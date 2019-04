Babillard communautaire du 24 avril 2019

Crédit photo : Depositphotos

Club de l’âge d’or de Saint-Mathieu

Assemblée générale annuelle le mercredi 24 avril, à 19h, à la salle communautaire située au 299, chemin Saint-Édouard à Saint-Mathieu.

Vestiaire Kateri

Vente le jeudi 25 avril, de 13h à 20h. Les étiquettes vertes seront à moitié prix. L’organisme tient ses activités au sous-sol de l’église à Sainte-Catherine.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à une bouquinerie et un bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant le samedi 27 avril, de 8h30 à 16h, aux 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, casse-têtes, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, DVD, lampes, etc. Info: shplignery@hotmail.com.

Toastmasters Lemoyne à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. Réunions les lundis soir. La prochaine sera le 29 avril, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Info: Francis Ross, vice-président des relations publiques au 438 349-7882, Facebook ou info@toastmasterslemoyne.org .

Candiac Wednesday group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à la présentation de Brian Kaller, Ph. D., le 1er mai, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Il parlera de science et de développement des médicaments en laboratoire pharmaceutique. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de Candiac et des environs de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Collecte de soutiens-gorges

Trois stations-service du territoire participent à la 6e édition Petro-Canada au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Les gens sont invités à déposer leurs soutiens-gorges aux bannières de Delson, La Prairie et Candiac d’ici le 1er mai. En échange de chacun, 1% sera versé à la Fondation.

Maison des aînés à La Prairie

Le vendredi 3 mai, déjeuner du mois au restaurant Pétinos au 1022, boul. Taschereau à La Prairie. Confirmer sa présence à la Maison des aînés au 450 444-6736.

Corne d’abondance à Candiac

La friperie de la Corne d’abondance de Candiac, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness) invite la population à sa vente le samedi 4 mai, de 9h à midi. Des nouveautés estivales et des surprises à découvrir sur place, ainsi que des tirages. Info: 450 444‑6999. Plus de détails sur la page Facebook: CorneAbondanceCandiac/ .

Club de l’âge d’or Saint-Constant

Assemblée générale annuelle le 8 mai, à 13h, au centre Claude Hébert, 85, montée St-Régis. Trois postes d’administrateur sont à combler. Les membres intéressés doivent se procurer un bulletin de mise en candidature au local des aînés d’ici le 7 mai. Info: Michel Hébert au 514 946-2954. Confirmation sa présence auprès de Diane Parent au 450 638-3442.

Fête des voisins à Delson

Les citoyens sont invités à organiser leur fête et à faire une demande au Service des loisirs avant le 9 mai au 450 632-1050, poste 3100.

Moose de La Prairie

Les Moose de La Prairie organisent un souper dansant le 11 mai pour célébrer la fête des Mères à leur local situé au 208, chemin de Saint-Jean. Un méchoui sera cuisiné par un traiteur et servi à 18h. Il est préférable de se procurer des billets d’ici le 30 avril au bar ou auprès de Nancy ou Denise. Information au 450 659-2015 après 14h ou Denise au 450 444-2458. Bienvenue aux membres et non membres.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Souper pères-mères le 17 mai, dès 18h, animé par Stéphane. Coût: 33$ membres, 37$ non-membres. Les participants doivent apporter leur alcool. Sorties en bateau-mouche le 30 juin, chez Bleu-lavande le 23 juillet et Tour du monde en chansons les 11 et 12 août. Réservation auprès de Claudette au 514 774-1989 ou Micheline au 450 907-1185.

Vente-débarras à Delson

Sous la forme d’un marché aux puces à l’aréna municipal, les 18 et 19 mai, de 8h à 16h. Location de tables au profit du Club des Copains de Delson. Réservation au 450 632-1050, poste 3100.

Maison de la famille Kateri

Assemblée générale annuelle le mardi 28 mai, à 18h30. Accueil et goûter à 17h30. Présentation du rapport d’activités, des états financiers, des orientations pour la prochaine année et des modifications aux règlements généraux. Aussi à l’ordre du jour, l’élection des administrateurs du conseil d’administration. Les membres qui désirent poser leur candidature doivent contacter la direction, afin de recevoir les formulaires à compléter d’ici le 16 mai à 16h. Pour information, confirmer sa présence ou pour poser sa candidature: 450 659-9188 ou info@maisonfamillekateri.com .

Brunch du conseil municipal à Delson

Le 9 juin, de 9h30 à 12h, à La Jonction au 65, rue Boardman. Réservation obligatoire avant le 1er juin au 450 632-1050, poste 3200.

Les Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec les Lions, séjour de trois jours à l’Étoile du Nord de Saint-Donat, tout-inclus, du 19 au 21 juillet. Prix: 309$ occ. double, 375$ occ. simple et 284$ occ. triple. Tournée des Maritimes de 9 jours du 17 au 25 août. Coût: 1999$ occ. double, 22 repas inclus, guide, <@Ri>etc.<@$p> Journée à Québec pour le spectacle «Une nuit sous les ponts de Paris» au Capitol, le 28 septembre. Prix: 189$ incluant le transport, spectacle et deux repas. Info: Rollande au 450 638-3472.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information: www.amitiematernelle.com.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Pour une 32e année. Rencontres de prières tous les mardis, à 14h, à l’église de la Nativité, jusqu’au 11 juin inclusivement. Les participants prient spécialement pour la paix dans le monde, au Canada et autour d’eux. Toute la population est bienvenue. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, au même endroit. Info: Colombe au 450 444-0840 ou le secrétariat de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge au 450 659-1133.

Problèmes de jeu?

Réunions des Gamblers anonymes tous les vendredis à 19h30 au 11, 4<@V>e<@$p> avenue à Delson. Info: 1 866-484-6664 ou le site web www.gaquebec.org.

Cours d’informatique à Delson

Plusieurs cours de groupe pour débutants disponibles à la bibliothèque. Groupe de quatre cours: 20 $ (résidents) ou 30 $ (non-résidents). Cours unitaire: 5 $ (pour tous). Pour les horaires 450 632-1050, poste 3700.

Groupes d’exercices pour gens avec une déficience physique

Les gens qui vivent avec une déficience physique tel que le Parkinson, la fibromyalgie, l’arthrite, une maladie pulmonaire, la sclérose en plaques, des séquelles d’un AVC ou d’un TCC, etc. sont invités à participer à un groupe d’exercices adaptés à leurs capacités et besoins donnés par DéPhy-moi signature.. Les cours sont les jeudis de 14h à 15h (40$ pour 11 semaines) au Centre Claude-Hébert à Candiac. Les séances sont animées par une kinésiologue possédant une expertise pour la clientèle visée. Pour devenir membre de DéPhy-moi signature: 20$/année. Inscription et/ou information: 450-718-8058.

Groupe Al-Anon

Es-tu bouleversé, nerveux et déprimé? Te trouves-tu à plaindre? Souffres-tu d’insomnie? Es-tu envahi par la crainte? Éprouves-tu du ressentiment? Mens-tu et cherches-tu à cacher le problème d’alcool? As-tu honte de ta situation? De l’aide est offerte par Al-Anon et Al-Ateen. Des réunions ont lieu à Saint-Constant les lundis après-midi, les mardis soir et les samedis matin.