Babillard communautaire du 13 février 2019

Activités de la Maison des aînés à La Prairie

Service de coiffeuse à domicile. Des conditions s’appliquent. Le 15 février, à 9h30, causerie sur les fraudes financières. Le dimanche 17 février, l’activité Vie active en plein air à 13h30 au parc Lucie-F.-Roussel, dans le cadre des Beaux dimanches à La Prairie. Pour toutes ces activités, s’inscrire auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Vente de livres au Complexe le partage

Complexe le partage offre un rabais de 50% sur tous les livres dans ses deux friperies, du 5 au 16 février sur présentation de la carte de membre. Les friperies sont à La Prairie (547, rue Saint-Henri) et à Saint-Constant (125, rue Saint-Pierre).

Activités à la Maison des jeunes à La Prairie

Les activités prévues du 14 février au 20 février sont les suivantes: activités pour la St-Valentin le 14 février, danse ados à la maison des jeunes de Beauharnois le 15 février, soirée cinéma quétaine le 16 février. Exceptionnellement, la maison des jeunes sera ouverte le dimanche 17 février afin de participer aux Beaux dimanches d’hiver de la Ville. Le 19 février, on joue aux sentinelles, tandis que le mercredi 20 février, c’est une soirée libre. À ne pas oublier, les activités après-cours: les mardis, de 15h à 17h, on cuisine les prêts-à-manger et les jeudis, de 15h à 17h, on fait du sport aux Actives-toi. Info: 450 444-6717 ou se rendre au 565, rue Notre-Dame, à La Prairie.

Vente au Vestiaire Kateri

Vente au Vestiaire Kateri le jeudi 14 février, de 13h à 20h. Les étiquettes blanches seront à moitié prix ou le sac vert à 10$ avec étiquettes blanches seulement. Venez en grand nombre! Lieu: sous-sol de l’église à Sainte-Catherine.

Club Optimiste de Sainte-Catherine

Les finales des concours Optimistes du Club Optimiste de Sainte-Catherine se tiendront le 16 février. De 9h à midi, concours d’échecs pour tous les niveaux scolaires, de la maternelle au secondaire V. Inscriptions à 8h30. L’après-midi sera réservé aux concours suivants: la dictée de la gouverneure, l’art de s’exprimer, mots cachés géants et mathématiques. Pour ceux-ci, les inscriptions auront lieu à 13h15. En plus des élèves de Sainte-Catherine, les élèves des autres municipalités avoisinantes, soit Saint-Constant, Delson et Candiac sont les bienvenus. Info: Gilles Auger au 450 699-4890.

Société d’horticulture à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite les gens à une conférence le dimanche 17 février, à 9h30, au Centre sportif de Delson sur le sujet des bassins d’eau présenté par Denis Bernard, conférencier, chroniqueur et écrivain passionné ayant étudié à l’ITA et au Jardin botanique sur divers thèmes reliés à l’horticulture. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres. Pour toute information, www.shedelson.org ou Gilles Charette au 450 635-3350.

Club Toastmasters Candiac

Toastmasters permet aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public. Réunions les lundis soir, à 18h45, à la résidence le Chartwell Le Moncalm, au 95, boul. Montcalm Nord. La prochaine se tiendra le 18 février. Les trois premières séances sont gratuites. Info: Francis Ross, v-p relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org .

Association de la fibromyalgie Montérégie

L’Association de la fibromyalgie – région Montérégie annonce la tenue d’une conférence sur le thème «Le cannabis médical, ce n’est pas un miracle, c’est une solution!» avec Sylvie Pellerin, chanteuse professionnelle de registre mezzo-soprano, le 18 février, à 13h30, au 570, boulevard Roland-Therrien, salle de Ferlu, à Longueuil. Elle parlera de son expérience avec le cannabis médical qu’elle consomme depuis neuf mois à la suite d’un épuisement professionnel. Prix d’entrée: 20$ pour les membres et 30 $ pour les non-membres. Info et réservation: 450 928-1261.

