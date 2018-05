Babillard communautaire du 30 mai 2018

Vente du Comité missionnaire Saint-Constant

Le comité et ses bénévoles organisent leur prochaine vente de vêtements, jouets et vaisselle le samedi 2 juin, de 8h30 à 14h, à la sacristie de l’église et au sous-sol du presbytère au 242, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Les gens sont priés d’apporter leurs sacs recyclables. Info: 450 635-1404.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le 3 juin, à 12h30, à l’église de Ste-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Repas-partage et rencontre au sous-sol. Chacun peut apporter le plat de son choix. Info: Beatriz 450 844-4404 ou Teresa au 450 698-1141.

Dimanche de bouquinerie

La Clé des mots ouvrira ses portes le 3 juin, de 9h30 à 15h30. On vous attend en très grand nombre au 200, rue St-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Escapade-photos avec la photographe Anne Bourbeau les 5 et 9 juin à l’Ile de la Visitation à Rivière-des-Prairies, de 10h à 12h. Déjeuner du mois au restaurant Pétinos, le 1er juin. Dernière causerie de la saison, «Les couleurs que vous portez vous avantagent-elles toujours?», le 8 juin à 9h30. La Maison des aînés tiendra son assemblée générale annuelle le 13 juin à 10h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Info: 450 444-6736.

Assemblée générale de l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite la population à son assemblée générale annuelle le 6 juin, dès 18h30, dans ses locaux au 1025, rue Centrale, à Sainte-Catherine. Info: 450 638-1131.

Assemblée du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie (CAAP) convoque la population à son assemblée générale annuelle le 6 juin au Centre des aînés johannais au 125, rue Jacques-Cartier N, Saint-Jean-sur-Richelieu. Info: www.caapmonteregie.ca.

Souper-rencontre avec danse

Les 7 et 21 juin au resto Barbie’s à Brossard. Pour info: Cécile 450 339-4626.

Grande vente au Vestiaire Kateri

Grande vente de fin de saison au Vestiaire Kateri (sous-sol de l’église Sainte-Catherine), le 7 juin de 13h à 20h. Tout sera à 0,25$ (sauf dans le cabanon).

Brunch de la fête des Pères

Le 10 juin à 8h30, les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté pour la fête des Pères, suivi d’un mini-bingo. Info: 450 659-2015.

Les mardis de Saint-Antoine

Ceux et celles qui cherchent la paix, la santé, le travail sont bienvenus à ces rencontres de prière à l’église de la Nativité tous les mardis, à 14h, jusqu’au 12 juin. La fête de Saint-Antoine sera célébrée le mercredi 13 juin, par une messe solennelle avec bénédiction des petits pains de saint Antoine et distribution à la fin de la célébration. Colombe Vermette 450 444-0840, Claire Roy 450 659-1124 ou le secrétariat paroissial 450 659-1133.

Maison de la famille Kateri

Assemblée générale annuelle le 12 juin, à 18h30, au 200, avenue Balmoral à La Prairie. Un goûter sera servi dès 17h30. Confirmer sa présence au plus tard le 5 juin. Pour de l’information ou une confirmation: 450 659-9188 ou info@maisonfamillekateri.com.

Amitié Matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le 13 juin et aura pour thème «Plagiocéphalie, torticolis et développement moteur du bébé», animée par Caroline Labelle, physiothérapeute. Info: 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Activité des Lions de Sainte-Catherine

Souper spaghetti et musique le 15 juin, à 18h, au Centre communautaire Aimé-Guérin. Billets: 20$. Plusieurs prix de présence. Info: 515 617-1912 ou 514 823-7564.

Collecte de sang à Saint-Constant

L’organisme Bénado invite la population à une collecte de sang le 18 juin de 13h à 19h30 à Exporail. Objectif: 80 donneurs.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Merci aux commanditaires du souper pères et mères. Une sortie au musée Grévin est prévue le 18 juin au coût de 50$ par personne incluant transport, entrée au musée et souper chez Mike’s (3 choix de menu). Départ à 13h. Pour information: Claudette Lemieux 514 774-1989. Un séjour est prévu à l’hôtel Le Victorin du 26 au 28 octobre au coût de 372$ en occupation double. Dépôt de 100$ requis immédiatement. Pour info: Micheline Lauzon 450 907-1185.

GLBT Montérégie

Prochaine réunion le 20 juin de 19h15 à 21h30, au 640, rue Dorchester/coin Rue Lebeau, local 108 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Rens.: 514 794-2199 ou bmarcoparticulier@gmail.com. Thèmes: le «pot lock» et les projets de vacances estivales.

Nouveau comité du Club de l’âge d’or Kateri

À la suite de l’assemblée générale annuelle du 11 mai, le nouveau comité du Club de l’âge d’or Kateri est ainsi composé: présidente Claudette Latreille, vice-présidente Murielle Beaudin, trésorier Léo-Guy Lessard, secrétaire Carole Marcotte, trois directrices Cécile Côté, Marguerite Lamer et Monique Ross et deux directeurs, Venant Beaulieu, Michel Rodier. Le comité prend des vacances pour la période estivale et sera de retour pour offrir à nouveau ses multiples activités pour la saison 2018-2019.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Prochaine rencontre le 28 mai. Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.