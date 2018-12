Babillard communautaire du 19 décembre 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Activités à la maison des jeunes à Delson

Service de navette disponible. Aide aux devoirs avec des intervenants les mardis et jeudis, de 15h à 17h, pour les 9-12 ans. Prochaine séance «lunch en folie» le 15 janvier pour les 11-17 ans. Inscription au plus tard trois jours avant l’activité. Le mercredi 19 décembre, confection de cartes et/ou des cadeaux de Noël. Le 21 décembre, soirée de films sur écran géant en pyjama. Le 3 janvier, traditionnel brunch de Noël avec surprises. Inscription avant le 1er janvier. La maison sera fermée pour les Fêtes du 22 décembre au 2 janvier. Pour info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120.

Horaire des célébrations à la Paroisse Saint-Constant

Célébration communautaire le jeudi 20 décembre, à 19h, à l’église de Saint-Constant. Après, possibilité de rencontre individuelle avec le prêtre pour le sacrement du pardon. Le 24 décembre: messe familiale avec chorale d’enfants à 17h (église Saint-Constant), avec musique et chant à 19h (église Sainte-Catherine), avec chorale à 20h (église Delson), avec orgue et chorale à 22h ou avec orgue et chant à minuit (église Saint-Constant). Le 25 décembre: avec orgue et chant à 10h (Saint-Constant). Le 1er janvier: à 8h45 à Delson, à 10h à Saint-Constant et à 11h15 à Sainte-Catherine.

Soins chiropratiques en échange de denrées

Le Dr Martin Charest, chiropraticien, organise une campagne de financement au profit du Complexe le partage à Saint-Constant et La Prairie jusqu’au 20 décembre. Tout nouveau patient se voit offrir sans frais l’examen, les radiographies et la consultation (d’une valeur de 250$) en échange de denrées non périssables. Info: 450 635-1125.

Activités à la Maison des aînés

Service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Pas de déjeuner en janvier. Congé des Fêtes du 24 décembre au 3 janvier. Période d’inscription aux activités d’hiver du 7 au 11 janvier. Conférence «Mes voyages impossibles» avec Gilles Proulx le 11 janvier à 9h30. Confirmer sa présence auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Votre passe-temps, c’est jouer aux cartes ?

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes gratuite (où chaque table décide de son jeu, mais les parties sont majoritairement aux SPADES), le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665, montée Monette à Saint-Mathieu. Il faut arriver avant 18h45. Pour info: Steve au 450 444-0956.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe de Noël en espagnol le dimanche 23 décembre, à 12h30, à l’église de Ste-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, repas-partage et rencontre au sous-sol ainsi que piñata pour les enfants. Chacun peut apporter le plat de son choix. Pour information, Beatriz au (450) 844-4404 ou Teresa au 450-698-1141. Bienvenue à tous.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini-bingo, le 6 janvier, de 8h30 à 12h30. Bienvenue à tous au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant situé au 85, montée Saint-Régis à Saint-Constant ouvrira ses portes le 7 janvier pour les inscriptions des activités suivantes: Zumba (les lundis et jeudis), danse en ligne (les vendredis), danse en ligne country (les mercredis). Chèques ou argent comptant accepté. Pour info: Louise Maher au 514 755-3437.

Conférences et cours de l’Université du 3e âge

Des conférences et cours de l’Université du 3e âge à La Prairie débuteront dans la semaine du 28 janvier au Centre multifonctionnel Guy-Dupré au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie. Une séance d’information aura lieu le 14 janvier à cet endroit. Les conférences se tiendront le lundi après-midi à 13h30 sur des thèmes variés: Jacques Parizeau, les papes du Moyen Âge, drôles d’oiseaux, etc. Les cours se tiendront quant à eux les mercredis après-midi à 13h sous le thème des systèmes politiques mondiaux avec le professeur Donald Cuccioletta. Infos additionnelles: Francine Verville au 450 984-0889.

Groupe de soutien pour endeuillés

Un groupe de soutien pour personnes endeuillées est offert par la Paroisse Saint-Constant. Rencontres pendant 12 semaines consécutives au presbytère de Saint-Constant. Les groupes débutent lorsque le nombre de participants est suffisant. La prochaine session débutera le 16 janvier, de 19h à 21h. Inscriptions: Linda au 450 635-1404, poste 10.

Gâteaux aux fruits Optimistes

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose comme à l’habitude ses gâteaux aux fruits et aux cerises. Les choix sont les suivants: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$, gâteaux aux fruits tranchés, 17$. Passer sa commande auprès de Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou d’un des membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Gâteaux aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés (cerises, aux fruits et pacanes) plus une nouveauté cette année, des sablés ainsi que du plum pudding. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.