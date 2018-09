Babillard communautaire du 5 septembre 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Nouveau service: coiffure à domicile. Pas de petit-déjeuner en septembre. Retour de Viactive le 6 septembre, les lundis et jeudis à 9h et 10h15 au Centre multifonctionnel Guy-Dupré – Salle Circé. Les 5, 6 et 7 septembre, inscription aux activités et renouvellement de la carte de membre. Nouveau : affaires de gars le 14 septembre de 9h30 à 11h30, groupe de discussion sur des sujets qui pourraient intéresser les gars. Pique-nique de la rentrée au Centre multifonctionnel Guy-Dupré le 14 septembre, de 11h à 13h. 5$. Réservation: Marguerite Arseneault 450 444-6736. Nouveau: cours de dessin le 18 septembre de 13h à 16h, 8 cours pour 95$. Inscription : Marguerite Arseneault 450 444-6736.

Défi têtes rasées de Leucan

Le 8 septembre, Lyne Beauvais fera raser ses cheveux longs d’un mètre, qu’elle laisse pousser depuis maintenant 13 ans, pour le Défi têtes rasées de Leucan. Elle souhaite amasser un montant total de 10 000$. L’organisme Leucan sera présent pour l’événement, qui a lieu à 16h au marché Metro Cardinal, à Sainte-Catherine. Des hot-dogs seront vendus sur place.

Brunch mensuel

Le 9 septembre de 8h30 à 12h30, les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté pour l’ouverture du début des activités, suivi d’un mini bingo au 208, ch. de St-Jean. Info : 450 659-2015.

Inscription au Groupe Scout 47e Saint-Constant/Ste-Catherine

Nous invitons les personnes intéressées à venir le 9 septembre à notre montée au centre Denis Lord à Saint-Constant. Info : 514 883-4747 après 18h ou contact@scoutstconstantstecatherine.org.

Conférence horticole gratuite à Delson

Consommer son jardin de la feuille à la racine est le sujet de la conférence présentée par la Société d’horticulture et d’écologie de Delson, en collaboration avec la MRC de Roussillon, le 9 septembre, à 9h30, au Centre sportif de Delson. Info: www.shedelson.org ou Gilles Charette au 450 635-3350.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Prochaine réunion le 10 septembre à 18h45 au Chartwell le Montcalm. Info: Francis Ross 438-349-7882/, sur Facebook à Toastmasters Lemoyne Candiac ou par courriel: info@toastmasterslemoyne.org.

Âge d’or La Prairie

Le 11 septembre, début des activités régulières suivi d’un souper 5$ membres, 10$ non membres. Réservation: Cécile Aubry 450 659-1058. Nouveau: professeur de danse Natacha Lehoux, inscription à partir de 18h30 à 21h coût 5$ réservation Huguette Lemieux 450 659-0828. Le 14 septembre dès 19h au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, danses en ligne et sociale, collation et animation au coût de 10$. Réservation: Huguette Lemieux 450 659-0828.

Collecte de sang

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec la Caisse des Berges de Roussillon et la ville de Sainte-Catherine, invite la population à la collecte de sang qui se tiendra le 12 septembre, de 13h à 20h, au Centre municipal Aimé-Guérin. Objectif : 100 donneurs.

Sur le chemin de Compostelle

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques (du Québec à Compostelle) région Montérégie invite les pèlerins actuels et futurs au sous-sol de l’Église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert, le mercredi 12 septembre à 19h30. Présentation des différents chemins jacquaires par Yves de Belval. Sans frais pour les membres, 3$ pour les non-membres. Plus d’info: www.duquébecacompostelle.org, Facebook www.facebook.com/compostellequebecmonteregie.

Atelier gratuit grossesse épanouie

S’adresse aux femmes enceintes (avec ou sans leur conjoint). Groupe de 8 à 10 personnes se réunissant pour parler de la grossesse sous forme de café rencontre. Chacun peut exprimer ses attentes, ses joies, ses craintes, ses peurs. Cet atelier a lieu les mercredis après-midi (13h15 à 15h). Sur inscription : Maison de la Famille : 450 659-9188.

Complexe le partage

Vêtements d’automne disponibles en magasin pour équiper votre famille à petit prix. Carte de membre offerte au coût de 5$. La Prairie : 547, rue Saint-Henri. Saint-Constant : 125, rue Saint-Pierre.

Cours de français pour adultes

Besoin d’un petit coup de main pour se débrouiller en français? La Clé des Mots, organisme populaire reconnu par le ministère de l’Éducation, situé au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant, peut aider. Les cours de français sont donnés en petits groupes dans une ambiance de détente et de respect. Trois ateliers de jour 3 heures par semaine. Bienvenue aux personnes immigrantes. Inscription: 20$ par année. Pour information: Céline ou Lucie au 450-635-1411.