Babillard communautaire du 21 novembre 2018

Séance publique du CISSS Montérégie-Ouest

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest invite la population à sa séance publique d’information annuelle, le 21 novembre, dès 18h30, à la salle des employés du CLSC et Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion. Les différentes réalisations de l’organisation ainsi que les grands défis de la prochaine année seront présentés. Au programme aussi, une table ronde avec des intervenants pour présenter l’offre de soins palliatifs et de fin de vie sur le territoire. Pour info: Julie Lefort au 450 455-6171, poste 72222, ou par courriel à communications.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca .

Inscriptions aux paniers de Noël à Candiac

La Corne d’abondance de Candiac reçoit les demandes jusqu’au 22 novembre. Pour s’inscrire, il faut être résident de Candiac. Les personnes à faible revenu ou vivant une situation difficile sont bienvenues. Toutes les demandes effectuées après cette période pourraient être refusées. Info et inscription: Francine Meloche, directrice du comptoir alimentaire, au 450 444-6999, ou par courriel à corne.abondance.candiac@gmail.com.

Café-causerie de L’Éclaircie

Le jeudi 22 novembre, de 13h15 à 15h, le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à explorer différentes méthodes pour s’affirmer dans le respect de soi et des autres. Pour s’écouter davantage, éviter d’accumuler, reconnaître les moments pour s’exprimer et maximiser leurs chances d’être entendues. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Ligue de cartes et jeux de société à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu organise des parties de cartes (où chaque table décide de son jeu), chaque 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. Gratuit. Il est possible également de jouer à des jeux de société. Les participants doivent apporter leurs jeux. Des soirées ont également lieu le 2e vendredi de chaque mois (avec bourses). Info: Steve 450 444-0956.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Danse du mois avec Michel le 23 novembre et léger goûter. Inscription Huguette Lemieux 450 659-0828 ou Lilyane Savard 450 444-4586. Bienvenue à tous. Les participants doivent apporter leur consommation. Souper de Noël le 14 décembre, dès 18h, avec l’animateur-chanteur Stéphane. Réservation par chèque seulement. Coût: 34$ membres, 37$ non-membres. Info: Cécile Aubry 450 659-1058.

Vestiaire Kateri

Le Vestiaire Kateri (5367, boul. Marie-Victorin au sous-sol de l’église Sainte-Catherine) est ouvert tous les jeudis de 13h à 20h. Étiquettes blanches à moitié prix et décorations de Noël disponibles.

Tournoi de crible de l’Âge d’or à Delson

Le Club d’âge d’or de Delson invite la population à un tournoi amical de crible au coût de 5$, le dimanche 25 novembre. Ouverture des portes à midi et fermeture des inscriptions à 12h45. Pour info et inscription: Suzanne Aubin 514 882-5901. Laissez son nom, son numéro de téléphone et le nombre de personne(s) sur le répondeur.

Maison des aînés à La Prairie

Pas d’activité Viactive le jeudi 29 novembre et lundi 3 décembre en raison du montage et démontage du Marché de Noël. Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. Déjeuner du mois le vendredi 7 décembre au Breakfast Club au 7577, boulevard Taschereau à Brossard. Dîner de Noël de la Maison des aînés le lundi 10 décembre à 11h15 au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, Coût: 35$ pour les membres, 40$ pour les non-membres. Inscriptions auprès de Marguerite Arseneault 450 444-6736.

Paniers de Noël à Delson

Encore cette année, le Club des Copains remettra des paniers de Noël aux familles dans le besoin. Pour une demande, il faut téléphoner d’ici le 30 novembre au 514 677-7759 du lundi au vendredi, entre 9h et 17h. Les demandes seront traitées en toute confidentialité.

Paniers de Noël et aide à alimentaire à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe reçoit les demandes de paniers de Noël jusqu’au 30 novembre. Il faut fournir une preuve de résidence et de revenus. Composer le 450 907-0839 et laisser ses coordonnées clairement. Retour d’appel d’un bénévole à partir d’un numéro confidentiel. Les paniers de Noël seront remis dans la semaine du 18 décembre. Ils devront être récupérés au jour et à l’heure donnés. Pour de l’aide alimentaire en tout temps, appeler au même numéro, le lundi ou le mardi avant 17h. Un rendez-vous sera pris pour le mercredi matin, moment de la remise.

