Babillard communautaire du 26 septembre 2018

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, l’atelier de méditation reprend tous les mercredis à 19h à l’Avant-garde en santé mentale au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information : 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Nouveauté aussi: «Affaires de gars» le vendredi 28 septembre, de 9h30 à 11h30. Groupe de discussion de sujets qui pourraient intéresser les hommes. Il faut s’inscrire. Initiation à la photo débutant le 2 octobre, de 9h à 11h. 125$ pour 8 cours. Avec la photographe Anne Bourbeau. Cours de photo avancé, le jeudi, de 11h à 13h. Même tarif pour 8 cours. Déjeuner du mois, le vendredi 5 octobre, de 9h à 11h, pour faire de nouvelles connaissances, chez Ben et Florentine, au 950, des Prés-Verts à La Prairie. Confirmer sa présence auprès de Marguerite Arseneault 450 444-6736.

Vestiaire Kateri à Sainte-Catherine

Le Vestiaire Kateri est maintenant ouvert tous les jeudis de 13h à 20h. Les sacs verts de vêtements étiquetés et non-étiquetés sont à vendre pour 10$. Les costume d’Halloween sont sortis. Bienvenue à tous au 5367, boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine.

Rencontre de prières à Delson

Temps de prières et d’adoration tous les vendredis à 13h30 à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. L’église est située au 127, rue Principale Sud à Delson. Info: Rosie Lavoie au 450 635-5085.

Cours de bridge au Club idéal de Candiac

Le Club idéal Candiac offre des cours avec théorie et pratique aux débutants désireux d’apprendre les notions de base du bridge au Centre des aînés Frank-Vocino, 4, boul. Montcalm Sud à Candiac à partir du samedi 29 septembre, de 12h30 à 15h30. Durée 10 semaines, au coût de $125. Pour inscription: Marcel Lepage 450 444-1481.

Activité des femmes Moose à La Prairie

La saison 2018-2019 a débuté. Tournoi de cartes tous les vendredis, à 19h, et le dernier dimanche de chaque mois, à compter de 13h. Pour info: Denise 450 444-2458. Le 27 octobre à compter de 12h30, journée de quilles au Salon Roussillon à Saint-Constant, suivi d’un souper dansant à 18h aux Moose. Pour info: Lise 632-1769.

Rencontre pour les célibataires de 40 ans et plus

Rendez-vous le samedi 29 septembre, à 18h. Souper et danse avec musique Dj de tous genres au Restaurant Nobel, au 252, boul. St-Jean-Baptiste à Châteauguay. Cinq choix de repas et service de bar. Coût: 30$ ou 10$ après 20h30. Info: Diane 450 373-4581 www.phoenixcelibataires.com ou Facebook.

Des légumes à donner ?

La Corne d’abondance de Candiac, par le biais de son comptoir alimentaire qui vient en aide aux familles dans le besoin, suggère aux gens qui ont un jardin d’apporter leurs surplus de légumes au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness). Il suffit de se présenter les lundis entre 9h et 15h ou les mercredis entre 8h15 et 9h. Pour information: 450 444-6999.

Vente de livres au Complexe le partage

Vente de livres au Complexe le partage à l’occasion du Mois de la lecture. Tous les livres seront à 50% de rabais, du 1er au 31 octobre, sur présentation de la carte de membre. Possibilité de se procurer la carte directement en magasin au coût de 5$. Deux adresses pour magasiner: 547, rue Saint-Henri à La Prairie ou 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Collecte de branches à Delson

Le mardi 1er octobre. Les résidents doivent déposer leurs branches près de la rue sur leur propriété avant 7h le matin. Un seul passage par rue.

Ateliers : Se nourrir de liberté

Ces ateliers s’adressent aux femmes vivant avec un surplus de poids pour qu’elles apprennent à s’accepter telles qu’elles sont, à modifier certains comportements afin de développer des stratégies pour atteindre un meilleur équilibre. Cet atelier est offert au Centre de femmes l’Éclaircie les mardis du 2 au 30 octobre, de 18h à 20h30. L’inscription est obligatoire. Prix: 20$ pour les membres, 25$, non-membres. Pour information: 450 638-1131.

