Babillard communautaire du 17 juillet 2019

Nouvel horaire des visites de l’église de la Nativité à La Prairie

Trois siècles d’histoire à découvrir par le biais d’une visite guidée offerte par Laurent Gosselin, guide touristique. Horaire: les jeudis 18 et 25 juillet, ainsi que les 1er, 8 et 15 août, de 13h à 17h; les vendredis 19 et 26 juillet, ainsi les 2, 9 et 16 août, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Soirée pour célibataires

Souper-rencontre avec danse le jeudi 18 juillet au restaurant Barbie’s à Brossard. Pour infos et réservation: Cécile 450 339-4626.

Friperie du Complexe le partage

Grande vente le vendredi 19 juillet. Rabais de 40% sur les vêtements sélectionnés sur présentation de la carte de membre. La carte est valide pour 1 an à compter de son achat. Deux adresses: 547, rue Saint-Henri à La Prairie et 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Friperie de la Corne d’abondance

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness), sera ouverte comme à l’habitude tous les mardis de 10h à 12h et de 16h à 20h, à compter du 23 juillet. Vêtements pour toute la famille ainsi que divers articles (bijoux, livres, jouets, vaisselle, articles de sport, etc.). Pour information: 450 444-6999 ou sur Facebook CorneAbondanceCandiac.

Fête familiale à Delson

Soirée sous les étoiles le mercredi 24 juillet, de 17h30 à 20h30, au parc Arthur-Trudeau. Jeux gonflables, haute-voltige, maquillage, jeu de lumières dans une arène, coins des petits et plusieurs autres surprises!

Maison des aînés à La Prairie

La période de vacances de l’organisme est jusqu’au 31 juillet. Néanmoins, certaines activités se poursuivent cet été, dont Viactive au Collège Jean de la Mennais tous les lundis et jeudis, de 10h à 11h, ainsi que le service de transport pour le marché IGA. Le scrabble se poursuit également à la bibliothèque tout l’été les mardis, de 13h à 16h. La période d’inscription se fera au bureau de la Maison des aînés, les 4, 5 et 6 septembre.