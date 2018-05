Babillard communautaire du 23 mai 2018

Nouveau comité du Club de l’âge d’or Kateri

À la suite de l’assemblée générale annuelle du 11 mai, le nouveau comité du Club de l’âge d’or Kateri est ainsi composé: présidente Claudette Latreille, vice-présidente Murielle Beaudin, trésorier Léo-Guy Lessard, secrétaire Carole Marcotte, trois directrices Cécile Côté, Marguerite Lamer et Monique Ross et deux directeurs, Venant Beaulieu, Michel Rodier. Le comité prend des vacances pour la période estivale et sera de retour pour offrir à nouveau ses multiples activités pour la saison 2018-2019.

Marche exploratoire

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite la population à participer à une marche exploratoire à Sainte-Catherine. L’objectif est d’augmenter le sentiment de sécurité des citoyens, en particulier celui des femmes, pour leur permettre de s’approprier l’espace public. La marche aura lieu le mercredi 23 mai à 19h15. Départ du stationnement de l’hôtel de ville. Info: 450 638-1131.

Portes ouvertes au garage municipal

Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics, la Ville de Sainte-Catherine ouvre les portes de son garage municipal aux citoyens de tous âges, le 26 mai, de 13h à 16h, pour faire découvrir les dessous du travail des Services des travaux publics et du génie. Les participants pourront rencontrer les équipes et comprendre un peu plus le fonctionnement municipal. Plusieurs démonstrations et présentations au rendez-vous. Gratuit. Entrée libre.

Cérémonial des Cadets de la marine

Le cérémonial des Cadets de la marine aura lieu au Parc Fleur de lys à Sainte-Catherine, le 26 mai dès0 13 h. Le public est invité en grande nombre à admirer leur travail.

Chevaliers de Colomb 7427

Assemblée générale des Chevaliers de Sainte-Catherine le mardi 29 mai à 19h30 à la salle du conseil. Des élections pour l’exécutif de la prochaine année colombienne auront lieu lors de cette réunion.

Assemblée de Benado

L’assemblée générale annuelle tenant lieu aussi d’une séance publique d’information aura lieu le 29 mai à 18h dans les locaux de Benado à Delson. Toute la population est invitée. Un buffet sera servi. Sur inscription: 450 632-1640, poste 221.

Lave-auto des cadets

Les Cadets de la marine de Sainte-Catherine organisent un lave-auto, le 2 juin, à compter de 10 h, dans le stationnement du commerce Lebeau, situé sur la route 132. Si le temps ne le permet pas, il sera reporté au lendemain. Coûts: 5$ par voiture et 10$ par camion.

Complexe le Partage

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 6 juin au Complexe Roméo-Patenaude. Accueil et buffet de 16h à 17h. Début de l’assemblée à 17h15. Confirmer sa présence avant le 25 mai au 450 444-0803, poste 226, ou par courriel à administration@lepartage.org.

Pique-nique en bleu à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant tiendra le premier d’une série de «pique-niques au fil de l’eau» le 10 juin de 11h à 14h au bord de la rivière Saint-Régis dans le cadre du mois de l’eau. Les participants sont invités à apporter tout le nécessaire pour déguster leur pique-nique sur place (couverture, chaise, nourriture, etc.) et pourront profiter de l’animation. Les vêtements bleus sont requis! En cas de pluie, l’événement sera annulé.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Merci aux commanditaires du souper pères et mères. Une sortie au musée Grévin est prévue le 18 juin au coût de 50$ par personne incluant transport, entrée au musée et souper chez Mike’s (3 choix de menu). Départ à 13h. Pour information: Claudette Lemieux 514 774-1989. Un séjour est prévu à l’hôtel Le Victorin du 26 au 28 octobre au coût de 372$ en occupation double. Dépôt de 100$ requis immédiatement. Pour information: Micheline Lauzon 450 907-1185.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Prochaine rencontre le 28 mai. Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.