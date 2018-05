Babillard communautaire du 9 mai 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

Atelier en art avec Élaine Brosseau-Leclerc, le jeudi 10 mai. Escapade photos avec la photographe Anne Bourbeau à Chute Ste-Martine et au Pont Paul-Jeanneau, le mardi 15 mai de 10h à 12h. Conférence «Kilos zen» avec la nutritionniste Guylaine Guèvremont, le mardi <@Rb>15 mai<@$p> à 19h. Dégustation cuisine santé avec Isabelle Deslippes de La fourchette santé, le vendredi 18 mai à 9h30. Escapade photos avec la photographe Anne Bourbeau à l’Observatoire de la Place Ville-Marie, le samedi 19 mai, de 11h à 13h. Il reste des billets pour le souper-théâtre au Théâtre du Vieux-Terrebonne le mercredi 4 juillet. Transport, souper et pièce 90$/personne. Inscription:450 444-6736.

Jardins intergénérations

Le Centre de femmes l’Éclaircie organise une première rencontre pour lancer son projet de jardin collaboratif, le jeudi 10 mai dès 9h30, au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Pour plus d’information et inscription: 450 638-1131.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Souper père et mère le vendredi 11 mai à 18h au coût de 25$ pour les membres et 33$ non-membres. Au menu: brochette de poulet. Pour information: Cécile Aubry 450 659-1058. Séjour à l’hôtel Le Victorin du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre au coût de 372$ en occupation double. Dépôt de 100$ requis immédiatement. Pour information: Micheline Lauzon 450 907-1185.

Activité à Saint-Mathieu pour contrer l’isolement

Dans le cadre d’une campagne contre l’isolement des aînés, organisé par le magazine Le bel âge, la Municipalité de Saint-Mathieu tiendra une activité de rencontre, de jeux et d’amusement gratuit pour les aînés de la municipalité et des environs le 12 mai de 13h à 16h au Centre communautaire. Café et desserts gratuits.

Complexe le Partage souligne la fête des Mères

Le samedi 12 mai pour la fête des Mères, une carte-cadeau de 10$ sera remise aux mamans avec tout achat de 30$ et plus. Elle sera applicable sur le prochain achat avec la carte de membre aux friperies de Saint-Constant et de La Prairie.

Fête interculturelle à Candiac

Le dimanche 13 mai à partir de 11h au Complexe Roméo-V.-Patenaude. Différentes cultures à découvrir. Organisé par la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge. Le tout à travers une messe de rite congolais, la gastronomie, la musique, la danse et l’artisanat. Les participants sont invités à faire don de denrées non périssables et à apporter un plat à partager.

Atelier à l’Éclaircie

Cet atelier organisé par le Centre de femmes l’Éclaircie de cinq semaines est basé sur la méthode «Antidote» débute le mardi 15 mai et aura lieu dans les locaux du centre de femmes l’Éclaircie, au 1025, rue Centrale, de 13h15 à 15h30. Coût de l’activité: 15 $ pour les membres, 20 $ pour les non-membres. Nombre de places limité. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Activité de la bibliothèque de Saint-Mathieu

Conférence gratuite sur les plantes médicinales sauvage, le mercredi 16 mai de 19h à 20h30, au centre communautaire de Saint-Mathieu. Activité animée par Anny Schneider reconnue comme experte dans l’identification de la flore médicinale sauvage partout au Québec.

Chevaliers de Colomb de La Prairie

Tous les membres du conseil 4569 sont convoqués à l’assemblée générale, le mercredi 16 mai à 19h30 au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Il y aura l’élection du nouvel exécutif pour l’année colombienne 2018-2019. Tous les membres en règle ont le droit de voter et de se présenter. Info: 450 984-1015 ou 450 444-2331.

Groupe de discussion GLBT-Montérégie

Réunion le mercredi 16 mai de 19h15-21h30 au 640, rue Dorchester (coin Rue Lebeau), local 108, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Info: Marc 514 794 2199 ou bmarcoparticulier@gmail.com. Prochain thème: la situation de l’homophobie en 2018.

Café-causerie sur le moment présent

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à son prochain café-causerie sur le moment présent avec les enfants et les bébés le jeudi 17 mai de 9h30 à 11h15. Inscription: 450 638-1131. Ce café est animé par Wendy Rivard. Activité gratuite.

Vente au Vestiaire Kateri

Au sous-sol de l’église Sainte-Catherine, le jeudi 17 mai, de 13h à 20h. Les sacs noirs sont à 7$ et ceux d’épicerie à 4$. Les étiquettes vertes seront à moitié prix.

Journée nationale des Patriotes

Le lundi 21 mai à 17h30 au restaurant Paolo Gattuso à La Prairie. À cette occasion, un hommage sera rendu au Patriote de l’année du comté La Prairie. Le conférencier invité est Yvan Lamonde, professeur émérite d’histoire et de littérature à l’Université McGill. Coût: repas 25$ (plus taxes et service) et 5$ pour la conférence. Réservation obligatoire: Marcelle Caron avant le 11 mai au caron.marcelle@videotron.ca ou 450 444-9233.

Collecte de sang

Le Club Optimiste de Saint-Rémi convie la population à une collecte de sang le mercredi 23 mai, entre 13h30 et 20h, au centre communautaire de Saint-Rémi. Objectif: 65 donneurs.

Vente-débarras dans la Ville de Candiac

La grande vente-débarras annuelle de Candiac se tiendra beau temps, mauvais temps, le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai. Info: 450 444-6168 ou communications@ville.candiac.qc.ca.

Complexe le Partage

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 6 juin au Complexe Roméo-Patenaude. Accueil et buffet de 16h à 17h. Début de l’assemblée à 17h15. Confirmer sa présence au 450 444-0803, poste 226, ou par courriel à administration@lepartage.org avant le 25 mai.

Brunch de la fête des Pères

Le 10 juin à 8h30, les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté pour la fête des Pères, suivi d’un mini-bingo. Info: 450 659-2015.

Les mardis de Saint-Antoine à La Nativité

Les amis de Saint-Antoine de Padoue se réunissent tous les mardis, à 14h, jusqu’au 12 juin inclusivement à l’église La Nativité. Info: Colombe au 450 444-0840 ou Claire au 450 659-1124.

FADOQ Saint-Rémi séjour à Charlevoix

Les 3, 4, 5 juillet au Fairmont du Manoir Richelieu, casino et tour de l’Isle-aux-coudres et Baie St-Paul. Pour information et réservation avant le 18 mai: Agence de voyages Clair de lune 450 454-7555, Suzanne Drolet 514 351-8586 ou Claudine Caron 514-717-4927.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.