Déjeuner collectif de l’Éclaircie

Le Centre des femmes l’Éclaircie invite les femmes à se réunir pour un déjeuner collectif le mardi 2 octobre, à partir de 8h30, au restaurant Œuf exceptionnel situé au 1300, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Ces repas sont des moments informels pour que les participantes puissent partager et se ressourcer. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Conférence : Directives médicales anticipées

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à s’informer concernant la Loi consacrée aux directives médicales de fin de vie à l’occasion d’une conférence qui se tiendra le mercredi 3 octobre, à 19h. Ce formulaire prévu par le gouvernement est un processus simple et gratuit. Pour info et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à se joindre à la présentation de Shirley McBain, le 3 octobre, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Membre de M.E.M. (Miniature Enthusiasts of Montreal), Mme McBain parlera de l’histoire des maisons et des meubles miniatures. Elle montrera aussi quelques-unes de ses créations. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets dans un milieu amical. Le gardiennage gratuit est disponible sur place pour donner du répit aux mamans. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Implication de l’Éclaircie auprès du CHSLD

Des membres du Centre de femmes l’Éclaircie souhaitent créer un lien avec les résidents du CHSLD de Sainte-Catherine. Elles pourront discuter avec la responsable des loisirs des possibilités d’implications ponctuelles, le jeudi 4 octobre, 9h30, au Centre situé au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Soirée de la FADOQ Saint-Rémi

Soirée de danse en ligne à la FADOQ Saint-Rémi le samedi 6 octobre, de 19h à 22h, au Centre communautaire à Saint-Rémi, au 25, rue St-Sauveur. Coût: 8$ avec collation et café. Soirée ouverte à tous, membres et non-membres. Info: Suzane Drolet 514 351-8586.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain whist militaire aura lieu le dimanche 7 octobre à compter de 12h45. Pour réserver sa place ou une table de quatre joueurs, il faut communiquer avec Roland Bernier au 450 635-3249.

Brunch mensuel des Moose

Le 7 octobre, les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini bingo. Bienvenue à tous, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de St-Jean. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Souper partage des pèlerins de Compostelle

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques de la Montérégie invite les pèlerins actuels et futurs au sous-sol de l’Église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert, le mercredi 10 octobre à 18h30 pour un souper partage. Chacun amène un plat à partager ainsi que sa boisson préférée. C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les pèlerins qui ont marché sur les chemins de Compostelle durant la dernière année. Pour info: www.duquébecacompostelle.org ou Facebook à Compostelle Quebec Monteregie.

Activité d’Amitié Matern’elle

Amitié Matern’elle est un groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans pour leur permettre d’en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent. Des conférences ont lieu gratuitement tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h, au Centre municipal de Saint-Constant (160, boul. Monchamp). La prochaine matinée aura lieu le mercredi 10 octobre et aura pour thème «la méthode Bonapace». Pour plus d’info, la page Facebook, 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Invitation : 50e anniversaire des scouts

Les amis du 47e Groupe scout St-Constant/Ste-Catherine, en collaboration avec la Ville de Saint-Constant, sont invités à venir fêter le 50e anniversaire de l’organisme le samedi 13 octobre au Centre culturel Denis-Lord à Saint‑Constant sous le thème «50 ans, toujours présents!». De 13h à 16h, activités gratuites pour les 7 à 17 ans. 17h, souper et soirée festive pour les adultes. 10$ par personne, places limitées. Il faut se procurer son billet à l’avance auprès du comité organisateur. Prévoir de l’argent comptant pour le bar. Le mouvement scout contribue à l’essor de la jeunesse locale en faisant de chacun des jeunes un futur citoyen engagé et responsable.

Club FADOQ Candiac

Conférence le vendredi 19 octobre, à 19h, au centre Frank Vocino. Sujet: «Le secret du bonheur et l’audition, quoi de mieux que de bien entendre», avec Marie-Frédérique Tremblay, audioprothésiste de la clinique Auditio à La Prairie. Coût: 3$ par personne. Soirée rétro pour chanter et danser le vendredi 23 novembre à 19h30 au centre Frank Vocino. Activité gratuite pour les membres. Musique des années 1960-70. Réservations pour les deux activités: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170.

Des vêtements à donner ?

La Corne d’abondance de Candiac invite la population à déposer ses dons de vêtements et chaussures en bon état dans les cloches prévues à cet effet au Centre Claude-Hébert, chez IGA Vallée Candiac, ainsi qu’au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness). À cet endroit, il est également possible de laisser d’autres articles. Prière de mettre les dons dans des sacs fermés et de ne rien laisser à côté des boîtes de dons.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.