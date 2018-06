Babillard communautaire du 6 juin 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Assemblée générale de l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite la population à son assemblée générale annuelle le 6 juin, dès 18h30, dans ses locaux au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Info: 450 638-1131.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Dernière causerie de la saison (gratuit): «Les couleurs que vous portez vous avantagent-elles toujours?», le 8 juin à 9h30. Escapades photos avec la photographe Anne Bourbeau, le 9 juin à l’Île de la Visitation à Rivière-des-Prairies, le 12 juin au Canal Lachine et le 16 juin au Presbytère de St-Bruno, de 10h à 12h. Assemblée générale annuelle le 13 juin à 10h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Sortie au Musée Grévin Montréal, le 18 juin. Info: 450 444-6736.

Inauguration d’un piano public à Saint-Mathieu

Le samedi 9 juin, la Municipalité de Saint-Mathieu invite la population à l’inauguration de son piano public devant l’église et l’ancien presbytère au 288, rue Principale. BBQ communautaire; apporter son lunch et sa chaise. Les ventes-débarras seront autorisées cette fin de semaine. Activités estivales pour les aînés le 11 juin, à 9h, au parc Pierre-Mondat à Saint-Mathieu. En cas de pluie, remis au lendemain.

«Vente de garage» à la Cité mobile à Saint-Mathieu

L’Association organise sa vente-débarras annuelle le samedi 9 juin, à compter de 9h. Musique et vente de hot-dogs. Tables à louer. Pour information: 450 444-0907

Club Toastmasters Lemoyne de Candiac

Prochaine rencontre le 11 juin. Apprendre à communiquer par la pratique en groupe. Un programme éducatif reconnu mondialement. Les lundis soir, de 18h45 à 21h, à l’école Fernand-Seguin à Candiac. Info: Monique Raymond 450 659-2438, Maryse Blouin 438 884-0580 ou sur Facebook à Toastmasters Lemoyne Candiac.

Activités estivales pour les aînés à Saint-Mathieu

Activités estivales pour les aînés le 11 juin, à compter de 9 h, au parc Pierre-Mondat à Saint-Mathieu: exerciseurs, jeux de pétanque et petite randonnée pédestre dans les environs. À 13 h, danse, bingo ou jeux de société sous la pergola. À midi, apportez votre boite à lunch et vos breuvages. Du café sera servi sur place. Tenue vestimentaire sportive conseillée – N’oubliez pas d’apporter vos chaises pliantes. En cas de pluie, la journée sera remise au lendemain.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Le souper bingo se tiendra le 12 juin. La fête champêtre aura lieu le mardi 28 août. Gratuit pour membre et 10$ pour non-membre. Une sortie au Musée Grévin est prévue le 18 juin au coût de 50$ par personne incluant transport, entrée au musée et souper chez Mike’s (3 choix de menu). Départ à 13h. Pour information: Claudette Lemieux 514 774-1989. Un séjour est prévu à l’hôtel Le Victorin du 26 au 28 octobre au coût de 372$ en occupation double. Dépôt de 100$ requis immédiatement. Pour info: Micheline Lauzon 450 907-1185.

Les mardis de Saint-Antoine

Ceux et celles qui cherchent la paix, la santé, le travail sont bienvenus à ces rencontres de prière à l’église de la Nativité tous les mardis, à 14h, jusqu’au 12 juin. La fête de Saint-Antoine sera célébrée le mercredi <@Rb>13 juin<@$p> par une messe solennelle avec bénédiction des petits pains de Saint-Antoine et distribution à la fin de la célébration. Colombe Vermette 450 444-0840, Claire Roy 450 659-1124 ou le secrétariat paroissial 450 659-1133.

Amitié Matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le 13 juin et aura pour thème «Plagiocéphalie, torticolis et développement moteur du bébé», animée par Caroline Labelle, physiothérapeute. Info: 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Activité des Lions de Sainte-Catherine

Souper spaghetti et musique le 15 juin, à 18h, au Centre communautaire Aimé-Guérin. Billets: 20$. Plusieurs prix de présence. Info: 515 617-1912 ou 514 823-7564.

Brunchs au RécréoParc

Au pavillon qui donne sur les Rapides de Lachine, tous les dimanches, du 3 juin au 16 septembre, à l’exception du 24 juin, de 10h à 13h. Tarifs: 20$ pour les 12 ans et plus et 12$ pour les 3 à 11 ans. Aucune réservation nécessaire sauf pour les groupes de 8 personnes et plus.