Babillard communautaire du 23 janvier 2019

Activités à l’Éclaircie

Après avoir revu son logo, le dépliant et l’affichage extérieur, le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à repenser le site Internet. Rencontre pour soumettre ses idées le 23 janvier à 13h15. Ateliers d’écriture les jeudis 24 janvier, 21 février et 21 mars, de 9h30 à 11h45. 8$ par rencontre ou 5$ pour les membres. Atelier de danse et d’échanges, les mercredis du 30 janvier au 20 mars, de 13h15 à 15h45, pour favoriser le développement et le maintien d’une saine relation corporelle, personnelle et sociale. Aucune expérience requise. Pour tous les niveaux. Prévoir des vêtements confortables. Inscription obligatoire. Coût: 25$ membre ou 30$ non-membre. Info: 450 638-1131.

Vente au Vestiaire Kateri

Première vente 2019 du Vestiaire Kateri, le jeudi 24 janvier, de 13h à 20h. Plusieurs nouveautés offertes! Bienvenue à tous.

Activités de la Maison des aînés

Service de coiffeuse à domicile. Des conditions s’appliquent. Le vendredi 25 janvier, à 9h30, causerie sur les bienfaits de la photo avec la photographe Anne Bourbeau. Le mercredi 30 janvier, à 19h, rencontre avec l’acteur, romancier et dramaturge québécois Robert Lalonde. Le vendredi 1er février, à 9h, déjeuner du mois au restaurant EggCité à Brossard. Le vendredi 8 février, à 9h, causerie de la Caravane Juripop sur le testament, les soins de fin de vie et les préarrangements funéraires. Il reste des place pour les cours d’espagnol débutant et intermédiaire; conversation et mise en situation dans une ambiance amicale. Pour toutes ces activités, s’inscrire auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Scrapbooking à la Clé des mots

Journée scrapbooking gratuite ouverte à la population le vendredi 25 janvier. Dans le cadre de son 35e anniversaire, la Clé des mots invite la population à explorer sa créativité en concevant une carte de souhait. Tout le matériel est fourni. S’inscrire à l’atelier de 9h à 12h ou de 13h à 16h avant le 21 janvier. Places limitées. C’est un rendez-vous au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411.

Club de l’âge d’or Saint-Constant

Spectacle de Pierre Harvey «Hommage aux groupes des années 60» au centre Claude-Hébert le 27 janvier. Ouverture des portes à 13h. Spectacle à 13h30. Billets au coût de 15$ en vente les mercredis, de 12h30 à 15h30, ou à la porte le jour même. Pour info: 450 638-3442.

Déjeuner de l’organisme Apprendre en cœur

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le déjeuner de l’organisme Apprendre en cœur aura lieu le dimanche 27 janvier, de 8h30 à 12h, au Centre communautaire de Saint-Rémi. Activité en partenariat avec les bénévoles de l’Unité communautaire des mesures d’urgences qui aura son kiosque, en plus des mascottes Chase et Marcus de la Pat Patrouille, de 9h à 12h. Le coût du billet est 8$ pour les adultes, 4$ pour les enfants de 6 à 10 ans. Gratuit pour les plus petits. Info: 450 454-0400.

Réflexion sur l’Ancien testament

Dix soirées de réflexion pour comprendre un peu mieux l’Ancien Testament. Animées par le père Charles Brackeniers, prémontré, les jeudis soir, de 19h30 à 21h30, du 31 janvier au 4 avril, au 1, rue des Prémontrés à Saint-Constant. Entrée gratuite, contribution libre. Pour info: 450 632-5680.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, le 3 février, suivi d’un mini-bingo. Bienvenue à tous de 8h30 à 12h30 au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Club de l’âge d’or à Delson

Whist militaire le dimanche 3 février à 12h45. Ouverture des portes à 11h30 et fermeture des inscriptions à 12h45. Pour réserver sa place ou une table de quatre joueurs, communiquer avec Roland Bernier au 450 635-3249. Bienvenue à tous. Pour les membres, activités libres le mercredi de chaque semaine à compter de 13 h, dont joutes de washer avec sacs de sable, dards, cartes.

