Babillard communautaire du 16 janvier 2019

Crédit photo : Pixabay

Inscriptions aux loisirs à Saint-Philippe

Les inscriptions pour les différentes activités de loisirs à Saint-Philippe sont en cours. Les citoyens peuvent se rendre sur le site de la Ville, dans la section programmation-loisirs. Les activités prévues: karaté, yoga pour tous, badminton, pickleball, kin-ball, Zumba pour tous, tonus et étirements, tai-chi, cours d’anglais, d’espagnol et de guitare, etc. En vertu d’une entente signée en 2017, les citoyens de Delson peuvent profiter des activités de loisirs à Saint-Philippe, au même titre que les résidents. Les avantages et privilèges sont les mêmes d’une ville à l’autre.

Activités à la Maison des jeunes à La Prairie

Les activités prévues du 16 janvier au 23 janvier sont les suivantes: soirée libre les 16, 18 et 23, soirée ciné-causerie le 17, sortie toute la journée paour faire de la glissade sur tube le 19, découverte des nouveaux casques de réalité virtuelle le 22. Pour plus d’information sur la programmation ou pour tout renseignement, composer le 450 444-6717, se rendre à la MDJ au 565, rue Notre-Dame à La Prairie ou visiter le site Internet au www.maisondesjeunes.ca.

Activité du Candiac Wednesday Group

Les femmes de tous âges sont invitées à la présentation d’un agent de la Régie intermunicipale de police de Roussillon accompagné d’Anne Choquet de la FADOQ Rive-Sud, le 16 janvier, à 9h15. Ils présenteront «Aîné-Avisé», un programme qui prévoit des conseils contre le vol d’identité, la fraude téléphonique, les escroqueries et autres atteintes à la sécurité personnelle. Cette réunion aura lieu à la résidence Chartwell Le Montcalm, au 95 boul. Montcalm, dans la salle de cinéma, plutôt qu’à la maison des jeunes l’Antidote. Le CWG est un groupe communautaire permettant aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets. Gardiennage gratuit disponible. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Portes ouvertes au bureau du député Poissant

Le député de La Prairie, Jean-Claude Poissant, invite la population à une journée portes ouvertes à son bureau de circonscription situé au 66, route 132, bureau 200, à Delson, le 19 janvier, entre 10h et 14h. M. Poissant accueillera les gens pour échanger des vœux de début d’année et parler des principaux enjeux qui les préoccupent. Un léger goûter sera servi.

Ouverture du bureau député Dubé

L’équipe du bureau de circonscription provinciale de La Prairie, le député Christian Dubé et son personnel accueilleront la population dans leurs nouveaux locaux situés au 26, boul. Taschereau, bureau 306, à La Prairie, le 19 janvier, de 10h à 12h. Les gens pourront échanger et discuter avec eux. Pour info: 450 619-731 ou christian.dube.LAPR@assnat.qc.ca.

Société horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite la population à sa première conférence horticole 2019, le dimanche 20 janvier, à 9h30, au Centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson. Le sujet sera l’entretien écologique avec Stefan Sobkowiak, agriculteur, permaculteur, formateur, biologiste, concepteur, auteur et conférencier, qui dévoilera le secret à propos des maladies des plantes et des insectes nuisibles. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres. Pour info: Gilles Charette au 450 635-3350 ou www.shedelson.org.

Tournoi de crible à Delson

Le Club de l’âge d’or de Delson organise un tournoi de crible amical au coût de 5$ le dimanche 20 janvier. Ouverture des portes à midi. Fin des inscriptions à 12h45. Pour info et inscription: Suzanne Aubin au 514 882-5901. Prière de laisser son nom, numéro de téléphone ainsi que le nombre de personnes sur le répondeur. Bienvenue aux membres et non-membres.

Club Toasmasters à Candiac

Toastmasters permet aux participants de maîtriser l’art oratoire, afin d’être à l’aise à parler devant un groupe d’amis ou au travail. La prochaine réunion du Club Toasmasters Lemoyne à Candiac se tiendra le 21 janvier, à 18h45, à la résidence pour aînés Chartwell Le Montcalm au 95, boul. Montcalm Nord à Candiac. Info: Francis Ross, vice-président des relations publiques, au 438 349-7882, la page Facebook Toastmasters Lemoyne Candiac ou info@toastmasterslemoyne.org .

Déjeuner conférence des retraités

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic (AQRP), section Montérégie-Sud-Ouest, invite ses membres à son déjeuner-conférence sur la thématique de la généalogie, au restaurant Bénédictine à Châteauguay, le 22 janvier à compter de 8h. Tirage d’une carte-cadeau parmi les membres présents. Réponses au plus tard le 20 janvier auprès de Jocelyne Brousseau au 450 699-3944 ou par courriel: aqrp1101@gmail.com.

Séance d’information pour les bénévoles

Les gens sont invités à profiter d’un service d’orientation personnalisé afin de trouver le type de bénévolat qui respecte leurs intérêts et disponibilités. La prochaine rencontre d’information «Comment devenir bénévole», offerte par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud à Candiac, se tiendra le mardi 22 janvier, de 10h à 11h. Inscription: 450-659-9651. C’est gratuit.

