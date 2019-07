Babillard communautaire du 24 juillet 2019

Corne d’abondance de Candiac

La friperie, située au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness) est rouverte depuis le 23 juillet, tous les mardis de 10h à midi et de 16h à 20h. Elle s’adresse à tous et offre des vêtements pour toute la famille ainsi que divers articles (bijoux, livres, jouets, vaisselle, articles de sport, etc.). Info: 450 444‑6999 ou la page Facebook. Pour les dons, remettre des articles en bon état svp dans les cloches prévues à cet effet à notre local, au Centre Claude-Hébert ou au IGA Vallée à Candiac.

Maison des aînés à La Prairie

L’activité Vie active se poursuit tout l’été au Collège Jean de la Mennais, les lundis et jeudis, de 10h à 11h. Le scrabble a lieu à la bibliothèque à La Prairie tous les mardis, de 13h à 16h. Le service de transport pour le marché IGA ne fait pas relâche. La période d’inscription se fera au bureau de la Maison des aînés, les 4 et 5 septembre, de 9h à 16h, ainsi que le 6 septembre, de 9h à midi.

Activités à Delson

Soirée estivale sous les étoiles le mercredi 24 juillet, au parc Arthur-Trudeau, de 17h30 à 20h30; heure du conte en plein air le 29 juillet, à 10h, au parc Boardman (à l’intérieur du chalet s’il pleut); spectacle de Mathieu Provençal, le 31 juillet au parc Boardman dès 19h (à l’église s’il pleut); Zumba et Djamboola le 22 août, de 19h à 20h, au parc Boardman; danse en ligne en plein air le 19 août, de 19h à 20h, au parc Trudeau et yoga extérieur le 24 août au parc de la Tortue à 10h pour les adultes et à 11h pour les 8 ans et plus.

Visites guidées à l’église de la Nativité

Les jeudis 1, 8 et 15 août, de 13h à 17h, ainsi que les vendredis 2, 9 et 16 août, de 13h à 15h. Visite guidée animée par Laurent Gosselin, guide touristique, afin de découvrir les trois siècles d’histoire de cette église située dans le Vieux-La Prairie.

Complexe le partage

Vente d’été les 7 et 8 août. Les clients obtiendront 50% de rabais sur la présentation de leur carte de membre aux deux friperies (à La Prairie et Saint-Constant). La carte coûte 5$ et est valide pendant un an.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères à Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à l’activité «Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant» le samedi 17 août, de 8h30 à 16h, aux 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, cartables, casse-têtes, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, DVD, lampes, luminaires et petits appareils électriques. Info: shplignery@hotmail.com.

Fête familiale

Fête familiale annuelle organisée par le Complexe le partage, le Club Optimiste et la Paroisse de la Nativité le vendredi 23 août, de 16h à 19h30, au parc Victorin-Roy à La Prairie. Rendez-vous incontournable pour toute la famille: repas gratuit, animation, jeux et maquillage pour les enfants.

Université du 3e âge à La Prairie

La programmation d’automne sera constituée des conférences suivantes: le jugement critique et les sectes religieuses, comment y voir clair (9 septembre), comprendre la Russie (16 septembre), le rôle des images astronomiques dans l’histoire (23 septembre), des maires marquants de Montréal (30 septembre), le Traité de Versailles 1919 : six mois qui ont changé le monde (7 octobre), de l’ancienne Chine à la renaissance de l’essence de la culture chinoise (28 octobre), les Croisades (18 novembre), nourrir l’humanité, un défi impossible? (25 novembre), la contre-culture au Québec (2 décembre) et le XXe siècle sera-t-il nucléaire? (9 décembre). Les cours, quant à deux, se donneront du 4 septembre au 6 novembre et porteront sur l’histoire du Québec de la Confédération à aujourd’hui. Séance d’information au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie le 19 août, de 13h30 à 15h. Info: John Bertuccini 514 922-1878, Serge Cousineau 450 659-2180 ou Geneviève Guay 450 444-1826.

Le Regroupement des résidents de Candiac

Le regroupement a une page Facebook depuis la mi-juin sous le nom «Protégeons l’espace vert du golf de Candiac». La page vise à informer les citoyens et leur permettre de s’exprimer. La mission du RRC est de protéger l’espace vert du golf de Candiac contre toute exploitation immobilière, sous toutes ses formes, et ce, même si la Ville de Candiac dit vouloir respecter la volonté des citoyens.

Toastmasters LeMoyne

Le groupe permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. La pause estivale prendre fin bientôt, puisque les réunions reprendront à la fin août au Chartwell Le Montcalm à Candiac. Pour info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook ou info@toastmasters.org.