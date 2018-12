Babillard communautaire du 12 décembre 2018

Marché de Noël à La Prairie

La Résidence Alizéa, située au 25, avenue de la Belle-Dame à La Prairie, sera l’hôte d’un marché de Noël le jeudi 13 décembre, de 10h à 15h. Plusieurs commerçants et artisans de La Prairie seront sur place. Bienvenue à tous.

Activités à la maison des jeunes à Delson

Service de navette disponible. Aide aux devoirs avec des intervenants les mardis et jeudis, de 15h à 17h, pour les 9-12 ans. Prochaine séance «lunch en folie» le 15 janvier pour les 11-17 ans. Inscription au plus tard trois jours avant l’activité. Le 13 décembre, soccer sur neige. Le 14 décembre, bénévolat à la centrale Nez rouge. Le 15 décembre, bénévolat à la parade du père Noël à Delson. Le mercredi 19 décembre, confection de cartes et/ou des cadeaux de Noël. Le 21 décembre, soirée de films sur écran géant en pyjama. Le 3 janvier, traditionnel brunch de Noël avec surprises. Inscription obligatoire avant le 1er janvier. La maison sera fermée pour les Fêtes du 22 décembre au 2 janvier. Pour info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120.

Souper de Noël de l’Avant-garde

Comme chaque année, l’Avant-garde, groupe d’entraide et d’éducation populaire en santé mentale, organise un souper de Noël pour ses membres et invite la population à celui-ci. Cette soirée aura lieu le mercredi 19 décembre à partir de 17h. Il faut confirmer sa présence avant le 14 décembre au 450 444-9661.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Dernière chance pour réserver le souper de Noël du 14 décembre avec l’animateur-chanteur Stéphane, le professeur de danse Michel Gingras ainsi que Natasha Lehoux. Coût: 34$ membres, 37$ non-membres. Pour la soirée seulement: 20$ à partir de 20h. On doit apporter ses consommations. Info: Cécile Aubry 450 659 1058 ou Micheline Lauzon 450-907 1185.

Bénévoles recherchés pour la parade du père Noël

La Ville de Delson cherche des bénévoles pour la parade du père Noël du samedi 15 décembre. Cet événement clôturera l’année du centenaire de Delson. Communiquer avec Sophie Leduc, technicienne au Service des loisirs, au 450 632-1050, poste 3111.

Réunion Toastmasters

Toastmasters permet aux participants de travailler leurs discours en public. Les réunions ont lieu le lundi. La prochaine se tiendra le 17 décembre, à 18h45, à la résidence Chartwell à Candiac. Pour info: Francis Ross au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org.

Activités à la Maison des aînés

Service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. La causerie sur l’incontinence urinaire avec le docteur Chantal Dumoulin est reportée à une date ultérieure. Inscription auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736. Congé des Fêtes du 24 décembre au 3 janvier. Période d’inscription aux activités d’hiver du 7 au 11 janvier.

Souper-rencontre pour les gens seuls

Souper de Noël pour les 40 ans et plus le samedi 29 décembre à la salle privée du Restaurant Nobel à Châteauguay. Accueil à 18h et repas à 19h, suivi d’une soirée dansante. Coût: 30$ ou 10$ après 20h30. Service de bar sur place. Réveillon du jour de l’An avec repas et musique le 31 décembre< au Manoir Grant à St-Timothée. Coût: 40$. Groupe de 85 personnes de 40 ans et plus. Réservation ou information auprès de Phoenix célibataires: Diane 450 373-4581.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini-bingo, le 6 janvier, de 8h30 à 12h30. Bienvenue à tous au 208, chemin de St-Jean à La Prairie. Pour info: 450-659-2015 après 14h.

Danse du Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Cours de danse en ligne (débutant) au coût de 65$ pour 12 cours avec Nicole Bussière tous les vendredis de 10h30 à 11h30, au centre Claude Hébert au 85, montée Saint-Régis à Saint-Constant. Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant prendra les inscriptions le lundi 7 janvier, de 10h à 16h. Pour toute information, Louise Maher au 514 755-3437.

À la recherche de financement ?

La Troupe de théâtre Optimiste de La Prairie offre une activité de financement pour les organismes et associations. Elle propose de vendre des billets d’une soirée de théâtre qu’elle organise. Possibilité de 600$ de profits. Pour info: 514 249-8480.

Gâteaux aux fruits Optimistes

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose comme à l’habitude ses gâteaux aux fruits et aux cerises. Les choix sont les suivants: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$, gâteaux aux fruits tranchés, 17$. Passer sa commande auprès de Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou d’un des membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Campagne de financement pour John-Adam

L’école John Adam à Delson invite la population à soutenir les élèves pour le financement de matériaux artistiques. Pour chaque carte-cadeau achetée chez Indigo, un don de 15% est fait à l’école. Il faut se rendre sur le lien suivant: https://indigofundraising.flipgive.com/f/872380.

Une brique pour les 100 ans de Delson

Les citoyens de Delson sont invités à se procurer une brique au coût de 100$ afin de laisser leur empreinte dans la communauté. Possibilité de faire graver la brique. L’argent amassé servira à mettre sur pied la Société d’histoire de Delson. Toutes les briques achetées par les résidents, commerçants et entreprises du secteur industriel seront intégrés dans une structure installée au futur parc du Centenaire. Pour info: 450 632-1050, poste 3100.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant.

Déménagement du Service d’entraide de Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe est nouvellement situé au 3015, route Edouard-VII. L’organisme remercie le conseil municipal pour la relocalisation de son service. Les infrastructures sont mieux adaptées aux objectifs, à la mission et aux services que donne l’organisme aux citoyens dans le besoin.

Gâteaux aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés (cerises, aux fruits et pacanes) plus une nouveauté cette année, des sablés ainsi que du plum pudding. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Remerciements pour la guignolée à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe remercie les 150 bénévoles qui ont permis de recueillir des denrées lors de la guignolée au Complexe Élodie-P.-Babin. Cette journée est couronnée d’un grand succès. Merci aussi aux collaborateurs et donateurs pour les dons en denrées et en argent. Ceci permettra d’offrir les paniers de Noël à plusieurs foyers et à combler les besoins alimentaires tout au long de l’année.