Collecte d’automne à Delson

La dernière collecte d’automne de la Ville de Delson pour disposer des résidus verts des citoyens se tiendra le 25 novembre. L’usage des sacs en papier est fortement conseillé. Info-collectes: 514 928-5227.

Train des Fêtes à Delson

La Ville de Delson invite ses citoyens à fêter avec elle le 20e anniversaire du train des Fêtes du CP à Delson, le 25 novembre. Animation dès 18h30. Aussi distribution gratuite de chocolat chaud par le Club des Copains qui sera sur place pour recevoir dons et denrées non périssables. Prière de vérifier la date d’expiration des denrées. Arrivée du train à 19h45, chemin de la Gare. À noter que le stationnement incitatif ne sera pas accessible aux automobilistes. Fermeture de la rue Principale Sud entre les rues Rodier et Thibert entre 18h et 21h.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à une démonstration donnée par Blanche Bourque, le 28 novembre, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac, pour apprendre comment faire un arrangement floral pour Noël. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit sur place pour donner du répit aux mamans. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Marché de Noël de l’Éclaircie

Le samedi 1er décembre, de 10h à 16h, première édition du Marché de Noël du Centre de femmes l’Éclaircie, au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Occasion de découvrir le talent des femmes de la région et de faire des trouvailles de cadeaux. Des artisanes de bijoux, d’art amérindien, de boules de Noël, de couronnes de Noël, de sacs à main, tuques, mitaines et d’autres seront au rendez-vous. Bienvenue à tous. Argent comptant seulement.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, le 2 décembre, de 8h30 à 12h30, suivi d’un encan de pâtisseries au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

La guignolée à Candiac

La Corne d’abondance de Candiac, soutenue par la Ville, organise la guignolée le dimanche 2 décembre, entre 9h et 13h. Des bénévoles identifiés passeront pour ramasser denrées alimentaires non périssables et dons en argent. Suggestion d’items grandement appréciés: Nutella, Cheez Whiz, mayonnaise, ketchup, café, miel, farine, sucre, Nesquik, conserve de viande, shampoing, déodorant, savon à lessive, savon à vaisselle, produits ménagers. Aucune collecte ne sera effectuée dans les édifices à appartements multiples. Les gens intéressés à être bénévoles sont priés de se présenter au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness) avant 9h le jour de la guignolée. Ceux qui veulent faire des dons peuvent aussi les apporter pendant les heures de la collecte. Pour info: 450 444-6999 ou la page Facebook: www.facebook.com/CorneAbondanceCandiac/.

Points de dépôt pour la guignolée à Delson

Ceux qui désirent donner des denrées non périssables peuvent le faire à l’un des 5 points de dépôt: Centre sportif de Delson, bibliothèque de Delson, restaurant Chez Bob, Banque Nationale de Delson et IGA extra Marché Lambert et frères de Delson. La guignolée aura lieu le 2 décembre. Elle est organisée par le Club des copains.

Bénévoles recherchés pour la guignolée à Saint-Philippe

Le Service d’entraide de Saint-Philippe cherche des bénévoles pour le dimanche 2 décembre. Il sera possible de s’occuper de la cueillette des denrées sur le territoire selon un trajet prédéterminé. Les participants qui ont un véhicule et qui seront seuls pourront être jumelés à une équipe. D’autres tâches à la salle sont à combler lors de la réception des vivres au complexe Élodie-P.-Babin. Pour une meilleure planification, composer le 450 907-0839 et laisser clairement ses coordonnées. Inscription également possible par courriel au serv.entraide.stphilippe@gmail.com .

Réunion des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine

Les Chevaliers de Colomb de Ville Sainte-Catherine tiendront une réunion de tous les membres en règle du conseil le 4 décembre, à 19h30, au local des Chevaliers au 5860, boul. St-Laurent. Info: 450 638-1607 ou 514 594-0319 (Germain).

