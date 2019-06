Babillard communautaire du 12 juin 2019

Activités à la Maison des jeunes à La Prairie

Les activités suivantes sont prévues du 13 au 19 juin: activité de cuisine le 13; soirées libres les 14 et 19; lave-auto bénéfice à la caserne des pompiers le 15; activité DIY le 18. Pour plus d’information: 450 444-6717, se rendre au 565, rue Notre-Dame ou www.maisondesjeunes.ca.

Maison des aînés à La Prairie

Escapade photos avec la photographe Anne Bourbeau le jeudi 13 juin, de 10h à 12, au vieux presbytère de Saint-Bruno. Inscriptions auprès de Mme Bourbeau au 514 830-0527.

Souper des Moose de La Prairie

Les Moose de La Prairie organisent un souper spaghetti avec danse à titre de campagne de financement pour refaire les murs de briques de leur bâtisse, le 14 juin, de 17h à 19h. Membres et non-membres sont attendus au 208, chemin de Saint-Jean. Info: 450 659-2015 après 14h.

Complexe le partage

Le samedi 15 juin, pour la fête des Pères, une carte-cadeau de 10$ sera remise aux papas avec tout achat de 30$ et plus. Celle-ci sera applicable sur le prochain achat avec la carte de membre aux friperies de Saint-Constant et de La Prairie. Par ailleurs, les livres sont à 50% du 12 au 29 juin.

Marche pour la lutte contre la maltraitance des aînés

La FADOQ région Rive-Sud-Suroît organise la 1re édition de la Marche pour la lutte contre la maltraitance des aînés le samedi 15 juin, dès 10h, à Sainte-Catherine. Cette activité se veut une occasion pour la population, petits et grands, de démontrer leur appui envers les aînés. À l’horaire aussi: Zumba et pique-nique. Info: 450 347-0910, poste 209, ou anne.choquet@fadoqrrss.org.

Causerie : un jardin sur son balcon

La bibliothèque de Candiac invite les résidents et non-résidents à une causerie de Tereaska Gesin, le 17 juin, à 19h30, sur le sujet «Un jardin sur votre balcon: c’est possible!». C’est la dernière causerie avant l’automne. Gratuit. Information et inscription: 450 635-6032.

Service d’aide domestique Jardins-Roussillon

Assemblée générale annuelle le mercredi 19 juin, à 18h, au Centre municipal de Saint-Constant. Bilan des activités de la dernière année. Confirmer sa présence au 450 993-0706. Bienvenue à tous.

Dévoilement d’une plaque commémorative à Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery, en collaboration avec la Paroisse et la Ville de Saint-Constant, invite la population au dévoilement de la plaque commémorative «Lieu de fondation de Saint-Constant en 1744», le lundi 24 juin. Messe à l’église à 10h en hommage aux ancêtres, suivie d’une marche, à 10h55, jusqu’au «Calvaire des Habitants» situé près des Anciens presbytères (avec musiciens de la Nouvelle-France et tirs de fusils à blanc par la compagnie Lacorne). Information: shplignery@hotmail.com.

Collecte de sang à Saint-Constant

Le mardi 25 juin, de 13h à 19h30, à Exporail, le musée ferroviaire canadien, à Saint-Constant. L’objectif des bénévoles est d’accueillir 80 donneurs. Organisé par l’organisme Bénado.

Les Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec les Lions, séjour de trois jours à l’Étoile du Nord de Saint-Donat, tout-inclus, du 19 au 21 juillet. Prix: 309$ occ. double, 375$ occ. simple et 284$ occ. triple. Tournée des Maritimes de 9 jours du 17 au 25 août. Coût: 1999$ occ. double, 22 repas inclus, guide, etc. Journée à Québec pour le spectacle «Une nuit sous les ponts de Paris» au Capitol, le 28 septembre. Prix: 189$ incluant le transport, spectacle et deux repas. Info: Rollande au 450 638-3472.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Info: page Facebook ou www.amitiematernelle.com.

Déjeuners mensuels à l’Éclaircie

Tous les premiers mardis du mois, dès 8h30, les femmes du Centre de femmes l’Éclaircie se donnent rendez-vous pour déjeuner dans une ambiance conviviale et informelle. Celle qui ont envie de rencontrer d’autres femmes pour discuter et partager des intérêts sont invitées à se rendre au restaurant Oeuf Xceptionnel, au 130, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 638-1131.

Ligue de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30 au 665, montée Monette à Saint-Mathieu. Jeu: beignes. Le but est de faire exactement le nombre de levées prévues avec l’atout qui change au hasard. Coût: 5$ par joueur. Se rendre directement sur place ou pour info: Steve 450 444-0956.

Friperies du Complexe le partage

Elles sont nouvellement réaménagées. Les gens sont invités à y magasiner autrement et à fouiller pour trouver ce petit je-ne-sais-quoi, qui rendra leur visite encore plus agréable. Deux adresses: au 547, rue Saint-Henri à La Prairie et au 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Lecteurs bénévoles recherchés

Des bénévoles-lecteurs sont recherchés pour faire la lecture à des enfants de 4-5 ans du CPE La Boîte à Bizous à Sainte-Catherine. Petit groupe de 2-3 enfants pour stimuler leur intérêt et leur plaisir de lire. Rencontre avec d’autres bénévoles, formation et conseils pour vivre une expérience intergénérationnelle intéressante. Il faut avoir 50 ans et plus, aimer les enfants, la lecture et être disponible le jour, une heure par semaine, durant huit semaines consécutives. Info: Priscillia Vachon 450 659-9651.

Troubles anxieux : groupes de soutien

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être offre des groupes de soutien pour aider les participants à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Des rencontres ont lieu à La Prairie, Saint-Hubert, Longueuil et Saint-Bruno. Se sentir mieux c’est possible! Information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Cours d’informatique à Delson

Cours d’informatique de groupe pour débutants à la bibliothèque de Delson. Plusieurs cours disponibles. Groupe de quatre cours: 20$ (résidents) ou 30$ (non-résidents). Cours unitaire: 5$ (tous). Pour se renseigner sur les horaires: 450 632-1050, poste 3700.

Groupe Al-Anon

Es-tu bouleversé, nerveux et déprimé? Te trouves-tu à plaindre? Souffres-tu d’insomnie? Es-tu envahi par la crainte? Éprouves-tu du ressentiment? Mens-tu et cherches-tu à cacher le problème d’alcool? As-tu honte de ta situation? De l’aide est offerte par Al-Anon et Al-Ateen. Des réunions ont lieu à Saint-Constant les lundis après-midi, les mardis soir et les samedis matin. Info: 514 866-9803 ou www.al-anon-montreal.org.