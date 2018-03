Babillard communautaire du 21 mars 2018

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Horaire des célébrations de Pâques

Horaire pascal pour la Paroisse Saint-Constant. Célébration communautaire du pardon, le jeudi 22 mars, 19h, à Saint-Constant. Célébrations de la Semaine sainte le samedi 24 mars: 15h, tressage des rameaux à Saint-Constant suivi d’une messe à 16h30. Le jeudi saint 29 mars: messe, 19h à Saint-Constant. Le vendredi saint 30 mars: 10h conte animé à Delson. À 15h, célébration de la passion à Saint-Constant. À 19h, chemin de croix à Sainte-Catherine. Le samedi 31 mars: veillée pascale à 20h à Saint-Constant. Le dimanche 1er avril: messes à 8h45 (Delson), 10h (Saint-Constant) et 11h15 (Ste-Catherine).

Conférence : Diversité familiale, sexuelle et de genre

Le centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à une conférence gratuite animée par la coalition des familles LGBT, le jeudi 22 mars, de 13h15 à 15h30, au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Cette conférence abordera des notions sur la diversité sexuelle (homophobie, hétéronormativité, identité de genre, etc.) ainsi que des recherches sur les familles avec parents LGBT, afin de mieux comprendre et promouvoir le respect des différences. Pour info: 450-638-1131.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Activité pour s’amuser avec les mots dans une dictée et jeux linguistiques le jeudi 22 mars à 14h. Initiation au Tai Chi (1) les mercredis de 11h à 12h, Qi Gong (Liangong) pour tous et Tai Chi (2) les mardis et jeudis à 9h30, à La Maison des Jeunes de La Prairie. Info: 450 444-6736 ou 450 465-3639 et rpmtaichi@gmail.com. Sortie à la cabane à sucre le mardi 27 mars. Coût: 20$ membres et 25$ pour non membres. Pour toutes les activités, il faut s’inscrire au 450 444-6736. La Maison des aînés sera fermée le Vendredi Saint et le Lundi de Pâques (30 mars et 2 avril).

Club de l’âge d’or de La Prairie

La FADOQ organise une sortie à la cabane à sucre Au toit Rouge le mardi 27 mars, au coût de 20$ membre et 25$ non-membre. Départ du complexe à 10h. Inscription requise. Pour information: Cécile Aubry 450 659-1058.

AQRP cabane à sucre

La section Montérégie Sud-Ouest invite ses membres à la cabane à sucre Labranche située au 565, rang Saint-Simon, à Saint-Isidore-de-la-Laprairie, le mardi 27 mars, à compter de 11h30. Coût: 12$ pour les membres, 22$ pour les non membres. Réponses au plus tard le 25 mars auprès de Marcel Normandeau au 514 943-4520 ou aqrp1101@gmail.com.

Activité du Candiac Wednesday Group

Les femmes de tous âges sont invitées à un atelier de fabrication de cartes de vœux le 28 mars, à 9h15, à la Maison des Jeunes l’Antidote. Le gardiennage gratuit est disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Pour info: Mimi Sakamoto, 450 632-2563.

Amitié Matern’elle

Groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent. Conférences gratuites tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. La prochaine matinée aura lieu le mercredi 28 mars et aura pour thème “BB Jetlag: se préparer à un premier voyage avec bébé ou enfant”, animée par Sophie Reis. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h, au Centre municipal de Saint-Constant. Info: 514 925-1808, Facebook ou www.amitiematernelle.com.

Assemblée générale de la Maison des jeunes de Saint-Philippe

Les membres du conseil d’administration de la Maison des jeunes de Saint-Philippe invitent la population à leur assemblée générale annuelle le mercredi le 28 mars, à 19h00, dans les locaux de la Ville (2245, route Édouard VII). Lors de cette séance publique d’information, un rapport des activités et un rapport financier seront présentés. Léger goûter préparé par les jeunes membres. Info: 450 659-0428.

Friperie Mission Nouvelle Génération

La Friperie Mission Nouvelle Génération a des nouveautés chaque semaine: vêtements, meubles, jouets, accessoires pour la maison et bien plus. L’organisme est situé au 1425, boul. Provencher à Brossard.

Groupe de soutien pour gens endeuillées

Les rencontres sont prévues sur une période de 12 rencontres consécutives (à raison d’une par semaine) au presbytère de Saint-Constant. Faire partie d’un groupe aide à briser l’isolement, à rencontrer des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour, à survivre à l’absence de la personne aimée et aux difficultés liées au deuil. Le coût de chaque rencontre est de 15$ ou contribution selon les moyens des participants. Les groupes débutent lorsque le nombre de participants est suffisant. Info: Linda au 450 635-1404, poste 10.

Soirée Vins et Prestige au profit du fonds CCL

Le 29 mars, le Collège Charles-Lemoyne convie la population à la 3e édition de la soirée Vins et Prestige au profit du Fonds CCL. La soirée aura lieu au campus Longueuil–Saint-Lambert. Dégustation de 10 vins du Portugal et menu proposé par 4 restaurateurs portugais. L’implication et les dons permettent de créer des bourses d’aide financière destinées aux élèves du Collège Charles-Lemoyne, en plus de contribuer à de nombreux projets culturels, scientifiques et sportifs. Info : Alexandre L’Archevêque au alarcheveque@cclemoyne.edu.

Brunch des Moose

Le 1er avril, les Moose de La Prairie invite la population à leur brunch mensuel à volonté, spécial Pâques. Chocolats pour les enfants de 12 ans et moins, suivi d’un minibingo. Bienvenue à tous, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean. Info: 450 659-2015 après 14h.

Souper spaghetti à Saint-Constant

L’Association Marie-Reine Cercle 654 invite la population à son souper spaghetti le 7 avril, à 18h, au musée ferroviaire Exporail à Saint-Constant, au coût de 15$/adulte et 7,50$/enfant de 12 ans et moins. C’est une campagne de financement pour aider les maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence de la région. Pour information: Karine 450 632-1190.

Souper des Chevaliers de Colomb de La Prairie

Le Conseil 4569 des Chevaliers de Colomb de La Prairie fête son 60e anniversaire de fondation cette année. En cette occasion, les membres et le public sont invités au souper méchoui le samedi 14 avril, à 17 h 30, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie. Les billets au coût de 40$ sont présentement en vente. Info: 450 659-7289 ou 450 444-3580.

Souper spaghetti et soirée dansante

G.E.M.E. invite la population à son activité de financement annuelle avec le duo Joey Didodo et Dan Martel, le samedi 14 avril au Centre Marcel-Dulude, au 530, boul. Clairevue Ouest à Saint-Bruno. Information et billets: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Colloque sur la dysphasie et les troubles associés

L’association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie, présente son colloque 2018 – La dysphasie et les troubles associés, le 21 avril, de 8h00 à 16h15, au Centre multifonctionnel Francine Gadbois situé au 1075, rue Lionel-Daunais à Boucherville. Billets à 50$ pour les membres et 75$ pour les non membres. Les étudiants profitent également d’un tarif préférentiel. Inscription: http://dysphasiemonteregie.simplesite.com/. Info: 450 635-1961.

Rallye automobile du Club Optimiste Sainte-Catherine

En collaboration avec Le Reflet, le 13e rallye automobile du Club Optimiste Sainte-Catherine est de retour avec une formule améliorée le samedi 28 avril sous le thème des années disco. Le départ se fera au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le rallye et le souper: 35$. Souper seulement: 10$. Des prix seront remis aux gagnants du rallye, aux meilleurs costumes ainsi que des prix de présence. Inscription: Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou un membre Optimiste.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.