Collecte de sang à Saint-Constant

Les élèves de 6e année de l’école de L’Aquarelle-Armand-Frappier organisent une collecte de sang le jeudi 7 février, entre 13h et 19h30, à la cafétéria. L’objectif est d’accueillir 90 donneurs. L’école est située au 295, rue Sainte-Catherine à Saint-Constant.

Portes ouvertes à l’Académie du Collège Charles-Lemoyne

Une journée portes ouvertes de l’Académie internationale Charles-Lemoyne se tiendra au campus de Ville Sainte-Catherine, le vendredi 8 février, de 16h30 à 18h30. L’Académie est l’école primaire du collège. Elle accueille des élèves de 5e et 6e année avec un volet sportif.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Danse du mois le 8 février avec Michel. Petit goûter à 19h. Les participants doivent apporter leurs consommations. Souper de la Saint-Valentin le 15 février à partir de 18h, animé par le chanteur-animateur Stéphane. Coût: 25$ membres, 30$ non-membres. Méchoui au menu. Les participants apportent leurs consommations. Réservations par chèque auprès de Cécile Aubry 450 659-1058 ou Micheline Lauzon 450 907-1185.

Les Moose soulignent la Saint-Valentin

Les Moose de La Prairie invitent la population à venir fêter la Saint-Valentin, le 9 février, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Le souper sera suivi d’une soirée dansante. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Club FADOQ Candiac

L’Assemblée générale annuelle pour l’exercice financier terminé le 31 décembre se tiendra le vendredi 15 février, à 19h, au Centre des aînés F. Vocino à Candiac. Souper poulet BBQ à 17h30 au coût de 5$ pour tous les membres en règle qui auront confirmé avant le 8 février, 18 h, à Patricia Coutu (450 632-1170) ou Johanne Dubois (450 635-8186). Trois postes au conseil d’administration pour les années 2019, 2020 et 2021 seront en élection. Les bulletins de mise en candidature sont disponibles auprès de Mme Dubois, présidente, sur rendez-vous ou en se présentant au 4, Montcalm Sud, les lundis, de 10h à 11h30, et les jeudis, de 10h à 11h30. Dépôt au plus tard le 10 février, 16 h, dans une enveloppe scellée.

Bénévoles recherchés pour le service d’aide impôt

La clinique d’impôt offerte par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud sera en opération du début mars à la fin avril. Des bénévoles sont recherchés pour les postes à l’accueil (les lundis, mardis et/ou vendredis, de 10h à 15h) et la rédaction des déclarations de revenus (à partir de leur domicile, selon l’horaire qui leur convient). Une formation préparatoire sera offerte à tous les bénévoles en février. Pour info: Éliane Julien au 450 659-9651. Ce service est offert aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs déclarations de revenus et qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche à des professionnels.

Activités pour les personnes atteintes du cancer

La Source Saint-Constant est un organisme qui permet aux personnes atteintes du cancer de sortir de l’isolement. Activités au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant (66, rue Maçon) tous les lundis, de 13h30 à 16h30: peinture, tricot, bricolage, etc. Les gens peuvent être accompagnés. Info: Lise au 450 635-0385 ou Carole au 514 559-3772.

Programmation à l’Éclaircie

La programmation d’hiver 2019 et l’Info-éclair sont disponibles au www.centredefemmesleclaircie.com et sur la page Facebook de l’organisme Centre de femmes l’Éclaircie. Pour plus d’information: 450 638-1131.

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, tous les mercredis à 19h au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Gâteaux aux fruits des Lions

Au nom du Club des Lions de Sainte-Catherine, le président Rosaire Lamarche, le vice-président Pierre Vanier, la secrétaire Ghislaine Pelletier ainsi que tous les membres remercient ceux qui ont acheté des gâteaux aux fruits pour la saison 2018. Il en reste encore pour ceux qui en désirent. Composer le 514 617-1912.

Un grand merci

La Paroisse Saint-Constant veut remercier les paroissiens pour leur solidarité et geste d’amour à Noël. Grâce à eux, une multitude de cadeaux et des tricots pour tous les âges ont pu être remis à 33 familles dans le besoin de la région à l’église de Saint-Constant, le 18 décembre. L’activité était organisée pour une 4e année en collaboration avec l’organisme le Complexe le partage.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la recherche de bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et La Prairie. Pour plus d’information, contacter Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.