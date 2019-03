Babillard communautaire du 13 mars 2019

Crédit photo : Pixabay

Collecte de sang Optimiste

La traditionnelle collecte de sang du Club Optimiste Sainte-Catherine, en collaboration avec la caisse Desjardins des-Moissons-et-de-Roussillon et la Ville de Sainte-Catherine aura lieu le 13 mars, de 13h à 20h, au centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Objectif de 100 donneurs. En échange d’un don de sang, les participants pourront déguster des petites gâteries traditionnelles.

Visite de l’Éclaircie à une librairie

Le centre de femmes l’Éclaircie se rendra à la librairie féministe L’Euguélionne à Montréal pour l’achat de nouveaux livres. Venez découvrir les motivations et enjeux des fondatrices de cette librairie unique, le jeudi 14 mars, de 10h à 12h. Inscription obligatoire. Covoiturage. Info: 450 638-1131.

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph

Le 15 mars, en soirée. Organisé par la Paroisse Saint-Constant, qui regroupe aussi le territoire de Delson et Sainte-Catherine. Départ de l’église à Delson à 17h30. De 19h à 19h45, prêtres disponibles pour le sacrement du pardon à la crypte. À 19h30 à la crypte: messe prédication et chants. Départ pour le retour à 21h. Thème de la neuvaine: Dieu nous accueille, dédié à Saint-Joseph, du 10 au 19 mars. Coût du billet: 10$. Info: Lucette 450 632-2043, Céline 450 635-8858 ou Jeannine 450 632-5127.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Danse du mois le 15 mars, à compter de 19h, avec Michel. Léger goûter offert. Les participants doivent apporter leurs consommations. Coût de l’entrée: 10$. Bienvenue à tous. Sortie à la cabane à sucre, le 26 mars. Départ à 9h30. Réservations auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058. Forfait les 11 et 12 août à l’hôtel Chéribourg de Magog sous le thème «Le tour du monde en chansons». Occupation simple 285$; double 250$; triple 235$; quadruple 227$. Transport inclus. Réservation auprès de Micheline Lauzon au 450 907-1185.

Souper des Cadets de la marine

Les Cadets de la marine de Sainte-Catherine invitent la population à un souper spaghetti le 16 mars, à 17h, au centre communautaire Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le coût des billets est de 15$ pour les adultes (12 ans et plus) et 10$ pour les enfants (les -5 ans mangent gratuitement) ou 130$ pour une table de 10 personnes. Service de bar ($) et soirée dansante. Info et billets: 450 301-6007 ou ste-catherine@liguenavaleducanada.qc.ca. Des billets seront aussi en vente à la porte le soir même.

Les Moose soulignent la Saint-Patrick

Le 16 mars, les Moose de La Prairie invitent la population à fêter la Saint-Patrick à l’occasion d’un souper suivi d’une soirée dansante au 200, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Info: 450 659-2015, après 14h.

Conférence horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite la population à la conférence de Guillaume Pelland, le dimanche 17 mars, à 9h30, au Centre sportif de Delson. Le sujet portera sur les aménagements comestibles et médicinaux. Sa conférence s’adresse tant aux plus expérimentés d’entre nous qu’aux débutants. Il sera question de sécurité, de saveurs nouvelles et de propriétés médicinales bénéfiques prolongeant la vie et la jeunesse. La conférence est gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: avec Gilles Charette au 450 635-3350 ou www.shedelson.org .

Toastmasters Lemoyne Candiac

Cet organisme sans but lucratif permet aux participants d’améliorer leur capacité à s’exprimer en public. Les réunions ont lieu le lundi, dès 18h45, à la résidence pour aînés Chartwell Le Montcalm à Candiac. La prochaine se tiendra le 18 mars. Info: Francis Ross, vp des relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org.

Réunion ouverte Al-Anon, 34e anniversaire

Réunion le mardi 19 mars, à 20h, au 200, rue St-Pierre à Saint-Constant (entrée par l’arrière). Pour tous ceux qui cherchent une solution aux problèmes qui résultent du fait de vivre ou d’avoir vécu auprès d’une personne alcoolique. Il y aura un partage AA et un partage Al-Anon. Bienvenue à tous. Info: 514 866-9803 ou visiter le site web www.al-anon-montreal.org .

GLBT Montérégie

Rencontres et discussions organisées par le groupe GLBT Montérégie (gais, lesbiennes, bisexuels et trans) de 18 ans et plus tous les mercredis aux deux semaines, de 19h15 à 21h30, au 640, Dorchester à Saint-Jean sur Richelieu. Les prochaines les 20 mars et 3 avril. Info: les pages Facebook GLBT Saint-Jean sur Richelieu ou GLBT Montérégie, la ligne d’écoute GLBT-LGBT accessible 24/24h, 7 jours sur 7 au 514 866-0103. Pour d’autres renseignements: Marc au 514 794-2199 ou Denis au 450 358-5055.

Activité à l’Éclaircie

Atelier d’écriture au Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine le jeudi 21 mars, de 9h30 à 11h45. 8$ la rencontre ou 5$ pour les membres. Info: 450 638-1131.

Assemblée de la maison des jeunes l’Équinox

Assemblée générale annuelle du Programme d’intervention jeunesse/Maison des jeunes l’Équinox, le 25 mars, à 19h, dans les locaux de la maison des jeunes au 5185, boul. St-Laurent à Sainte-Catherine. À l’ordre du jour: le rapport d’activités, les états financiers et la nouvelle identité visuelle/publicitaire de la MDJ. Présentation également de la nouvelle direction de l’organisme. Léger goûter servi. Confirmez sa présence au 450 632-5122 ou par courriel à direction@mdjequinox.ca.

Conférence «Cancer nous sommes là!»

Organisée par le Centre de femmes l’Éclaircie pour permettre aux participantes d’avoir plus d’information sur les différents types de cancer, leurs fréquences et dangerosités, leur faire connaître les services offerts par la Société canadienne du cancer, ainsi que les possibilités d’aide financière et les différentes prothèses. Date de l’activité: le mercredi 27 mars, de 9h30 à 11h30. Inscription obligatoire. Info: 450 638-1131.

Rallye annuel Optimiste

La 14e édition du Rallye Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec Le Reflet, aura lieu samedi le <@Rb>27 avril<@$p>, sous le thème «Zombie en liberté». Rallye et souper: 35$. Pour information et billets, contacter un membre du Club Optimiste Sainte-Catherine ou Maurice Cotnoir au 450 632-5607. L’inscription des participants débutera à 9h au centre municipal Aimé-Guérin. Souper au même endroit.

Tournée des Maritimes

En collaboration avec les Lions de Sainte-Catherine, se dérouleront les Journées des Maritimes, du 17 au 25 août. Neuf jours pour 1999$ occupation double, inclus 22 repas. Le forfait comprend guide, activités, manutention, valise, taxes et frais de service. Info: Rollande au 450 638-3472.

La Popote constante cherche bénévoles

Bénévoles recherchés à titre de chauffeurs (es) et baladeurs (ses) les mardis et jeudis, de 11h à 13h, pour renflouer sa banque de bénévoles. L’organisme dessert les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Les repas sont préparés à la Maison des jeunes de Saint-Constant au 164, boul. Monchamp.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information, www.amitiematernelle.com.

Groupe de méditation à La Prairie

La rencontre est animée par Luc Tousignant, tous les mercredis, à 19h, au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, notamment. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.