de Saint-Bruno, de 10h à 12h. Inscription: Anne Bourbeau au 514 830-0527. Le lundi 25 juin, la Maison des aînés de La Prairie sera fermée en raison du congé de la Fête nationale.

Activité des Lions de Sainte-Catherine

Souper spaghetti et musique le 15 juin, à 18h, au Centre communautaire Aimé-Guérin. Billets: 20$. Plusieurs prix de présence. Info: 515 617-1912 ou 514 823-7564.

Club de marche et club de lecture à Saint-Mathieu

Intéressé? Listes d’inscription disponibles au comptoir de la bibliothèque Danielle-Routhier ou inscription par courriel à loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca. Rencontre d’information prévue à la bibliothèque le 19 juin à 18h30 pour le Club de marche.

Assemblée de la maison des jeunes Sympholie

Le conseil d’administration invite la population de Delson à son assemblée générale annuelle le mardi 19 juin, à 18h30, à la Maison des jeunes Sympholie. À 17h, un souper convivial sera offert gratuitement. Bienvenue à tous!

Assemblée de l’Avant-garde

Assemblée générale annuelle le 20 juin de 12h45 à 16h au 462, rue St-Paul à La Prairie. Dans le cadre de l’assemblée, une présentation spéciale de l’outil «GAM» sera offert gratuitement.

Assemblée de Service d’aide domestique

Le Service d’aide domestique Jardins-Roussillon convie la population à son assemblée générale annuelle le 20 juin, à 18h, au Centre municipal de Saint-Constant. Confirmer sa présence au 450 993-0706.

GLBT Montérégie

Prochaine réunion le 20 juin de 19h15 à 21h30, au 640, rue Dorchester/coin Rue Lebeau, local 108, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Rens.: 514 794-2199 ou bmarcoparticulier@gmail.com. Thèmes: le «pot lock» et les projets de vacances estivales.

Société d’histoire et de patrimoine de Lignery

Le 24 juin: dévoilement du monument commémorant le site de la première église Saint-Constant (1750-1795) et de ses personnages historiques par la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery en collaboration avec la paroisse et la Ville. Messe à 10h, suivie d’une marche à 10h50. Information: shplignery@hotmail.com

Brunchs au RécréoParc

Au pavillon qui donne sur les Rapides de Lachine, tous les dimanches, du 3 juin au 16 septembre, à l’exception du 24 juin, de 10h à 13h. Tarifs: 20$ pour les 12 ans et plus et 12$ pour les 3 à 11 ans. Aucune réservation nécessaire sauf pour les groupes de 8 personnes et plus.

Club de l’âge d’or de La Prairie

La fête champêtre aura lieu le mardi 28 août. Gratuit pour membre et 10$ pour non-membre. Une sortie au Musée Grévin est prévue le 18 juin au coût de 50$ par personne incluant transport, entrée au musée et souper chez Mike’s (3 choix de menu). Départ à 13h. Pour information: Claudette Lemieux 514 774-1989. Un séjour est prévu à l’hôtel Le Victorin du 26 au 28 octobre au coût de 372$ en occupation double. Dépôt de 100$ requis immédiatement. Pour info: Micheline Lauzon 450 907-1185.

Groupe d’aide à la marche

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud à Candiac invite les personnes vivant avec une déficience physique ou visuelle ou toute personne âgée, voulant améliorer ou maintenir ses acquis physiques à prendre une marche de santé, chaque jeudi après-midi au parc André-J.-Côté à Candiac. Activité gratuite. Bénévoles sur place. Sur réservation: 450 659-9651.

Bénévoles recherchés

Vous avez un peu plus de temps libre durant l’été? Plusieurs organismes recherchent des bénévoles pour de l’aide ponctuelle. Info : Centre de Bénévolat de la Rive-Sud: 450 659-9651.