Babillard communautaire du 17 octobre 2018

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. «Affaires de gars», groupe de discussion sur des sujets qui pourraient intéresser les hommes, le 26 octobre, de 9h30 à 11h30. Il reste quelques places. Initiation à la photo les jeudis, de 9h à 11h, et cours avancé de 11h à 13h, avec Anne Bourbeau, photographe. Places disponibles. Causerie sur la voiture électrique en collaboration avec la bibliothèque au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, le mercredi 17 octobre, de 19h à 21h. Gratuit. Conférence avec Martine Turcotte, styliste, le vendredi 19 octobre, de 9h30 à 11h, sur les bases de la garde-robe. Coût: 15$. Vie active seulement à 9h le 18 octobre; la séance à 10h15 est annulée. Pour toutes les activités, inscription auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Souper pour les célibataires de 55 ans et plus

Souper avec danse au resto Barbie’s à Brossard, le jeudi 18 octobre. Pour info: Cécile 450 339-4626.

Journée de ressourcement spirituel catholique

Avec Mgr Christian Rodembourg, le samedi 20 octobre, de 8h30, à 15h30 à la cocathédrale St-Antoine de Longueuil (au sous-sol). L’enseignement portera sur le thème «Le chemin des béatitudes, notre vocation à la joie parfaite». La journée se déroulera sous forme de prière, d’enseignement, de sacrement du Pardon et de l’Eucharistie. Pour info: Rosie Lavoie 450 635-5085. De plus, rendez-vous les vendredis à 13h30 à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Delson pour un temps de prières et d’adoration.

Souper bénéfice pour la sclérose en plaques

Souper spaghetti bénéfice au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques le 20 octobre, à compter de 17h, au centre communautaire de Saint-Rémi, suivi d’une soirée dansante. 20$ par adulte et 10$ par enfant de 14 ans et moins. Aucun billet vendu à la porte. Pour s’en procurer: 514 585-1008 ou marilyn.chabot@hotmail.com.

Club de marche de l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine est le point de rencontre pour les femmes qui désirent marcher en groupe et socialiser tous les vendredis, beau temps, mauvais temps. Le départ se fait à 9h30. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Inscriptions aux paniers de Noël à Candiac

La Corne d’abondance à Candiac se prépare à recevoir les inscriptions pour les demandes de paniers de Noël. Pour s’inscrire, il faut être résident de Candiac et faire sa demande entre le 22 octobre et le 22 novembre. Toutes les demandes effectuées après cette période pourraient être refusées. S’inscrire auprès de Francine Meloche, directrice du comptoir alimentaire, au 450 444-6999 ou transmettre son nom et numéro de téléphone par courriel à corne.abondance.candiac@gmail.com.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Toastmasters offre la possibilité aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public et du même coup d’augmenter leur force de leader. Les visiteurs ont droit à trois séances gratuites. Les réunions ont lieu le lundi soir. La prochaine se tiendra le 22 octobre, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm (95, boul. Montcalm Nord) à Candiac. Info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook à Toastmasters Lemoyne Candiac ou info@toastmasterslemoyne.org.

Café-causerie à l’Éclaircie

Le mardi 23 octobre, de 13h15 à 15h, le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à venir explorer différentes méthodes pour s’affirmer dans le respect de soi et des autres. Pour s’écouter davantage, éviter d’accumuler, reconnaître les moments pour s’exprimer et maximiser les chances d’être entendues. Pour information et pour confirmer sa présence: 450 638-1131.

Activité du Candiac Wednesday group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à un atelier de Suzanne Gagnon le 24 octobre, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Mme Gagnon montrera comment faire de la peinture avec de la ficelle et comment peindre des pissenlits. Les participants sont priés d’apporter un livre qui leur servira de poids. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes demeurant à Candiac et dans les environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages. Gardiennage gratuit disponible sur place. À noter que les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Soirée pour les célibataires de 40 ans et plus

Soirée spéciale «noir et blanc» le samedi 27 octobre, à 18h, au Restaurant Nobel au 252, boul. Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay. Souper (cinq choix) et danse avec musique DJ de tous genres. Habillement proposé: noir, blanc, gris et/ou argent. Bienvenue aux déguisements. Info: Diane 450-373-4581, www.phoenixcelibataires.com et Facebook.

