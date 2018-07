Babillard communautaire du 4 juillet 2018

Crédit photo : Archives

Causerie sur le moment présent avec bébés et enfants

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à son café-causerie Moment présent avec bébés et enfants, le 10 juillet, de 9h30 à 11h15. Sur réservation au 450 638-1131.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Escapades photos avec la photographe Anne Bourbeau au parc Westmount (le mardi 10 juillet, de 10h à midi), à la Lavande St-Eustache (le 12 juillet, de 18h à 20h30), aux feux d’artifice (les 18 et 21 juillet, de 18h à 22h30), au Jardin Daniel Séguin à Saint-Hyacinthe (21 et 24 juillet, de 10h à midi) et dans le quartier Outremont (31 juillet, de 10h à midi). Inscription obligatoire auprès de Mme Bourbeau au 514 830-0527. Pour le mois de juillet, le bureau sera ouvert les mercredis et jeudis, de 9h à midi. Le scrabble se poursuit tout l’été. Pas de petit-déjeuner ni l’activité Créativité en juillet. L’activité Viactive se tient les lundis et jeudis à 10h au Collège Jean de la Mennais. Relâche les 23 et 26 juillet.

Braderie de l’Éclaircie

Le Centre de femmes organise une braderie de vêtements, un concept simple d’échange de vêtements: un morceau pour un morceau. L’activité aura lieu le 19 juillet, de 14h à 18h. Les femmes qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation de l’activité peuvent se joindre au comité le 4 juillet, à 9h30. Info: 450 638-1131.

Collecte de sang

Le maire de Candiac, Normand Dyotte, invite la population à une collecte de sang qui se tiendra le 19 juillet, entre 13h30 et 20h, aux salons rouge et blanc du Complexe Roméo-V.-Patenaude. Objectif: 130 donneurs.

Corne d’abondance de Candiac

La friperie de la Corne d’abondance informe la population qu’elle sera fermée jusqu’au 6 août. Réouverture le 7 août. Info:www.facebook.com/CorneAbondanceCandiac.

Complexe Le Partage : bienvenue aux nouveaux résidents!

Les friperies du Complexe le Partage offrent des vêtements et articles de maison à bas prix. Ouvert à toute la population. Carte de membre offerte au coût de 5$. La Prairie (547, rue Saint-Henri) ou Saint-Constant (125, rue Saint-Pierre).