Vente au Vestiaire Kateri

Première vente 2019 du Vestiaire Kateri, le jeudi 24 janvier, de 13h à 20h. Plusieurs nouveautés offertes! Bienvenue à tous.

Scrapbooking à la Clé des mots

Journée scrapbooking gratuite ouverte à la population le vendredi 25 janvier. Dans le cadre de son 35e anniversaire, la Clé des mots invite la population à explorer sa créativité en concevant une carte de souhait. Tout le matériel est fourni. S’inscrire à l’atelier de 9h à 12h ou de 13h à 16h avant le 21 janvier. Places limitées. C’est un rendez-vous au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411.

Activités à la Maison des aînés

Service de coiffure à domicile. Des conditions s’appliquent. Le vendredi 25 janvier, à 9h30, causerie sur les bienfaits de la photo avec la photographe Anne Bourbeau. Le mercredi 30 janvier, à 19h, rencontre avec l’acteur, romancier et dramaturge québécois Robert Lalonde.

Conversation espagnole

La Clé des mots, centre de formation populaire à Saint-Constant, offrira des cours d’espagnol débutant pour apprendre le vocabulaire de base, les lundis et jeudis, de 9h30 à 12h, du 28 janvier au 7 mars, au coût 124$. Espagnol intermédiaire pour permettre la conversation en voyage, les mardis de 9h30 à 12h, du 29 janvier au 5 mars, au coût de 64$. Espagnol avancé pour plus de facilité pour communiquer, les lundis, de 13h à 15h30, du 28 janvier au 25 février au coût de 54$. Petit groupe, ambiance sympathique et respectueuse. Pour inscription, 450 635-1411 et demander Lucie ou Céline ou se rendre au 200, rue Saint-Pierre, local 103, à Saint-Constant.

Réflexion sur l’Ancien testament

Dix soirées de réflexion pour comprendre un peu mieux l’Ancien Testament. Animées par le père Charles Brackeniers, prémontré, les jeudis soir, de 19h30 à 21h30, du 31 janvier au 4 avril, au 1, rue des Prémontrés à Saint-Constant. Entrée gratuite, contribution libre. Pour info: 450 632-5680.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, le 3 février, suivi d’un mini-bingo. Bienvenue à tous de 8h30 à 12h30 au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Collecte de sang à Saint-Constant

Les élèves de 6e année de l’école de L’Aquarelle-Armand-Frappier organisent une collecte de sang le jeudi 7 février, entre 13h et 19h30, à la cafétéria. L’objectif est d’accueillir 90 donneurs. L’école est située au 295, rue Sainte-Catherine à Saint-Constant.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Souper de la Saint-Valentin le 15 février à partir de 18h. Coût: 25$ membres, 30$ non-membres. Michoui au menu. Les participants apportent leurs consommations. La soirée sera animée par le chanteur-animateur Stéphane. Réservations par chèque auprès de Cécile Aubry 450 659-1058 ou Micheline Lauzon 450 907-1185.

Les Moose soulignent la Saint-Valentin

Les Moose de La Prairie invitent la population à venir fêter la Saint-Valentin, le 9 février, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Le souper sera suivi d’une soirée dansante. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Bénévoles recherchés pour le service d’aide impôt

La clinique d’impôt offerte par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud sera en opération du début mars à la fin avril. Des bénévoles sont recherchés pour les postes à l’accueil (les lundis, mardis et/ou vendredis, de 10h à 15h) et la rédaction des déclarations de revenus (à partir de leur domicile, selon l’horaire qui leur convient). Une formation préparatoire sera offerte à tous les bénévoles en février. Pour info: Éliane Julien au 450 659-9651. Ce service est offert aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs déclarations de revenus et qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche à des professionnels.

Activités pour les personnes atteintes du cancer

La Source Saint-Constant est un organisme qui permet aux personnes atteintes du cancer de sortir de l’isolement. Activités au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant (66, rue Maçon) tous les lundis, de 13h30 à 16h30: peinture, tricot, bricolage, etc. Les gens peuvent être accompagnés. Pour plus d’information, Lise au 450 635-0385 ou Carole au 514 559-3772.

Programmation à l’Éclaircie

La programmation d’hiver 2019 et l’Info-éclair sont disponibles au www.centredefemmesleclaircie.com et sur la page Facebook de l’organisme Centre de femmes l’Éclaircie. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Groupe de soutien pour les troubles anxieux

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être offre des groupes de soutien pour aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Rencontres à La Prairie, Saint-Hubert, Longueuil et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Pour information : 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Gâteaux aux fruits des Lions

Au nom du Club des Lions de Sainte-Catherine, le président Rosaire Lamarche, le vice-président Pierre Vanier, la secrétaire Ghislaine Pelletier ainsi que tous les membres remercient ceux qui ont acheté des gâteaux aux fruits pour la saison 2018. Ils en restent encore pour ceux qui en désirent. Composer le 514 617-1912.