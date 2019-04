Babillard communautaire du 10 avril 2019

Crédit photo : Depositphotos

Maison des aînés à La Prairie

Causerie «Comment établir la communication pour vivre en harmonie» avec la coach de vie PLN Stéphanie Brais le vendredi 12 avril, de 9h30 à 11h30. Gratuit, mais il faut s’inscrire au 450 444-6736. La Maison des aînés sera fermée le vendredi 19 avril ainsi que le lundi 22 avril à l’occasion du congé de Pâques. Il n’y aura pas d’activité Vie active le 25 avril.

Soirée de bingo-bénéfice

La population est invitée à participer à une soirée de bingo amusante au bénéfice de l’Église unie St. Andrew’s, située au 11, 4e avenue à Delson, le samedi 13 avril, à compter de 19h. Le coût est de 5$ pour l’entrée (une carte de bingo incluse) et 2$ pour chaque carte extra. Des boissons froides et des collations seront disponibles au coût de 1$. Le café et thé sont gratuits. Il y aura des prix pour les gagnants de bingo et un tirage moitié-moitié. Info: Valerie Epps 514 268-0228.

Jeux libres pour enfants

Le programme «jeux libres» de S.Au.S (Soutien autisme support) a lieu tous les dimanches matin, de 10h à midi, à l’école Plein-Soleil à Candiac, jusqu’au 14 avril. Des activités gratuites pour les familles avec un ou des enfants atteint d’un TSA. Maman et papa peuvent regarder pendant que les enfants jouent avec les jouets adaptés: jouets d’équilibre, tentes, tunnels, traîneau à roulettes, ballons sauteurs, balles sensorielles, etc. sous la supervision d’un membre de l’équipe S.Au.S. Info: www.s-au-s.org .

Conférence horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite les gens à une conférence de Hélène Baril, horticultrice diplômée de l’École d’horticulture du Jardin botanique de Montréal, le 14 avril, à 9h30, au Centre sportif de Delson. Le sujet portera sur les terrasses, balcons, pots et jardinières pour oser l’originalité. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: le site web ( www.shedelson.org) ou Gilles Charette au 450 635-3350.

Toastmasters Lemoyne à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. Réunions les lundis soir. La prochaine sera le 15 avril, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Merci aux courageux participants de la méga-improvisation tenue le 8 avril. Info: Francis Ross, vice-président des relations publiques au 438 349-7882, Facebook ou info@toastmasterslemoyne.org .

Inscriptions au camp de jour à Delson

Inscription au camp de jour pour les 5 à 12 ans à compter du lundi 15 avril. Date limite le <@Rb>31 mai<@$p>. Rendez-vous en ligne au www.delson.quebec ou en personne au Centre sportif de Delson.

Assemblée du Club idéal

Le Club idéal Candiac invite ses membres à son assemblée générale annuelle le lundi 22 avril, à 19h, au Centre Frank-Vocino, 4, boul. Montcalm Sud à Candiac.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Deux postes sont vacants et à combler à l’occasion des élections qui se tiendront le 23 avril. Personnes dynamiques attendues. Bienvenue à tous les membres de 55 ans et plus de La Prairie. Réservation auprès de Claudette au 514 774 -1989 ou Micheline au 450 907-1185 pour le lunch qui sera servi après 17h.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à l’activité bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant le samedi 27 avril, de 8h30 à 16h, aux 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, casse-têtes, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, DVD, lampes, luminaires et petits appareils électriques. Info: shplignery@hotmail.com.

Souper-bénéfice de l’Évêque à La Prairie

Le 4 mai, au Complexe Roméo.-V.Patenaude à Candiac, 350 personnes sont attendues à ce souper servant à amasser des fonds pour soutenir différents projets pastoraux de la Paroisse la Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie. Ray Lalonde, bien connu du monde sportif, animera cette soirée aux couleurs du thème diocésain «Allons à la rencontre». Coût: 125$ (reçu pour fins fiscales de 65$ par billet). Billets disponibles auprès d’André Robitaille, président de l’assemblée de fabrique paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge au 450 444-2873.

Partie de cartes annuelles

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu tiendra sa partie de carte annuelle le samedi 18 mai, à 12h30, au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. L’activité comprend parties de cartes en après-midi et/ou soirée, souper au choix (lasagne, pizza, spaghetti, rigatoni, salade César, frite, breuvage et dessert). Les participants peuvent apporter leurs boissons alcoolisées. Bienvenue à tous. Coût: 10$ par joueur. Info: Steve au 450 444-0956.

Sacrements de confirmation et première communion

Le nouveau projet de cathéchèse de la Paroisse St-Constant permet aux personnes de vivre les sacrements: celui du pardon, la première communion et la confirmation. Les gens intéressés sont invités à une rencontre d’information qui se tiendra le 10 juin, à 19h. Pour s’inscrire: appeler Linda au 450 635-1404, poste 10.

Tournée des Maritimes

En collaboration avec les Lions de Sainte-Catherine, se dérouleront les Journées des Maritimes, du 17 au 25 août. Neuf jours pour 1999$ occupation double, inclus 22 repas. Le forfait comprend guide, activités, manutention, valise, taxes et frais de service. Info: Rollande au 450 638-3472.

Friperies du Complexe le partage

Arrivage de plus de 200 articles neufs. De beaux vêtements à petits prix sont disponibles dans les deux boutiques de l’organisme. Elles sont situées respectivement au 547, Saint-Henri à La Prairie et au 124, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Pour une 32e année. Rencontres de prières tous les mardis, à 14h, à l’église de la Nativité, jusqu’au 11 juin inclusivement. Les participants prient spécialement pour la paix dans le monde, au Canada et autour d’eux. Toute la population est bienvenue. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, au même endroit. Info: Colombe au 450 444-0840 ou le secrétariat de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge au 450 659-1133.

Cadets de Ligue navale à Sainte-Catherine

Inscriptions en tout temps. Les cadets de la Ligue navale à Sainte-Catherine s’adressent aux 9 à 12 ans. Les personnes intéressées sont invitées aux activités qui ont lieu au Centre communautaire Aimé-Guérin à Sainte-Catherine les vendredis, de 18h30 à 21h.

Séances de prières et d’adoration à Delson

Tous les vendredis, à 13h30, à l’église catholique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Delson. Info: Rosie au 450 635-5085.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information: www.amitiematernelle.com.