L’Association québécoise des pèlerins de Compostelle

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques région Montérégie invite les pèlerins actuels et futurs à la projection du film «Ne marcher que là où je suis», le mercredi 5 décembre à 19h30. Gratuit pour les membres, 3$ pour le grand public. Au sous-sol de l’église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert. Infos supplémentaires au www.duquébecacompostelle.org ou sur la page Facebook www.facebook.com/compostellequebecmonteregie.

Voyage des Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec le Club des Lions de Sainte-Catherine, un voyage au Village québécois d’antan est organisé, le 7 décembre. Souper, visite et marché de Noël et arrêt visite chez Rose Drummond. Tarif: 119$. Contact: Rolande Chamberland au 450 638-3472.

Concours pour l’infolettre à Delson

Pour abonner, les résidents doivent se rendre sur www.delson.quebec, section Services en ligne et sélectionner le lien infolettre. Il leur restera à encoder quelques coordonnées et le tour sera joué. L’infolettre leur permet de rester à l’affût de l’actualité delsonnienne: communiqués, activités, événements, inscriptions… À gagner, une tablette iPad et deux Apple TV. Dévoilement des trois gagnants à la séance ordinaire du conseil municipal du 11 décembre diffusée en direct.

Soirée des Fêtes à l’Éclaircie

Le Centre de femmes l’Éclaircie souhaite souligner le temps des Fêtes avec un cocktail dinatoire le jeudi 13 décembre, de 17h à 21h. Au rendez-vous, musique, danse, petites bouchées et échange de cadeaux. Chaque femme doit apporter des petites bouchées froides pour une quinzaine de personnes et un cadeau d’une valeur de 7$ et moins. Réservation obligatoire au 450 638-1131.

Club FADOQ Candiac

Le party de Noël aura lieu le samedi 15 décembre au Complexe Roméo.V-. Patenaude à Candiac. Cocktail à 17h30. Souper à 18h, suivi d’une soirée de danse. Coût: 30$ par personne. Inscriptions: Johanne Dubois au 450 635-8186 ou Patricia Coutu au 450 632-1170.

Jouets demandés

La Paroisse Saint-Constant, en collaboration avec le Complexe le partage, sollicite la population à donner des jouets neufs ou d’occasion (complet et en bonne condition) pour filles et garçons âgés de 3 à 17 ans. Les apporter aux messes régulières dans les chariots disponibles dans les trois églises d’ici le 16 décembre ou au presbytère de Saint-Constant entre 8h30 à midi ou de 13h à 16h30 (du lundi au jeudi).

Bénévoles recherchés à Delson

Recherche de bénévoles pour la parade du père Noël à Delson le samedi 15 décembre. C’est une occasion de prendre part activement au dernier événement qui clôturera l’année du centenaire de Delson. Communiquer avec Sophie Leduc, technicienne au Service des loisirs, au 450 632-1050, poste 3111.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Gâteaux aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Gâteaux aux fruits Optimistes

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose comme d’habitude ses gâteaux aux fruits et aux cerises. Les choix sont les suivants: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$, gâteaux aux fruits tranchés 17$. Passer sa commande auprès de Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou auprès de tous les membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Télé à donner ?

L’avant-garde, groupe entraide et d’éducation populaire situé à La Prairie, est à la recherche d’une télévision écran plat d’environ 30 pouces des années 2009 ou plus récent. Un reçu officiel de don peut-être émis. Contacter Patrice au 450 444-9661 ou par courriel au administration@agsmlaprairie.org.

Une brique pour les 100 ans de Delson

Les citoyens de Delson sont invités à se procurer une brique au coût de 100$ afin de laisser leur empreinte dans la communauté. Possibilité de faire graver la brique. L’argent amassé servira à mettre sur pied la Société d’histoire de Delson. Toutes les briques achetées par les résidents, commerçants et entreprises du secteur industriel seront intégrés dans une structure installée au futur parc du Centenaire. Pour info: 450 632-1050, poste 3100.