Café-causerie à l’Éclaircie

En quoi consiste le bonheur? Qu’est-ce qui nous fait sourire à tout coup? Discussion entre femmes et partage de petites recettes du bonheur afin d’en inspirer d’autres au centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine, le mardi 19 février, de 13h15 à 15h15. Inscription obligatoire. 450 638-1131

Activité du Candiac Wednesday Group

Invitation aux femmes de tous âges à se joindre au groupe pour une rencontre avec l’auteure Mary Ann Lichacz-Karwatsky le 20 février, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Elle parlera de son dernier livre My Father’s Store and Other Stories, qui raconte le cheminement de son père ukrainien et sa mère canadienne pour élever leur famille à Montréal dans les années d’après-guerre. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. À noter que les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Groupe GLBT Montérégie

Le groupe GLBT Montérégie (gays, lesbiennes, bisexuels et trans) 18 ans et plus tient des soirées de rencontres et de discussions aux deux semaines, le mercredi de 19h15 à 21h30 au 640, Dorchester à Saint-Jean sur Richelieu. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 20 février. Info sur Facebook à GLBT Saint-Jean sur Richelieu ou GLBT Montérégie, ligne d’écoute GLBT-LGBT accessible 24/24h, 7 jours, 514 866-0103, Marc au 514 794-2199 ou bmarcoparticulier@gmail.com ou Denis 450 358 5055.

Conférence d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle se joint à Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice et consultante périnatalité, pour une conférence, le 21 février, de 19h à 21h30, au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant. Mme Bilodeau démystifiera plusieurs mythes et croyances populaires en lien avec le développement du bébé et de l’enfant 0-2 ans. Les bébés sont les bienvenus. Coût du billet: 15$ en prévente ou 20$ à la porte. Info: la page Facebook d’Amitié materne’elle ou son site web au www.amitiematernelle.com.

Gestion de l’anxiété au quotidien

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à prendre connaissance des différents types d’anxiété et à créer leur propre boîte à outils pour mieux gérer leur anxiété au quotidien et prendre les moyens pour vivre le quotidien plus sainement. Atelier le mardi 26 février, de 13h15 à 15h15. Inscription obligatoire. 450 638-1131

L’Éclaircie et l’environnement

L’environnement est un enjeu de plus en plus préoccupant. Les femmes qui ont des idées concrètes d’actions que le Centre de femmes l’Éclaircie pourrait réaliser, qui sont passionnées de l’environnement ou qui ont envie d’échanger sur le sujet sont invitées à une rencontre du comité environnement, le jeudi 28 février à 9h30. Inscription obligatoire. Info: 450 638-1131.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, le 3 mars, suivi d’un mini bingo, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Bienvenue à tous. Pour info 450 659-2015, après 14h.

Souper des Chevaliers de Colomb de La Prairie

Les Chevaliers de Colomb de La Prairie conseil 4569 tiendront leur souper annuel, suivi d’une danse, sous le thème de la fraternité le samedi le 9 mars au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à partir de 17h30. L’activité s’adresse à toute la population, à la fois aux Chevaliers, à leurs proches, amis et supporters. Les profits de la soirée permettront de poursuivre les œuvres charitables du Conseil. Les informations et les billets d’entrée au coût de 40$ par personne peuvent être obtenus auprès de Serge Brossard (450 659-7289) ou Michel Lussier (450 659-0000).

Club de l’âge d’or Kateri

Le Club de l’âge d’or Kateri organise un whist militaire le dimanche 10 mars à 13h30 au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Les portes de la salle fermeront à 13h15. Léger goûter servi. Pour réserver une place ou de l’information, Murielle au 450 632-0798.

Poker-bénéfice pour l’Unité des mesures d’urgence

L’Unité communautaire des mesures d’urgence organise son premier tournoi de poker le samedi 23 mars, dès 19h, au centre Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le coût du billet est de 40$. Sur place, buffet, service de bar, rebuy, add-on et prix de présence. Pour tout billet acheté avant le 10 mars, les participants courent la chance de remporter un des deux prix de 100$ comptant. Pour information, commandites ou billet: Cassandra au 514 503-4951.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Après le chocolat, on se sucre le bec à la cabane à sucre, le 26 mars. Réserver par chèque auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant invite la population le samedi 20 avril au musée Exporail pour le gala du 50e anniversaire «De Las Vegas à la Casa Loma» avec Jean Paray et Yanic Lanthier, accompagnés de sept musiciens. Souper, spectacle, apéro servi à l’arrivée ainsi que des canapés. Aucune consommation vendue sur place, les gens doivent apporter leurs breuvages (vin, bière, liqueur). Ouverture des portes à 17h. Souper à 18h. Le prix est de 40$ pour les membres et 50$ les non-membres. Billets disponibles les lundis de 10h à 16h et les mercredis de 12h30 à 16h au Centre Claude Hébert à Saint-Constant. Info: Diane Parent au 450 638-3442.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la cherche des bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et La Prairie. Info: Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.

Amitié Matern’elle

Amitié Matern’elle est le groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, des conférenciers sont présents tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal de Saint-Constant. Un café-causerie est également offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information, consulter la page Facebook ou le site web au www.amitiematernelle.com.

