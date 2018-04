Babillard communautaire du 18 avril 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Corne d’abondance de Candiac

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tient du 15 au 21 avril sous le thème de «Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!», la Corne d’abondance de Candiac est fière de pouvoir compter sur l’appui, l’encouragement, le temps et la bonne humeur de bénévoles exceptionnels. «Votre implication est remarquable et toujours à la hauteur. Merci de nous consacrer ainsi votre temps. Vous êtes une source d’inspiration et des modèles exemplaires pour les générations à venir», affirme la direction.

Parents-Secours Sainte-Catherine

L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 19 avril à 20h au Centre municipal Aimé-Guérin. Info: Maryse Guillemette 450 638-1959.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Causerie «Trucs et astuces d’une styliste» avec la styliste de mode Martine Turcotte, le vendredi 20 avril à 19h. Causerie avec l’auteure Abla Farhoud, en collaboration avec la bibliothèque de La Prairie, le mercredi 25 avril à 19h. Causerie «Fraude sur internet et vol d’identité» avec Robert Demers, le vendredi 27 avril à 9h. Toutes ces activités se font au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Rabais pour les membres. Inscriptions: 450 444-6736.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Le mardi 24 avril à 14h aura lieu l’assemblée générale du Club de l’Âge d’or de La Prairie au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Club Idéal Candiac

L’assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 24 avril à 19h au Centre Frank-Vocino.

Centre de femmes l’Éclaircie

Ateliers de théâtre pour partir à la découverte de soi, apprendre à utiliser ses émotions et ses sensations pour nourrir une situation de jeu, développer sa créativité et sa confiance. Aucun talent requis. Du 25 avril au 13 juin, de 13h15 à 15h15. Membre: 15$. Non-membre: 20$. Inscriptions au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. 450 638-1131

Femmes et poésie

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à des ateliers d’écriture poétique, avec possibilités d’expositions extérieures à travers la ville, du 26 avril au 31 mai de 13h15 à 15h30. Aucun talent requis. Gratuit. Halte-garderie disponible. Inscription obligatoire au 450 638-1131.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes à se joindre à une présentation de Mélissa Vachon le 25 avril à 9h15 à la Maison des jeunes l’Antidote. Mme Vachon parlera de l’importance de planifier ses funérailles et démystifiera le rôle des salons funéraires. Gardiennage gratuit et disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Vente anniversaire du Complexe Le Partage

Le Complexe Le Partage invite la population à profiter d’un rabais de 20% à 100% sur tous achats en friperie, du 26 avril au 28 avril, sur présentation de la carte de membre.

Vente au Vestiaire Kateri

Le jeudi 26 avril, de 13h à 20h, au 5367, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine (sous-sol de l’église). Les sacs de poubelle sont à 7$ et les sacs d’épicerie à 4$. Les étiquettes vertes seront à moitié prix.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à participer à l’activité Bouquinerie et bazar le samedi 28 avril de 8h30 à 16h au 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, casse-tête, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, DVD, petits appareils électriques. Rabais sur lampes et luminaires. Information: shplignery@hotmail.com

Souper-rencontre célibataires

Soirée célibataires 40 ans et plus le samedi 28 avril de 18h à minuit au Restaurant Nobel, 252, boul. St-Jean-Baptiste à Châteauguay (salle privée). Cinq choix de repas. Musique DJ et danse de tous genres. Coût: 30$ tout inclus ou 10$ après 20h30. Info: Diane 450 373-4581.

Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Assemblée annuelle le 2 mai au Centre Claude-Hébert, de 13h à 15h. À l’ordre du jour: bilan financier et élection de quatre postes d’administrateurs. Les membres intéressés doivent se procurer un bulletin de mise en candidature au local des aînés, les lundis de 10h à 15h et les mercredis de 12h30 à 16h. Date limite: lundi 30 avril à 13h. Information et confirmation: Diane Parent 450 638-3442. Aussi, réunion pour la nouvelle saison estivale le 2 mai au Centre Claude-Hébert à 19h. Info: Louise Maher au 514 755-3437.

Activité des Moose

Le 6 mai, avant-dernier brunch de la saison, suivi d’un mini bingo. Bienvenue à tous. De 8h30 à 12h30 au 208, chemin de St-Jean. Info: 450 659-2015 après 14h.

Club de l’âge d’or de Delson

Assemblée générale annuelle des membres le lundi 7 mai à 19h à la salle communautaire de Delson. Il y aura élection des postes ouverts de président, secrétaire et trois directeurs. Les membres désirant poser leur candidature peuvent se procurer le formulaire de mise en candidature à la salle communautaire. Info: Jean-Claude Boisvert 450 632-2830. Date limite pour soumettre une candidature: le jeudi 26 avril à 16h.

FADOQ La Prairie

Souper père et mère le vendredi 11 mai à 18h au coût de 25$ pour les membres et de 33$ pour les non-membres. Au menu: brochette de poulet. Pour information: Cécile Aubry 450 659-1058.

Bénévoles recherchés

La Popote constante est à la recherche de bénévoles, soit des chauffeurs et baladeurs, le mardi et le jeudi, de 11h à 13h. L’organisme dessert les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Pour info: Murielle Plante 450 632-2191.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.

La Manne à linge à Delson

C’est un rendez-vous au 8, 2e avenue à Delson (sous-sol presbytère). Vos dons sont appréciés. Bienvenue à tous. Responsable: Jeannine 450 632-2508.

Corne d’abondance de Candiac

Retraité ou sans travail? Les aléas de la vie font parfois qu’on doive traverser des périodes plus difficiles au niveau financier. Le comptoir alimentaire de la Corne d’abondance de Candiac peut aider les gens en difficulté. Info: 450 444-6999.