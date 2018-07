Babillard communautaire du 25 juillet 2018

Crédit photo : Archives

Passage de Véronique Hivon à La Prairie La vice-cheffe du Parti québécois, Véronique Hivon, sera en visite au Marché des jardiniers à La Prairie, le 28 juillet de 9h30 à midi. La députée de la circonscription de Joliette sera aux côtés de la candidate du PQ dans La Prairie, Cathy Lepage. Elles échangeront avec le public sur les grandes lignes du programme du parti et les enjeux locaux.

Souper-rencontre

Souper-rencontre avec danse au restaurant Barbie’s à Brossard, les jeudis 2 et 16 août. Info: Cécile au 450 339-4626.

Université du 3e âge à La Prairie

Séance d’information et d’inscription pour les activités de l’université du 3e âge, le 20 août au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Les conférences auront lieu au même endroit du 10 septembre au 3 décembre. Le cours, quant à lui, se tiendra du 5 septembre au 31 octobre et portera sur l’architecture: audace et innovation d’hier à aujourd’hui. Info: http://www.USherbrooke.ca/uta/montérégie sous la rubrique programmes: montérérie La Prairie.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Le 5 août, quelques places sont disponibles pour le brunch à l’Espace. Le 28 août, souper champêtre au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Réservation auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058. Le 15 août, balade dans les Cantons de l’Est. Départ à 9h. Coût 120$ (collation, transport et souper inclus). Rappel «La magie de Noël», Le Victorin du 26 au 28 octobre. Micheline Lauzon 450 907-1185 ou Claudette Lemieux 514 774-1989.

Méchoui du Vestiaire Kateri

Super méchoui et épluchette de blé d’Inde, le samedi 18 août à 18h au profit des personnes démunies de Sainte-Catherine par l’organisme Vestiaire Kateri. Plusieurs prix de présence. Centre communautaire Aimé-Guérin. 25$ en prévente. 30$ sur place. Info: 450 632-4969 ou 450 635-5091.

Fête familiale à La Prairie

Le Complexe Le Partage, le Club Optimiste et la Paroisse de la Nativité invitent la population à la fête familiale annuelle le vendredi 24 août, de 16h à 19h30. Repas gratuit, animation, jeux et maquillage pour les enfants. L’événement se déroulera au parc Victorin-Roy à La Prairie.

Club FADOQ Candiac

La journée d’ouverture de la saison 2018-2019 se tiendra le samedi 8 septembre à partir de 14h. Jeux libres suivis d’un souper barbecue à 17h30 au coût de 5$/membre (inscription obligatoire et payable à l’avance) et d’un bingo à 19h. Inscriptions pour le souper: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170.

Ligue de cartes et jeux de société

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes le 4e vendredi (gratuit) et le 2e vendredi (5$) de chaque mois à partir de 18h30, au 665, boul. Monette. Possibilité de jouer à des jeux de société les soirs gratuits; il suffit d’apporter ses jeux. Info: Steve 450 444-0956.