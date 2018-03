Babillard communautaire du 28 mars 2018

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Vente au Vestiaire Kateri

Le jeudi 29 mars, de 13h à 20h, au 5367, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine, au sous-sol de l’église. Les étiquettes roses et les manteaux de printemps sont sortis.

Souper-rencontre pour célibataires

Soirée pour célibataires 40 ans et plus, le samedi <@Rb>31 mars<@$p>, de 18h à minuit, au Restaurant Nobel, au 252, Boul. Saint-Jean-Baptiste à Chateauguay (salle privée). 5 choix de repas. Musique, Dj et danse. Coût: 30$ tout inclus ou 10$ après 20h30. Info: Diane 450-373-4581.

Messe en espagnol pour Pâques

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche <@Rb>1er avril, à 12H30, à l’église Ste-Marguerite d’Youville, boul. Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay. Par la suite, il y aura un repas-partage et rencontre au sous-sol. Chacun peut apporter le plat de son choix. Pour info: Beatriz au 450 844-4404 ou Teresa au 450 698-1141.

Groupe d’exercices adaptés

DéPhy-moi signature inc. convie les gens atteints d’une déficience physique telle que le Parkinson, la fibromyalgie, l’arthrite, une maladie pulmonaire, la sclérose en plaques, des séquelles d’un AVC ou d’un TCC à participer à un groupe d’exercices adaptés à leurs capacités et besoins.La session du printemps débutera dans la semaine du 2 avril. Le coût est de 30$ pour 11 semaines, pour les membres. À Châteauguay: les jeudis de 9h30 à 10h30, en anglais. De 10h45 à 11h45 et de 12h à 13h, en français. À Saint-Rémi: les mardis de 9h30 à 10h30, en français uniquement. À Candiac: les mardis de 14h à 15h, en français uniquement. Pour inscription ou information: 450-718-8058.

Souper-rencontre

Souper et danse pour les 50 ans et plus, les jeudis 5 avril et 19 avril au resto Barbie’s à Brossard. Pour réservation: Cécile 450 339-4626.

Soirée de danse de la FADOQ Saint-Rémi

Soirée de danse le samedi 7 avril, de 19h à 22h, avec Suzane Drolet. Au Centre communautaire à Saint-Rémi. Le coût est de 8$ avec café et collation. Invitation à tous, membre ou non-membre de la FADOQ Saint-Rémi.

Festival country avec l’Âge d’or de Saint-Constant

Le 12 mai, le Club de l’Âge d’or de Saint-Constant organise une sortie au Festival Country à Saint-Lin-des-Laurentides. Artistes invités: Carole Faubert, Stéphane Charbonneau, Tammy & Stephen, Dani Daraîche, André Varin, Phil Denault, J.C. Harrisson et Louis Bérubé. Départ en autocar du Centre Claude-Hébert, 85 montée Saint-Régis, à Saint-Constant à 11h. Prix par personne comprenant transport, souper et spectacle: 70$ membre et 80$ non-membre (24 places disponibles). Pour info: Jeanne Charette Rusnack 514-779-5262. Date limite pour réserver: vendredi <@Rb>6 avril<@$p>.

Festival rétro avec l’Âge d’or de Saint-Constant

Le 4 août, le Club de l’Âge d’or de Saint-Constant organise une sortie au Festival rétro à Saint-Lin-des-Laurentides. Artistes invités: Roger Sylvain, Eddy Moura & Mathieu Nardi, Pierre Harvey, Gilles Girard et Les Baby Boomer. Salle climatisée. Départ en autocar du Centre Claude-Hébert, au 85, montée Saint-Régis, à Saint-Constant, à 11h. Prix par personne comprenant transport, souper et spectacle: 70$ membre et 80$ non-membre (24 places disponibles). Pour info: Jeanne Charette Rusnack 514-779-5262. Date limite pour réserver: vendredi 6 avril.

Conférence horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite la population à une conférence avec Stefan Sobkowiak, le dimanche 8 avril, à 9h30, au Centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson. Le sujet portera sur La gestion de l’eau au jardin. La conférence est gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Pour toute information, Gilles Charette au 450 635-3350 ou visiter notre site web au htpps://www.shedelson.org .

Assemblée générale du Club de l’âge d’or à La Prairie

Le mardi 24 avril, à 14h, aura lieu l’assemblée générale du Club de l’âge d’or de La Prairie au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Les membres intéressés à y assister doivent aviser Cécile Aubry au siège social ou en téléphonant au 450 659-1058 avant le 8 avril. Il y aura élection pour 4 des postes du Conseil d’administration. Les membres intéressés à poser leur candidature peuvent se procurer un bulletin de mise en candidature au siège social ou en téléphonant à Jacques Plante au 450-659-2734 d’ici le 10 avril.

