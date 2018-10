Babillard communautaire du 10 octobre 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Nouveauté aussi: «Affaires de gars», groupe de discussion sur des sujets qui pourraient intéresser les hommes, le 12 octobre, de 9h30 à 11h30. Il reste quelques places. Inscription auprès de Marguerite Arsenault 450 444-6736. Initiation à la photo, atelier qui a débuté le 2 octobre, de 9h à 11h. Huit cours, 125$, avec Anne Bourbeau. Atelier photo avancé les jeudis, de 11h à 13h. Huit cours, 125$. Places disponibles. Jeudi 11 et 18 octobre, Vie active seulement à 9h. Faute de moniteur, la séance de 10h15 n’a pas lieu. Conférence avec Martine Turcotte, styliste, le vendredi 19 octobre, de 9h30 à 11h, sur les bases de la garde-robe. Coût: 15$. Confirmer sa présence auprès de Mme Arsenault au 450 444-6736.

Assemblée générale de DéPhy-moi signature

DéPhy-moi signature est une organisation sans but lucratif fondée pour répondre aux besoins des gens vivant avec une maladie dégénérative ou des séquelles secondaires à un accident. Première assemblée générale annuelle le vendredi 12 octobre à 15h au Complexe Roméo-V.-Patenaude, salon Jean-Leman, à Candiac. Les personnes souhaitant avoir de l’information concernant l’organisation sont aussi invitées à l’assemblée. Pour information: 450 718-8058.

Classe bilingue de tai chi taoïste

Les arts internes de santé Tai Chi Taoïste sont accessibles à tous et leur pratique est reconnue pour revitaliser le corps et l’esprit. Journée portes ouvertes le vendredi 12 octobre, de 10 h à 12 h, au 25, rue Principale à Châteauguay. Se rendre sur place pour obtenir des renseignements additionnels et faire un essai sans obligation ou téléphoner au 1-888-824-2441.

Ligue de cartes et jeux de société à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu organise des parties de cartes où chaque table décide de son jeu, les e vendredi (avec bourses) et 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. C’est gratuit. Il est possible également de jouer à des jeux de société. Les participants doivent apporter leurs jeux. Steve (450) 444-0956

Invitation : 50e anniversaire des scouts

Les jeunes amis du 47e Groupe scout St-Constant/Ste-Catherine et qui habitent l’une de ces deux villes sont invités à venir fêter le 50e anniversaire du groupe scout le samedi 13 octobre au Centre culturel Denis-Lord (salle de réception) au 66, rue Masson à Saint‑Constant sous le thème «50 ans, toujours présents!». De 13h à 16h : activités gratuites pour les 7 à 17 ans. Le mouvement scout contribue à l’essor de la jeunesse locale en faisant de chacun des jeunes un futur citoyen engagé et responsable. Cette fête est possible grâce à la contribution de la ville de Saint-Constant. Pour info: executif@scoutstconstantstecatherine.org ou 514 883-4747.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Cours de danse les mardis. La danse du mois aura lieu le 12 octobre avec petit goûter. Les participants peuvent apporter leur boisson. 10$membres, 15$ non-membres. Réservations auprès de Huguette Lemieux 450 659-0828 ou Lilyane Savard 450 444-4586. Les derniers paiements doivent être faits cette semaine. Casino le 12 octobre. Réserver auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058.

Vente à la friperie de la Corne d’abondance

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness) invite la population à sa vente le samedi 13 octobre, de 9h à 13h. Décorations de Noël et autres autres articles hivernaux. Pour plus de détail, 450 444-6999 ou la page Facebook : www.facebook.com/CorneAbondanceCandiac/

Société d’horticulture et d’écologie de Delson

Échanges de végétaux le dimanche 14 octobre au Centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson. Les participants doivent diviser leurs plantes, apporter leurs surplus et pourront acquérir des plantes qu’ils cherchent. Les mettre en pots ou en boîtes et les identifier. Arrivée à 8h30. Échanges de 9h à 9h30. Suivra la conférence avec Caroline Giroux portant sur Les bulbes. Avant la conférence, il sera possible de se procurer sa carte de membre 2019. Pour consulter le programme d’activités: www.shedelson.org . Pour toute autre information, Gilles Charette 450 635-3350.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain souper-bingo aura lieu le mardi 16 octobre. Pour réserver son souper, il faut contacter Louise Lestage au 450 632-3823. Le bingo débutera à 18h45.

Réunion LGBT en Montérégie

Le groupe GLBT-LGBT Montérégie rejoint les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, trans, de 18 ans et plus de toutes orientations et origines. Groupe de discussion à Saint-Jean-sur-Richelieu au 640, Dorchester. Différents thèmes abordés, en partie en fonction des participants. Entrée libre. Réunions toutes les deux semaines, le mercredi, de 19h15 à 21h30. La prochaine est prévue le 17 octobre.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Journée du Bel-âge, le 20 octobre, de 15h à 22h, au centre Claude Hébert, situé au 85, montée St-Régis. Prix: 25$. À 15h: danse. 17h: souper. 19 h: spectacle de Claudia Asselin. 20h30: celui de Claudette Dion. Le dimanche 28 octobre, de 13h à 15h, au même endroit, spectacle «Hit parade» de Mimi Babin, Marc Dylan et Geneviève Grenier. Coût: 15$ le billet. Information ou billet: Diane Parent 450 638-3442.

Assemblée générale de Soutien autisme support

Assemblée générale annuelle de Soutien autisme support (S.Au.S.), le lundi 22 octobre à 20h au 9, boul. Montcalm Nord, bureau 500, à Candiac.

Déjeuner-conférence de l’AQRP

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic (AQRP), section Montérégie-Sud-Ouest, invite ses membres à son déjeuner-conférence sur la thématique des voyages au restaurant Bénédictine à Châteauguay, le mardi 23 octobre à compter de 8h15. Rabais de 5$ pour les membres. Réponses attendues au plus tard le 21 octobre auprès de Jocelyne Brousseau au 450 699-3944 ou par courriel au aqrp1101@gmail.com.

Voyage des Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec le Club des Lions de Sainte-Catherine, un voyage au Village québécois d’antan est organisé, le 7 décembre. Souper, visite et marché de Noël et arrêt visite chez Rose Drummond. Tarif: 119$. Contact: Rolande Chamberland au 450 638-3472.

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, l’atelier de méditation reprend tous les mercredis à 19h à l’Avant-garde en santé mentale au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Rencontre de prières à Delson

Temps de prières et d’adoration tous les vendredis à 13h30 à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. L’église est située au 127, rue Principale Sud à Delson. Info: Rosie Lavoie au 450 635-5085.

Gâteau aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Les délices des Fêtes Optimistes sont arrivés

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose comme d’habitude ses délicieux gâteaux aux fruits et boites de noix mélangées. Tarifs; gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boite de métal, 18$; gâteaux aux fruits tranchés, 17$; boite de noix mélangées, 13$. Ces items peuvent être commandés auprès de Maurice Cotnoir 450 632-5607 ou de tous les membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Bénévoles recherchés

L’aide alimentaire du Complexe Le Partage souhaite se munir d’une équipe volante de bénévoles sur appel pour aider les équipes en place aux stations de La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Constant. Pour information: Danielle Grenier 450 444-0803, poste 226.