Tournoi de crible du Club de l’âge d’or de Delson

Le dimanche 28 octobre au coût de 5$ par personne. Ouverture des portes à midi. Fermeture des inscriptions à 12h45. Pour info et inscription: Suzanne Aubin au 514 882-5901. Laisser son nom, son numéro de téléphone et le nombre de personnes sur le répondeur. Bienvenue aux membres et non-membres.

Vente de livres au Complexe le partage

À l’occasion du mois de la lecture, tous les livres sont à 50»% de rabais jusqu’au 31 octobre sur la présentation de la carte de membre. Possibilité de l’acheter directement au magasin au coût de 5$. Adresse des deux magasins: 547, Saint-Henri à La Prairie et 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Popote roulante pour les citoyens

Le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud offre un service de livraison de repas chauds à domicile, sur l’heure du dîner, aux résidents de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Les repas sont livrés les lundis, mercredis et/ou vendredis (selon les besoins). Chaque repas comprend: soupe, salade, plat principal et dessert, au coût de 6,50$. Le tout est livré gratuitement par des bénévoles. Info: 450 659-9651.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à la bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant le samedi 3 novembre de 8h30 à 16h au 244-246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, décorations et sapins de Noël, casse-têtes, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, etc. Information: shplignery@hotmail.com.

Brunch mensuel des Moose de La Prairie

Le 4 novembre, brunch à volonté, suivi d’un mini-bingo, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Bienvenue à tous. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Vente au Vestaire Kateri

Le Vestiaire Kateri à Sainte-Catherine est maintenant ouvert tous les jeudis de 13h à 20h. Lieu: sous-sol de l’église à Sainte-Catherine. Les sacs verts de vêtements étiquetés et non-étiquetés pour 10$. Les costume d’Halloween et les manteaux d’hiver sont sortis. Bienvenue à tous.

Ligue de cartes et jeux de société à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu organise des parties de cartes où chaque table décide de son jeu, les 2e vendredi (avec bourses) et 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. C’est gratuit. Il est possible également de jouer à des jeux de société. Les participants doivent apporter leurs jeux. Steve 450 444-0956.

Club de l’âge d’or Kateri

Le Club de l’âge d’or Kateri organise un whist militaire le dimanche 11 novembre, à 13h, au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Un léger goûter sera servi. Pour réserver une place ou de plus amples informations: Murielle au 450 632-0798.

Groupe de soutien pour les personnes endeuillées

Offert par la Paroisse Saint-Constant. Douze rencontres à raison d’une par semaine au presbytère de Saint-Constant (242, rue Saint-Pierre). Faire partie d’un groupe aide à briser l’isolement, à rencontrer des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour et à survivre à l’absence de la personne aimée. La prochaine session prévue débutera le 14 novembre, de 19h à 21h, si le nombre de participants est suffisant. Pour s’inscrire: 450 635-1404, poste 10.

Bénévoles recherchés pour la guignolée à Saint-Constant

L’équipe de la Guignolée de Saint-Constant prépare sa grande tournée, prévue le dimanche 2 décembre, et cherche des bénévoles pour frapper aux portes de 10h30 à 14h30, afin de recueillir les dons. Les gens intéressés à s’impliquer doivent communiquer dès maintenant leur intérêt par courriel à: guignoleest-constant@hotmail.com.

Gâteau aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, l’atelier de méditation reprend tous les mercredis à 19h à l’Avant-garde en santé mentale au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Les délices des Fêtes Optimistes sont arrivés

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose ses délicieux gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées. Tarifs: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$; gâteaux aux fruits tranchés, 17$; boite de noix mélangées, 13$. Ces items peuvent être commandés auprès de Maurice Cotnoir 450 632-5607 ou de tous les membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Bénévoles recherchés

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud à Candiac cherche des bénévoles pour son service d’accompagnement-transport. Ce service permet à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou de faire leurs courses (épicerie, magasinage, coiffure, banque, etc.). Kilométrage remboursé, formation offerte. Pour s’inscrire: 450 659-9651.

Administrateur recherché

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Montérégie est un organisme communautaire régional indépendant mandaté et subventionné par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour accompagner les usagers dans leurs démarches de plainte auprès des établissements de la région. Il contribue à ce que la parole des usagers soit entendue et que leurs droits soient respectés. Un poste d’administrateur bénévole au sein du conseil d’administration est disponible. Pour poser sa candidature: 1 800 263-0670.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.