Babillard communautaire du 4 avril 2018

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Activités à la Maison des jeunes Sympholie à Delson

Nouveauté: service de navette pour les membres âgés entre 11¾ et 17 ans. Pour y avoir droit, les jeunes doivent avoir en leur possession une autorisation parentale signée. Il est important de s’inscrire la journée même par Facebook. Service d’aide aux devoirs en présence d’intervenants pour les élèves âgés entre 9 et 12 ans les mardis et jeudis entre 15h et 17h. Le jeudi 5 avril, sport au gymnase des Cheminots. Le vendredi 6 avril, spectacle d’humour au profit de l’Élan des jeunes. Info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120, Facebook (Maison des jeunes Sympholie Delson) ou www.mdjsympholie.com

Vente au Vestiaire Kateri

Le jeudi le 5 avril de 13h à 20h, au 5367, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine, au sous-sol de l’église. Les étiquettes vertes et les manteaux de printemps sont sortis.

Activités du Club de la FADOQ Candiac

Prochain bingo, le vendredi 6 avril à 19h. «Plaisirs d’autrefois… et d’aujourd’hui», une soirée style cabaret avec Jean Vocino, le vendredi 13 avril<@$p> à 19h30. Activité gratuite. Conférence spéciale, le vendredi 20 avril à 15h30, donnée par la SAAQ et intitulée «Au volant de ma santé». Coût: 3$. Inscriptions: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170.

Bazar annuel de la Clé des mots

Le samedi 7 avril et le dimanche 8 avril, de 9h à 4h. La bouquinerie sera également ouverte. C’est un rendez-vous au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Déjeuner du mois au Restaurant Pétinos, le vendredi 6 avril à 9h et conférence interactive sur l’abus envers les aînés, de 8h45 à 16h30, au Centre Aimé-Guérin. Le samedi 7 avril au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré, de 10h à 14h, présentation des associations et les organismes qui desservent les citoyens de La Prairie. Causerie sur la trousse légale avec Me Israël Gélinas, notaire, le vendredi 13 avril à 9h30. Concert «Frénésie printanière» avec Véronique Lussier, chef d’orchestre à l’église La Nativité à La Prairie, le dimanche 15 avril. Rabais pour les membres de la Maison des aînés. Causerie «Trucs et astuces d’une styliste» avec la styliste de mode Martine Turcotte, le vendredi 20 avril à 19h. Inscriptions: 450 444-6736.

Friperie de la Corne d’abondance de Candiac

Vente spéciale le samedi 7 avril de 9h à 13h. Au choix: manteaux de printemps, bottes de printemps et bottes de pluie à moitié prix. Aussi, différents articles en liquidation en liquidation (paniers d’osier, casse-tête, etc.). Info: 450 444‑6999.

Conférence horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite la population à une conférence avec Stefan Sobkowiak, le dimanche 8 avril, à 9h30, au Centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson. Le sujet portera sur la gestion de l’eau au jardin. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres. Pour info: Gilles Charette au 450 635-3350 ou visiter le site web de la société au www.shedelson.org .

Activité du Candiac Wednesday Group

Les femmes de tous âges sont invitées à se joindre aux membres pour une présentation de Claire Beaulieu le 11 avril à 9h15 h à la résidence Chartwell Le Montcalm, 95 boul. Montcalm à Candiac. La dame parlera de son voyage en Afrique de Sud. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place pour donner du répit aux mamans. À noter que les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto, (450) 632-2563.

Assemblée de l’AQRP

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic (AQRP), section Montérégie-Sud-Ouest, invite ses membres à son assemblée annuelle au restaurant le Reggiano, salle La Martinoise au 333, rue St-Joseph à Sainte-Martine le mardi 17 avril à 10h. Après l’assemblée annuelle, les membres sont invités à se joindre à un dîner de groupe. Rabais de 10$ pour les membres. Par la suite, place à la conférence «Verdir son printemps». Réponses attendues auprès de Marcel Normandeau au 514-943-4520 ou par courriel aqrp1101@gmail.comau plus tard le <@Rb>15 avril<@$p>, en mentionnant sa présence ou non au dîner.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Grand spectacle country de fin de saison le 21 avril au 85, montée St-Régis à Saint-Constant. Prix: membre 5$, non-membre 15$. Pour info: Diane Parent 450 638-3442. Aucune réservation par téléphone.

Club de l’âge d’or Kateri

L’assemblée générale du Club de l’âge d’or Kateri aura lieu le vendredi 11 mai à 19h30 au Centre municipal Aimé-Guérin. Les postes à combler sont le vice-président(e), le ou la secrétaire et quatre directeurs(rices). Un léger goûter sera servi.

Sacrements de confirmation et première communion

Le nouveau projet de catéchèse de la Paroisse Saint-Constant permet aux personnes qui s’y inscrivent de cheminer dans leur foi afin de vivre leurs sacrements. Rencontre d’information le 22 mai à 19h. Inscription: Linda au 450 635-1404, poste 10.

Maison de la famille Kateri

Nouveauté: atelier gratuit réservé aux femmes enceintes appelé grossesse épanouie. Échange de groupe les lundis après-midi du 9 avril au 11 juin. Réservations: 450 659-9188.

Les mardis de Saint-Antoine

Ceux et celles qui cherchent la paix, la santé, le travail, sont bienvenus à ces rencontres de prière tous les mardis, à 14h, jusqu’au 12 juin. La fête de Saint-Antoine sera célébrée le mercredi 13 juin, par une messe solennelle avec bénédiction des petits pains de saint Antoine et distribution dans l’église à la fin de la célébration. Colombe Vermette 450 444-0840, Claire Roy 450 659-1124 ou le secrétariat paroissial 450 659-1133.

Club de l’âge d’or de La Prairie

La FADOQ organise un séjour à l’hôtel Le Victorin de 3 jours et 2 nuits, du 26 au 28 octobre, au coût de 372$ par personne en occupation double. Autres types d’occupations disponibles. Pour réserver une place, un dépôt de 100$ est requis en <@Rb>avril<@$p>. Pour information: Micheline Lauzon 450 907-1185.

Corne d’abondance de Candiac

Retraité ou sans travail? Les aléas de la vie font parfois qu’on doive traverser des périodes plus difficiles au niveau financier. Le comptoir alimentaire de la Corne d’abondance de Candiac peut aider les gens en difficulté. Info: 450 444-6999.

Fleurons du Québec à Delson

La Ville de Delson participera au programme des Fleurons du Québec. Ce programme qui existe depuis 12 ans donne une reconnaissance officielle aux municipalités québécoises pour leurs efforts d’embellissement horticole afin d’offrir un cadre de vie sain et visuellement attrayant pour les citoyens. Les Delsonniennes et Delsonniens sont invités à embellir leur terrain pour augmenter les chances de la Municipalité d’obtenir des fleurons, mais surtout pour la beauté du paysage.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.