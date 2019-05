Babillard communautaire du 29 mai 2019

Activités à la Maison des jeunes à La Prairie

Les activités prévues du 30 mai au 5 juin sont les suivantes: soirée débat le 30 mai, soirées libres les 1er et 5 juin, initiation au djamboola le 31 mai et sortie à la Place des arts le 4 juin. Info: 450 444-6717 ou se rendre au 565, rue Notre-Dame à La Prairie. Site Internet: www.maisondesjeunes.ca.

Club de l’âge d’or La Prairie

Dernière danse de la saison, le 31 mai, à 19h, avec Michel. Léger goûter. Les participants doivent apporter leurs consommations. Promenade en bateau-mouche le 30 juin. Départ à 17h du Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Balade de 3h30, souper quatre services, spectacle musical et transport. Coût: 145$ incluant taxes, pourboire et transport. Payable par chèque au plus tard le 11 juin. Le Tour du monde en chanson avec Sylvain Laporte, les 11 et 12 août à l’hôtel Chéribourg. Coût: 285$ occ. simple, 285$, 250$ double, 235$ triple ou 227$ quadruple. Tout est inclus. Réservations avec un acompte de 100$ avant le 11 juin. Paiement total le 11 juillet. Micheline 450 907-1185 ou Claudette 514 774-1989.

Camp de jour à Delson

Inscriptions en cours pour les 5 à 12 ans. Date limite le 31 mai. Rendez-vous en ligne au www.delson.quebec ou en personne au Centre sportif de Delson.

Séances de pleine conscience à l’Éclaircie

À travers de simples pratiques de méditation pleine conscience, le Centre de femmes l’Éclaircie invite les participantes à explorer l’anxiété et la peur afin de réfléchir sur ses propres mécanismes et voir comment les transformer. Rencontres les jeudis 30 mai et 13 juin, de 10h à 12h. Prix: 6$ membres, 7$ non-membres. Info: 450 638-1131 ou se rendre au centre au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine.

Comité missionnaire Saint-Constant

Le comité et ses bénévoles organisent la prochaine vente de vêtements, jouets, vaisselle, le samedi 1er juin, de 8h30 à 14h, à la sacristie de l’église et au sous-sol du presbytère au 242, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Les participants sont invités à apporter leurs sacs recyclables. Information au 450-635-1404.

Les cadets de la Marine

Les cadets de la Marine de Sainte-Catherine feront leur lave-auto annuel le 1er juin dans le stationnement du commerce Lebeau situé route 132. Tarif: 8$ par auto et 15$ par camion (collation disponible $).

Déchiquetage et collecte de branches à Delson

Journée déchiquetage à l’hôtel de ville le 1er juin, de 10h à 14h. Collecte de branches: les citoyens doivent les déposer avant 7h le 3 juin.

Journée du cheval à La Prairie

Le Centre équestre Saphir à La Prairie (160, rang Saint-Raphaël) offrira plusieurs activités au public le 1er juin, de 9h30 à 16h, à l’occasion de la 11e Journée nationale du cheval. Activités offertes: démonstrations d’habiletés par des experts, tours de cheval, ateliers de brossage et de soins prodigués par le forgeron, expérimentation de l’atelier d’apprentissage assisté par le cheval, coin des tout-petits pour le bricolage de fer à cheval et maquillage.

Messe en espagnol

La Communauté latino-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche 2 juin, à 12h30, à l’église de Sainte-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, il y aura un repas-partage et rencontre au sous-sol. Info: Beatriz au 514 609-1734.

Société d’horticulture et d’écologie de Delson

Échanges de plantes le dimanche 2 juin au Centre sportif de Delson. Les participants sont invités à diviser leurs plantes et à apporter leurs surplus pour acquérir des plantes qu’ils recherchent. Les mettre en pots ou en boîtes et les identifier. Arrivée à 8h30. Échanges de 9h à 9h30. La conférence de Rock Giguère portant sur les nouveautés 2018-19 suivra. La conférence est gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: le site web au www.shedelson.org ou Gilles Charette au 450 635-3350.

Bouquinerie à la Clé des mots

La bouquinerie ouvrira ses portes le dimanche 3 juin, de 9h30 à 15h30. Dernière chance avant la fermeture d’été. Spéciaux: 10 livres d’enfants pour 1$; tous les autres livres seront à 25% de rabais. Plus 5 000 titres disponibles placés par thème (histoire, cuisine, psychologie, romans). Aussi, petite section comprenant cassettes VHS, CD, vinyles de musique et casse-tête. Argent comptant seulement. Vente finale à la friperie: 1$ le sac. La Clé des mots est au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Club Toastmasters Lemoyne à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’améliorer leur facilité de parler en public. Les réunions ont lieu le lundi, à compter de 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. La prochaine sera le 3 juin. Info: Francis Ross au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org .

Centre de femmes l’Éclaircie

Assemblée générale annuelle pour le bilan de 2017-2018 et les projets futurs, le 5 juin, de 13h à 17h, pour l’assemblée, un goûter et une conférence. Les participantes pourront entendre Clara Toner, qui les amènera à réfléchir à ce feu qui habite chacune. Info: 450 638-1131 ou se rendre au centre au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine.