Séjour organisé par la FADOQ

La FADOQ organise un séjour à l’hôtel Le Victorin de 3 jours et 2 nuits, du 26 au 28 octobre, au coût de 372$ par personne en occupation double, autres types d’occupations disponibles. Pour réserver une place, un dépôt de 100$ est requis en avril. Pour information: Micheline Lauzon 450 907-1185.

Amitié Matern’elle

Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h, au Centre municipal de Saint-Constant. La prochaine matinée est prévue le mercredi 11 avril et aura pour thème L’acupuncture, animée par Julie Latour. Info: 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Souper spaghetti et soirée dansante

G.E.M.E. invite la population à son activité de financement annuelle avec le duo Joey Didodo et Dan Martel, le samedi 14 avril au Centre Marcel-Dulude, au 530, boul. Clairevue Ouest à Saint-Bruno. Information et billets: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Grande vente de livres usagés

La Société d’histoire de La-Prairie-de-la-Magdeleine tient sa grande vente de livres usagés à ses locaux du 249, rue Sainte-Marie dans le Vieux La Prairie, le jeudi 26 avril de 14h à 20h, le vendredi 27 avril, de 10h à 20h, le samedi 28 avril de 10h à 16h et le dimanche <@Rb>29 avril<@$p> FERMÉ. Des livres de toutes catégories et à très bas prix seront en vente. Pour info: www.shlm.info ou au 450-659-1393.

Association pour joueurs compulsifs

Subissez-vous les conséquences du jeu compulsif (Gambling) d’un parent un ami ou d’une personne de votre entourage? Gam-Anon est une association anonyme qui peut aider les joueurs compulsifs et leur entourage. Info: 450 678-0897 ou 1 450 678-0897 (extérieur de la région de Montréal).

Jumelage ado-adulte pour l’apprentissage de la technologie

La bibliothèque de Saint-Constant lance un nouveau service. Les citoyens désirant s’initier aux nouvelles technologies ou à l’informatique pourront en faire la demande à la bibliothèque et être mis en lien avec un adolescent bénévole qui partagera avec lui ses connaissances. Ces rencontres sont gratuites et peuvent se tenir de façon sporadique, selon les besoins et les horaires de chacun. Info: 450 638-2010 poste 7233 ou bibliotheque@saint-constant.ca.

Bénévoles recherchés à la popote constante

Cuisiniers le mardi et le jeudi, de 8h à midi. Des bénévoles sont aussi recherchés comme chauffeurs et baladeurs, les mêmes jours, de 11h à 13h. Nous desservons les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Pour info: chauffeurs et baladeurs: Murielle Plante 450 632-2191. Cuisiniers: Josiane Bousquet 450 638-4206.

Gamblers Anonymes

Réunion tous les vendredis à 19h30 au 11, 4e avenue Delson.

Friperie Mission Nouvelle Génération

La Friperie Mission Nouvelle Génération a des nouveautés chaque semaine: vêtements, meubles, jouets, accessoires pour la maison et bien plus. L’organisme est situé au 1425, boul. Provencher à Brossard.

Groupe de soutien pour gens endeuillées

Les rencontres sont prévues sur une période de 12 rencontres consécutives (à raison d’une par semaine) au presbytère de Saint-Constant. Faire partie d’un groupe aide à briser l’isolement, à rencontrer des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour, à survivre à l’absence de la personne aimée et aux difficultés liées au deuil. Coût:15$ ou contribution selon les moyens des participants. Les groupes débutent lorsque le nombre de participants est suffisant. Info: Linda au 450 635-1404, poste 10.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.

Maison des jeunes Sympholie de Delson

Nouveauté: service de navette pour les membres âgés entre 11 et 17 ans. Pour avoir droit à la navette, les jeunes doivent avoir en leur possession une autorisation parentale signée. L’autorisation est disponible à la Maison des jeunes. Fonctionnement de la navette: un intervenant ira vous chercher environ 15 minutes avant l’ouverture de la MDJ et vous reconduira à votre domicile à la fermeture de la MDJ. *Il est important de s’inscrire au service de navette par Facebook. Service d’aide aux devoirs avec présence d’intervenants pour les élèves âgés entre 9 et 12 ans, les mardis et jeudis entre 15h et 17h. La Maison des jeunes recherche des lieux où faire du bénévolat dans le cadre du projet «Fais ton SAC». Le samedi 31 mars: fermé pour Pâques. Réouverture le 3 avril. Info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120, page Facebook: Maison des jeunes Sympholie Delson ou site web: www.mdjsympholie.com.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.