Maison des aînés à La Prairie

L’organisme tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 5 juin, à 10h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Renseignements: 450 444-6736. Le déjeuner du mois aura lieu le vendredi 7 juin au restaurant Ben et Florentine, de 9h à 11h, au 950, des Prés-Verts, local 100, à La Prairie. Les heures de bureau de la Maison des aînés sont du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Le vendredi ouvert jusqu’à midi.

Assemblée du Regroupement des maison de jeunes – Montérégie

Le Regroupement des maisons de jeunes du Québec – section Montérégie (RMJQ-M) convie la population à son assemblée générale annuelle, le mercredi 5 juin à 9h30 au 125, chemin Haendel à Candiac. Une rencontre régionale régulière suivra l’assemblée.

Vestiaire Kateri

Grande vente finale le jeudi 6 juin, de 13h à 20h, au 5367, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine. Tous les vêtements seront 0,25 sous.

Relais pour la vie jeunesse à Saint-Constant

La 3e édition jeunesse du comité Relais pour la vie jeunesse de l’école Jacques-Leber à Saint-Constant se tiendra le 7 juin, de 18h à minuit. Cet événement se tiendra dans la cour de l’école et rassemblera des élèves, des familles, des enseignants et des amis. Au programme: présentation de survivants du cancer, marche, performances musicales, DJ, vente de lampions et tirages.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch à volonté mensuel le 9 juin, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Info: 450 659-2015, après 14h.

Brunch du conseil municipal à Delson

Le 9 juin, de 9h30 à 12h, à La Jonction au 65, rue Boardman. Réservation obligatoire avant le 1er juin au 450 632-1050, poste 3200.

Les Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec les Lions, séjour de trois jours à l’Étoile du Nord de Saint-Donat, tout-inclus, du 19 au 21 juillet. Prix: 309$ occ. double, 375$ occ. simple et 284$ occ. triple. Tournée des Maritimes de 9 jours du 17 au 25 août. Coût: 1999$ occ. double, 22 repas inclus, guide, etc. Journée à Québec pour le spectacle «Une nuit sous les ponts de Paris» au Capitol, le 28 septembre. Prix: 189$ incluant le transport, spectacle et deux repas. Info: Rollande au 450 638-3472.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Pour une 32e année. Rencontres de prières tous les mardis, à 14h, à l’église de la Nativité, jusqu’au 11 juin inclusivement. Les participants prient spécialement pour la paix dans le monde, au Canada et autour d’eux. Toute la population est bienvenue. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, au même endroit. Info: Colombe au 450 444-0840 ou le secrétariat de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge au 450 659-1133.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Info: page Facebook ou www.amitiematernelle.com.

Déjeuners mensuels à l’Éclaircie

Tous les premiers mardis du mois, dès 8h30, les femmes du Centre de femmes l’Éclaircie se donnent rendez-vous pour déjeuner dans une ambiance conviviale et informelle. Les femmes qui ont envie de rencontrer d’autres femmes pour discuter et partager des intérêts sont invitées à se rendre au restaurant Oeuf Xceptionnel, au 130, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 638-1131.

Ligue de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30 au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. Jeu: beignes. Le but est de faire exactement le nombre de levées prévues avec l’atout qui change au hasard. Coût: 5$ par joueur. Se rendre directement sur place ou pour info: Steve 450 444-0956.

Friperies du Complexe le partage

Elles sont nouvellement réaménagées. Les gens sont invités à y magasiner autrement et à fouiller pour trouver ce petit je-ne-sais-quoi, qui rendra leur visite encore plus agréable. Deux adresses: au 547, rue Saint-Henri à La Prairie et au 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Lecteurs bénévoles recherchés

Des bénévoles-lecteurs sont recherchés pour faire la lecture à des enfants de 4-5 ans du CPE La Boîte à Bizous à Sainte-Catherine. Petit groupe de 2-3 enfants pour stimuler leur intérêt et leur plaisir de lire. Rencontre avec d’autres bénévoles, formation et conseils pour vivre une expérience intergénérationnelle intéressante. Il faut avoir 50 ans et plus, aimer les enfants, la lecture et être disponible le jour, une heure par semaine, durant huit semaines consécutives. Info: Priscillia Vachon 450 659-9651.

Troubles anxieux : groupes de soutien

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être offre des groupes de soutien pour aider les participants à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Des rencontres ont lieu à La Prairie, Saint-Hubert, Longueuil et Saint-Bruno. Se sentir mieux c’est possible! Information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Cours d’informatique à Delson

Cours d’informatique de groupe pour débutants à la bibliothèque de Delson. Plusieurs cours disponibles. Groupe de quatre cours: 20 $ (résidents) ou 30 $ (non-résidents). Cours unitaire: 5 $ (tous). Pour se renseigner sur les horaires: 450 632-1050, poste 3700.